Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Американская компания Applied Materials, известная до 2025 г. своей надежной репутацией на рынке оборудования для производства микрочипов, неожиданно оказалась в центре скандала. Юристы китайской E-Town обвиняет американских инженеров в краже интеллектуальной собственности. По утверждению E-Town, двое бывших сотрудников Mattson Technology, дочерней компании Applied Materials, перешли в последнюю и передали ей доступ к технологиям, запатентованным в Китае.

Интеллектуальная собственность под вопросом

Китайцы обвинили американского производителя машин для выпуска чипов в краже технологий, пишет Nikkei Asian. Американскую Applied Materials обвинили в хищениях интеллектуальной собственности со стороны китайской E-Town. Юристы последней утверждают, что двое бывших сотрудников дочерней Mattson Technology перешли на работу в Applied Materials и позволили последней найти применение для запатентованных в Китае технологий.

Согласно информации Nikkei Asian, представители американской компании Applied Materials подали в Китае патентную заявку на технологии, созданные двумя бывшими сотрудниками Mattson Technology. Юристы же материнской компании E-Town утверждают, что американская Applied Materials незаконно применяет запатентованные китайскими разработчиками технологии обработки источников плазмы и поверхностей кремниевых пластин.

Бывшие сотрудники Mattson Technology, подозреваемые в промышленном шпионаже, во время работы в китайской компании подписали соглашения о конфиденциальности, запрещающие передачу разработок третьим лицам. Руководство китайской компании E-Town намерено отстаивать свои права в суде, оценивая ущерб от утечки интеллектуальной собственности в $13 млн.

Applied Materials В Китае подали иск к Applied Materials за кражу технологий требуют компенсацию $13 млн

Mattson Technology, чьи бывшие сотрудники обвиняются в передаче коммерческих секретов Applied Materials, была приобретена китайской E-Town в 2016 г. за $300 млн. Изначально базируясь в США, компания специализируется на технологиях травления и обработки поверхности кремниевых пластин. Став номинально китайской, она успешно заработала на импортозамещении в китайской полупроводниковой отрасли.

Согласно материалам дела, продукция Applied Materials, созданная с использованием технологий Mattson, продается в Китае. Истец требует от китайских властей запретить реализацию такой продукции в стране и уничтожить все оборудование, использующее спорные технологии. Несмотря на американские санкции, пекинская E-Town продолжает судебное преследование американского конкурента в китайском суде.

Ограничения на поставки полупроводников

Американские власти начали вводить ограничения на продажу американских технологий Китаю еще в 2020 г. Лидерами отрасли в Соединенных Штатах являются Nvidia, AMD, KLA и Applied Materials.

Applied Materials Производство полупроводникового оборудования Applied Materials

В 2022 г. администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) начала ограничивать поставки полупроводников в Китай. Новые меры подразумевали запрет американским компаниям, не получившим лицензию Министерства торговли США, на экспорт оборудования для производства микросхем на китайские заводы. Расширенные ограничения также налагались на лицензионные требования на поставки в Китай продуктов, содержащих целевые чипы.

Цена за доступ к своему рынку

Китай активно применяет различные методы, чтобы, зачастую принудительно, получить доступ к технологиям американских компаний. Последние давно выражают недовольство, но их обеспокоенность усилилась, поскольку Китай стремится к лидерству в таких сферах, как производство химикатов, микрочипов и электромобилей. Документы и интервью с десятками предпринимателей и официальных лиц из обеих стран раскрывают, как Пекин систематически использует местные суды, антимонопольные органы и другие регуляторные инструменты для давления на иностранные компании.

Принудительная передача технологий остается ключевым спорным вопросом в торговом противостоянии США и Китая. По данным Белого дома в 2018 г., действия Пекина ежегодно обходятся американским компаниям в $50 млрд ущерба. Бизнесмены из США отмечают, что такие меры подрывают конкурентоспособность их предприятий и снижают мотивацию к разработке инноваций.

Представители китайских властей, комментируя ситуацию, ссылаются на материалы Государственного совета Китайской Народной Республики (Госсовет КНР) от 24 сентября 2018 г.: «Американские компании, работающие в Китае, получили значительную прибыль благодаря передаче технологий и лицензированию, что делает их главными бенефициарами технологического сотрудничества». Кроме того, представители Госсовета КНР подчеркнули, что партнерские соглашения с компаниями из США заключаются лишь на добровольной основе. «Китай ясно дал понять: иностранные компании могут работать на нашем рынке, но в обмен должны поделиться своими технологиями», — заявил представитель властей Пекина на Центральном телевидение Китая (CCTV).