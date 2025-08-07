Глава GitHub программистам: Или учитесь пользоваться ИИ, или вон из профессии

Гендиректор GitHub разразился публикацией в соцсети Х, где раскритиковал разработчиков, которые не используют ИИ. Он посоветовал им или учиться работать с нейросетями, или сменить род деятельности. У GitHub есть собственный ИИ-ассистент программиста, который ворует код у разработчиков и выдает за свой.

Не пользуешься ИИ? Пошел вон из профессии!

Программистам, которые не умеют или не хотят пользоваться нейросетями при написании кода, нужно или переосмыслить свое отношение к искусственному интеллекту, или пойти работать кем-либо еще. Такое мнение высказал лично генеральный директор хранилища репозиториев GitHub Томас Домке (Thomas Dohmke) – его он опубликовал в своем блоге в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter)

«Либо вы принимаете ИИ, либо уходите из этой карьеры» (Either you embrace AI, or get out of this career), – написал Домке, обращаясь к каждому разработчику ПО во всем мире.

CNews сообщал, что использование программистами ИИ негативно влияет на качество из знаний и умений, то есть от нейросетей они буквально глупеют в профессиональном плане. Однако Домке с этим в корне не согласен – у него радикально противоположное мнение на сей счет.

Следует напомнить, что GitHub с 2021 г. продвигает собственного ИИ-помощника программиста CoPilot. По словам программистов, он ворует код из их репозиториев и выдает его за свой.

Нейросети – великое благо

Рекламируя ИИ-ассистентов программиста, Домке сослался на некое исследование GitHub, в котором приняли участие всего-навсего 22 разработчика. По его словам, те из них, кто «выдержал испытание временем, преодолевая первоначальный скептицизм, демонстрируют значительно более высокие амбиции, техническую грамотность и удовлетворенность работой» (who persist beyond early skepticism emerge with dramatically higher ambition, technical fluency, and job satisfaction).

«Они (программисты, пользующиеся ИИ – прим. CNews) не пишут меньше кода – они обеспечивают более сложную работу на системном уровне благодаря координации. И это справедливо как для преподавателей, так и для самих разработчиков», – заявил Домке.

Публикация гендиректора GitHub

«Разработчики проходят четкие этапы внедрения – от скептиков-любителей до стратегических участников ИИ, – продолжил Домке. – Те, кто достигает финальной стадии, говорят, что их идентичность как разработчиков преобразилась. Они больше сосредоточены не на создании кода, а на проектировании систем, управлении агентами и проверке результатов».

Сплошная польза

Продолжая восхвалять генеративные нейросети, Томас Домке написал, что ИИ в разработке ПО также имеет «огромное значение для образования» (This also has massive implications for education). «Обучение только синтаксису устарело. Теперь студенты должны учиться управлять ИИ, критиковать его работу и мыслить в междисциплинарном ключе. Оценки должны измерять взаимодействие с ИИ, а не изоляцию от него», – добавил он.

Также, по словам Домке, благодаря ИИ у разработчиков появляются новые навыки, в частности, «оркестровка агентов, итеративное взаимодействие и критическая верификация» ( agent orchestration, iterative collaboration, and critical verification). Насколько они были бы нужны им при отсутствии нейросетей, Домке предпочел не уточнять.

Оптимистичные прогнозы

По мнению Томаса Домке, всего через несколько лет разработчики почти полностью перестанут заниматься непосредственным программированием. Его прогнозы таковы, что в течение двух-пяти лет ИИ будет писать 90% всего кода.

Также Домке явно отрицает реальность, в которой программистов и других специалистов массово увольняют и заменяют искусственным интеллектом. В некоторых случаях, например, в Microsoft, уволенных сотрудников заменяет нейросеть, которую они же сами и тренировали.

«Разработчики не беспокоятся. Они оптимистично и реалистично оценивают грядущие изменения. Это уже не вопрос производительности. Это вопрос переосмысления. Профессия разработчика программного обеспечения не исчезает. Она возрождается», – заверил читателей своего блога гендиректор GitHub.