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«Ростелеком» оштрафовали на 136 миллионов. От недоступности электронного правительства пострадали Минцифры, МЧС и Минздрав

Минцифры оштрафовало «Ростелеком» на 136,8 млн руб. за инциденты, которые оказали влияние на качество и доступность вычислительных ресурсов для электронного правительства.

Штраф 136 миллионов

Как выяснил CNews, Минцифры выставило «Ростелекому» штраф свыше 136,8 млн руб. по контракту на предоставление вычислительных мощностей для электронного правительства. Это следует из документов, опубликованных на портале государственных закупок.

Штраф был выставлен в июле 2025 г., и его размер выглядит незначительным при сумме контракта между Минцифры и «Ростелекомом» 15,3 млрд руб.

Согласно расчету неустойки, опубликованной на портале госзакупок, при приемке работ были выявлены несоответствия результатов, прописанных контрактом. «Ростелеком» не смог обеспечить должный совокупный уровень доступности ресурсов для государственных органов.

CNews направил запрос в Минцифры и ожидает ответа.

Суть инцидентов

В соответствии с договором, «Ростелеком» должен был обеспечивать совокупный уровень доступности ресурсов не ниже 99,5%. Однако Минцифры зафиксировало инциденты, которые привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности услуг.

Например, инциденты привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности предоставления вычислительных ресурсов для Социального фонда. Коэффициент доступности составил 99,35%.

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© hodim / Фотобанк Фотодженика
Минцифры оштрафовало «Ростелеком»

Инциденты также привели к нарушению совокупного уровня качества и недоступности услуги «Предоставление каналов связи» для Минздрава (коэффициент доступности составил 99,05%).

Инциденты были зафиксированы и для вычислительных ресурсов Минцифры, МЧС. Самый низкий коэффициент 97,45% вместо положенных 99,5 % был зафиксирован для ресурсов необходимых для Российского экологического оператора.

Всего было установлено семь фактов ненадлежащего исполнения «Ростелекомом» обязательств, предусмотренных контрактом. Каждая подобная ошибка стоила компании 15,3 млн руб. (или 107,3 млн руб. за все).

Также «Ростелеком» обязан обрабатывать обращения в установленные контрактом сроки. Но они были нарушены 28 раз. За что компании было начислено еще 2,8 млн руб. неустойки. Остальная сумма пришлась на неправильное или неполное оформление документов.

Однако представитель «Ростелекома» заявил CNews, что все «пени выставлены за технические ошибки в отчетных документах, несвоевременное направление метрик утилизации, что не оказало существенного влияния на работу ведомств».

Единственный исполнитель

Правительство определило единственного исполнителя осуществляемых Минцифры закупок работ, необходимых для развития инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) для оказания госуслуг. Генподрядчиком проекта является «Ростелеком».

ИЭП обеспечивает взаимодействие информационных систем при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В феврале 2023 г. CNews также писал о том, что «Ростелеком» оштрафовали на 168 млн руб. за те же услуги.

Кристина Холупова

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