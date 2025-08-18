План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах

Китай вводит обязательное использование большего количества китайских ИИ-ускорителей в местных центрах обработки данных. Отныне их должно быть более половины от общего количества. Всего несколько дней назад Трамп разрешил Nvidia и AMD масштабно продавать в КНР свои ИИ-ускорители в обмен на 15-процентную «дань».

Принудительное импортозамещение

Власти Китая опубликовали новое требование к центрам обработки данных, обязывающее их использовать еще больше отечественных ИИ-ускорителей, в том числе производства Huawei. Как пишет South China Morning Post, отныне их доля всенепременно должна быть выше 50%, и нет никакой гарантии, что в обозримом будущем условия не будут ужесточены.

По информации издания, новое требование подчеркивает ускоренные усилия Пекина по сокращению зависимости от иностранных технологий на фоне ужесточения экспортного контроля со стороны США. Вот только США, напротив, в июле 2025 г. снизили градус санкционного давления на КНР, по крайней мере, в части отгрузки в стразу американских ИИ-ускорителей.

Важно подчеркнуть, что новое требование китайских властей касается на данном этапе исключительно государственных вычислительных центров. Частные дата-центры пока вольны закупать столько отечественных ускорителей искусственного интеллекта, сколько сами посчитают нужным.

Поддержка отечественного производителя

Как пишет South China Morning Post, идея властей КНР заключается в поддержке китайского сектора полупроводников, который на протяжении последних шести лет находится под непрекращающимся давлением США. CNews писал, что Штаты мечтают камня на камне от него не оставить.

Поначалу нынешнее требование было всего лишь рекомендацией. В марте 2024 г. их озвучил муниципалитет Шанхая (Китай). В документе было сказано, что «внедрение бытовых вычислительных и запоминающих микросхем в интеллектуальных вычислительных центрах города должно составить более 50 процентов к 2025 г.» (adoption of domestic computing and storage chips at the city’s intelligent computing centres should be above 50 per cent by 2025).

В итоге эти рекомендации превратились в значимую часть политики властей Шанхая по укреплению вычислительных ресурсов искусственного интеллекта в городе. Однако план пришелся по душе властям Китая – его одобрило, в том числе, шанхайское отделение Госкомитета по развитию и реформам КНР (National Development and Reform Commission, NDRC). Шанхайское управление связи, подведомственное Министерству промышленности и информатизации КНР (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT), тоже дало положительный отзыв.

По словам собеседника издания, работающего консультантом в отрасли центров обработки данных в Китае, в начале 2025 г. квоты на отечественные ИИ-чипы для интеллектуальных вычислительных центров города в Шанхае стали обязательной общенациональной политикой.

Есть, где развернуться

В последние годы Китай заметно ускорил темпы строительства ИИ-ЦОДов, объединяющих вычислительные ресурсы для удовлетворения потребностей местной индустрии ИИ. Для примера, в 2023 и 2024 гг. в КНР заявлено о планах по возведению свыше 500 новых центров обработки данных, связанных с искусственным интеллектом. И это не по всей стране, а всего лишь в двух регионах – в Гуандуне и Внутренней Монголии. Последняя – это автономный район на севере Китая, находящийся в юго-восточной части Монгольского плато.

Все это происходит на фоне того, как власти США всеми силами пытаются занять рынок ИИ-ускорителей Китая американскими решениями. Сначала в середине лета 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) отменил свой же январский запрет на отгрузки в КНР ускорителей Nvidia H20, а затем разрешил Nvidia и AMD торговать с Китаем в нужных им объемах в обмен на 15-процентную комиссию с этих сделок. CNews писал, что эта комиссия в очень скором будущем может распространиться на все ИТ-компании США, связанные с разработкой и производством полупроводников.

Не все так просто

Казалось бы, в плане властей КНР поскорее перевести госЦОДы на отечественные ИИ-ускорители нет ничего зазорного с точки зрения независимости от других государства и особенно от США. Но на деле все не так поэтично.

Как пишет South China Morning Post, китайские ИИ-чипы, отлично пригодны для дообучения уже существующих ИИ-моделей, однако при создании новых моделей с нуля разработчики по-прежнему отдают предпочтение решениям Nvidia.

Помимо этого, спешка с внедрением отечественных ИИ-чипов привела к техническим проблемам для центров обработки данных ИИ, в которых используется смесь отечественных и зарубежных чипов, сообщает источник издания. Микросхемы ИИ, как правило, работают в паре с сопутствующим программным обеспечением от производителя. Так, для своих решений Nvidia подготовила ПО CUDA, а у Huawei есть его аналог под названием CANN.

Проблемы заключается в том, что ИИ-модели, разработанные на базе ускорителей одной компании, необходимо адаптировать для работы на микросхемах другого бренда. Это может оказаться весьма нетривиальной задачей, подчеркнул собеседник издания.

По его словам, поскольку большинство китайских моделей ИИ по-прежнему разрабатываются с использованием решений Nvidia, китайские ИИ-ЦОДы сталкиваются с растущими проблемами «адаптации» по мере добавления большего количества отечественных чипов.