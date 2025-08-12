Главные ИТ-гиганты мира остановили найм сотрудников, чтобы перейти на ИИ. За 5 лет рынок труда в ИТ изменится до неузнаваемости

Intel, IBM и Google временно остановили прием на на работу новых специалистов. Всему виной искусственный интеллект, который без труда заменяет многих работников. Теперь у них в приоритете автоматизация при помощи нейросетей, которая, к тому же, позволяет экономить внушительные суммы на зарплатах уволенным и не нанятым сотрудникам.

Вакансий нет

Крупнейшие в мире ИТ-корпорации приостановили набор новых сотрудников, пишет портал WCCFTech. Пример всему миру в этом плане подали три компании, и все американские – Intel, IBM и Google.

Все участники этого трио сделали ставку на нейросети и автоматизацию своих бизнес-процессов с их помощью. Компании склонны полагать, что уже в перспективе ближайших нескольких лет искусственный интеллект возьмет на себя значительную часть функций персонала, а сторонние аналитики прогнозируют, что на горизонте пяти лет структура занятости в ИТ-отрасли сильно изменится, и снова благодаря искусственному интеллекту.

Они не уточняют, касается ли их прогноз общемировой ИТ-индустрии, или же он распространяется лишь на США. Впрочем, эта страна по праву лидирует в этом секторе, потому что подавляющее число крупнейших на планете ИТ-корпораций – именно американские.

Ни новых, ни старых

Информацию об остановке найма в Intel, IBM и Google сообщил в своем блоге информатор, известный под псевдонимом Unusual Whales. Сами компании пока не комментируют его публикацию, однако велика вероятность, что изложенные в ней сведения очень близки к истине.

Не так давно нынешний генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) строил прогнозы, что всего через несколько лет искусственный интеллект сможет заменить около трети всех бэкенд-специалистов в компании. Часть сотрудников сократят, часть принудительно переведут на другие должности.

Однако технологические гиганты решили не ограничивать себя лишь заморозкой найма новых специалистов. Попутно они еще и очень активно избавляются от имеющихся – как пишет Fortune, счет уволенных ИТ-шников идет на тысячи.

Заменяют их, конечно же, искусственным интеллектом. Microsoft, к примеру, уволила часть своих работников и поставила вместо них искусственный интеллект, который они же и разработали. А чтобы они и их коллеги не унывали из-за увольнения, Microsoft посоветовала им излить душу ChatGPT и найти работу с помощью нейросетей.

В мае 2025 г. CNews писал, что IBM уволила почти 8 тыс. сотрудников, в основном из HR и техподдержки, заменив их сервисами на базе искусственного интеллекта.

Очевидный тренд

Выбор в пользу нейросетей и увольнение «ненужных» людей – это тенденция, характерная вовсе не только для ИТ-сферы, американской или глобальной. В современном мире это едва ли не повсеместный тренд – согласно исследованию Всемирного экономического форума, около 41% всех компаний в мире из всех существующих отраслей намерены прибегнуть к сокращению персонала и автоматизации труда уволенных сотрудников при помощи искусственного интеллекта. всему миру планируют сокращения из-за автоматизации.

Очень часто под сокращение попадают программисты. Современные нейросети научились писать качественный код, вследствие чего так называемый «вайб-кодинг», когда можно просто задать запрос и получить готовую программу, стремительно набирают обороты.

Промежуточные итоги неутешительны. В начале августа 2025 г. CNews писал, что количество рабочих мест в ИТ-сфере США только за июль 2025 г. уменьшилось на 10,3 тыс., а всего с начала 2025 г. – на 26,5 тыс. Также важно подчеркнуть, что в этой стране сложился очень необычный парадокс – в настоящее время без работы здесь остаются почти 150 тыс. ИТ-шников, но при этом по всей стране открыто свыше 240 тыс. ИТ-вакансий.

С другой стороны, пока одних ИТ-специалистов перестают нанимать, спрос на других растет. Компаниям очень нужны сотрудники, способные работать с искусственным интеллектом, и это уже распространяется на сферы, не связанные с информационными технологиями. Умение пользоваться ИИ для представителей некоторых профессий становится обязательным навыком. CNews сообщал, что в начале августа 2025 г. гендиректор GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) раскритиковал разработчиков, которые не используют ИИ. Он посоветовал им или учиться работать с нейросетями, или сменить род деятельности. К слову, Домке покинет свой пост до конца 2025 г.