Крым и Херсонская область под мощной DDoS-атакой

В Херсонской области и Крыму операторы связи подверглись массированной DDoS-атаке, поэтому некоторые ИТ-сервисы могут быть недоступны. Российские власти обоих регионов заверили, что уже приступили к исправлению ситуации.

DDoS-атака на операторов связи

В Херсонской области и Крыму 23 июля 2025 г. идет масштабная хакерская атака, в регионах есть проблемы со связью, пишет «Коммерсант». Как рассказали в Министерстве внутренней политики, информации и связи регионов, специалисты уже приступили к исправлению ситуации.

«В Херсонской области и Крыму осуществляется массированная Distributed Denial of Service (DDoS)-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия», — говорится в сообщении на Telegram-канале Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

DDoS-атака — это отправка большого количества запросов на ресурс, в результате чего может произойти прекращение работы ресурса – Denial-of-service (DoS) т.е. отказ в обслуживании. Существует множество киберугроз, которых следует опасаться интернет-пользователям и сетевым администраторам, но для организаций, чьи ИТ-сервисы в основном работают в режиме онлайн, одной из самых важных кибератак, о которой следует знать, ввиду ее растущей распространенности, являются кибератаки типа DDoS т.е. распределенный отказ в обслуживании. Ключевые различия DoS от DDoS заключаются в способе технической реализации. DoS-атаки идут от одного источника, а DDoS проводится с двух и более устройств. Эти распределенные кибератаки сложнее обнаружить и остановить. Злоумышленник может использовать ботнет, чтобы многократно усилить атаку и нанести больший вред.

По данным сервиса DownDetector, пользователи жалуются на отсутствие домашнего интернета и проблемы с мобильной связью. Также, согласно сообщениям, наблюдаются сбои в работе мессенджеров и некоторых сайтов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Херсонской области сообщило, что магистральные операторы связи в регионе подверглись DDoS-атаке. По данным министерства, были атакованы вычислительные системы ИТ-инфраструктуры операторов. Из-за этого могут наблюдаться проблемы с проводным интернетом, голосовой и мобильной связью. «Операторы делают все возможное для стабилизации ситуации и нейтрализации сетевой ИТ-атаки. Сразу после окончания кибератаки качество предоставляемых операторами услуг связи вернется на прежний уровень», — заявили власти региона. DDoS-атаке подверглись также магистральные операторы связи Херсонской области. В Минцифры региона предупредили о возможных перебоях с проводным интернетом, голосовой и мобильной связью.

Количество кибератак растет

В начале июля 2025 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщал, что с начала 2025 г. т.е. январь-июль количество DDoS-атак увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г.

Было зафиксировано 5,4 тыс. ИТ-атак, чаще всего целями хакеров становится финтех (22,3%), ИТ и телеком (21%), а также сфера электронной коммерции (20,9%). Средняя продолжительность кибератак сократилась с 120 до 23 минут, но их мощность в пакетах трафика выросла.

«Фиксируем также рост количества, продолжительности, мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. В 2024 г. ведомство ввело в эксплуатацию национальную систему противодействия DDoS-атакам. Так, за время работы система помогла отразить более 15 тыс. таких ИТ-атак, а с января по июнь 2025 г. — более 5 тыс.», — сказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Финансовые риски компаний

Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 г. выросли не менее чем втрое, об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, количество DDoS-атак на российские компании в июне 2025 г. по сравнению с 2024 г. несколько уменьшилось, но они стали значительно более сложные. «ИТ-атак стало меньше, но успешных DDoS-атак на российские компании и организации стало в три раза больше. Это означает, что потери этих компаний в бизнесе либо в своей деятельности резко увеличились. По нашей оценке, не менее чем в три раза», — сказал Кузнецов.

Зампред Сбербанка отметил, что в 2025 г. были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнительной власти и различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать, что из-за последствий кибератаки перестали выполнять какие-либо услуги или ИТ-сервисы. «И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты», — заключил топ-менеджер.