Главный производитель «умных» счетчиков получил прибыль больше, чем четыре следующие за ним вместе взятые. Власти проверяют его изделия

Производитель «умных» счетчиков «Завод Нартис» получил прибыль 10 млрд руб. по итогам 2024 г. Совокупная прибыль остальных четырех ведущих игроков не достигает и 2,5 млрд руб. При этом сейчас отечественная микросхема, которую использовал «Нартис», проходит проверку Минпромторга. Собеседники CNews жалуются, на развитие монополии и демпинг цен.

Прибыль на рынке «умных» счетчиков

Как выяснил CNews, производитель «умных» счетчиков ООО «Завод Нартис» по итогам 2024 г. поднял выручку в размере 25 млрд руб. при чистой прибыли 10,9 млрд руб. В 2023 г. его выручка составляла 17,3 млрд руб. при чистой прибыли 6,4 млрд руб.

ООО «Завод Нартис» возглавляет топ-5 производителей приборов учета электроэнергии по объему выпуска. Вслед за ним идут «Телематические Решения», «Энергомера», «Миртек» и НПО «Мир».



Совокупная прибыль четырех оставшихся компаний из топ-5 не достигает и четвертой части прибыли «Завода Нартис».

Всего на рынке России присутствует около трех десятков производителей. Рынок умных счетчиков собеседники CNews в отрасли оценили в 5 млн штук.

Расследование в отношении счетчиков «Нартиса»

В июне 2025 г. на портале «Хабр» вышло расследование с разбором счетчика «Завода Нартис» — НАРТИС-И100-W113-2. Устройство было внесено в реестр Минпромторга в 2023 г., набрав 95 баллов.

В поле зрения авторов расследования попала реестровая микросхема АЦП К1987ПВ014 от «НЭК.ТЕХ» (входит в «Нартис»), установленная в счетчике. Она должна давать 13 баллов «отечественности» для внесения в реестр Минпромторга, утверждают авторы публикации. Между тем на кристалле микросхемы автор расследования STriple обнаружил маркировку китайской компании HiTrendtech, которая, специализируется на разработке микросхем для счетчиков электрической энергии. Хотя компания должна использовать кристаллы российской разработки. После опубликованного расследования Минпромторг инициировал в отношении «НЭК.ТЕХ» проверку отечественности устройства.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика CNews подсчитал, кто больше заработал на счетчиках

«Завод Нартис» резко нарастил производство приборов учета и увеличил их выпуск за последние четыре года в 35 раз, отметил собеседник CNews. По данным ФГИС АРШИН, по итогам 2021 г. компания выпустила 49 тыс. устройств, по итогам 2022 г. — 950 тыс., по итогам 2023 г. уже 1,3 млн устройств и до 1,8 млн устройств по итогам 2024 г.

«Завод Нартис» присутствует на рынке почти семь лет и входит в АО «Национальная энергетическая компания» («НЭК»).



Представители «Нартиса» не ответили на вопросы CNews.

Прибыль остальных игроков

Согласно базе «Контур.Фокус», прибыль остальных игроков из топ-производителей не так примечательна. Например, выручка ООО «Телематические решения», которая работает на рынке восемь лет (зарегистрирована в ноябре 2016 г.) по результатам 2024 г. достигла 4,2 млрд руб. при чистой прибыли 1,1 млрд руб.

АО «Энергомера» образована в апреле 2019 г. (компании 15 лет) в Ставрополе. Выручка компании по итогам 2024 г. достигла 11,9 млрд руб. при чистой прибыли 564,4 млн руб. Компании ООО «Миртек» — 13 лет. Она была зарегистрирована в июле 2012 г. в Ставрополе. По итогам 2024 г. выручка компании достигла 3,1 млрд руб. при 250,3 млн руб. чистой прибыли.

Как сообщил CNews директор по продуктам «Миртека» Александр Пронский, их компания производит 500 тыс. устройств ежегодно.

НПО «МИР» на рынке уже 26 лет (зарегистрирована в июле 1999 г.). Выручка компании по итогам 2024 г. достигла 3,5 млрд руб. при чистой прибыли 177,5 млн руб. «По итогам 2024 года мы произвели около 300 тысяч интеллектуальных приборов учета, — сообщил CNews представитель НПО «Мир». — Мы производим приборы учета на двух платформах: импортная (весь набор микросхем зарубежного производства, в основном КНР) и отечественная (соответствующая требованиям ПП РФ 719 на базе отечественного микроконтроллера со встроенным АЦП от «ПКК Миландр»)».

Показатели «Милур ИС» (входит в «Миландр») демонстрируют отрицательные значения. Выручка компании составила 600,8 млн руб. при чистом убытке 27,4 млн руб.

Совокупно четыре из топ-5 игроков (за исключением «Завода Нартис») не заработали и 2,5 млрд руб. прибыли на всех.

«Выручка сократилась из-за обострения конкуренции: некоторые компании начали демпинговать, пользуясь преимуществом более низкой стоимости применяемой импортной комплектации», — рассказал CNews представитель «Милур ИС». По его словам, за прошлый год компания произвела 56 тыс. устройств. В приборах учета компании используются микросхемы «ПКК Миландр».

«Приоритет, отдаваемый на тендерных закупках для конкретного производителя, влечет за собой снижение оборотного капитала компаний, которые давно присутствуют на рынке и обладают значительным инженерными и производственными ресурсами, что влечет за собой отсутствие развития и потерю квалифицированных инженерных кадров», — говорит собеседник CNews среди разработчиков счетчиков.

«В целом, в сфере производства приборов учета электроэнергии наблюдается развитие монополизма в сторону единственной компании, что губительно для отрасли в долгосрочной перспективе», — отмечает он.

Умные счетчики

В декабре 2018 г. был принят Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности)».

Закон обязывает поставщиков и сетевые организации обеспечивать установку и обслуживание приборов учета электроэнергии, в том числе замену старых счетчиков на «умные». Это означает, что потребители больше не обязаны самостоятельно приобретать и устанавливать приборы учета.

С 1 января 2022 г. все приборы учета, подлежащие замене, должны быть «умными».