Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов

АО «Корпорация роботов», «дочка» производителя микроэлектроники ГК «Элемент», приобрела 51%-ную долю разработчика робототехнических систем «НПО “Андроидная техника”». Компания намерена активно развивать направление робототехники, в первую очередь для промышленности.



Новый актив ГК «Элемент»

АО «Корпорация роботов», которая входит в состав разработчика и производителя микроэлектроники ГК «Элемент», стала владельцем 51% разработчика робототехнических систем и компонентов для робототехники и станкостроения АО «НПО “Андроидная техника”», пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя сообщил представителя ГК «Элемент». Сумму сделки от не назвал.

49% «НПО “Андроидная техника”» останутся у менеджмента компании. Должность исполнительного директора занимал Евгений Дудоров, который теперь станет исполнительным директором «Корпорации роботов» и будет отвечать за научно-технологическое и производственное развитие нового направления.

Развитие направления робототехники

Приобретение стало первым в новом бизнес-направлении холдинга «Элемент» по развитию робототехники, пишет издание. Группа учредила юрлицо АО «Корпорация роботов» с уставным капиталом 750 млн руб. в марте 2025 г., сообщил тогда «Интерфакс».

ГК «Элемент» У «Элемента» серьезные планы по развитию промышленной робототехники

Основным видом «дочки» «Элемента» в ЕГРЮЛ указано «производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки» и перечислены также «производство промышленных роботов и робототехнических устройств», «торговля прочими машинами и оборудованием», «разработка компьютерного программного обеспечения» и др.

Одним из первых приоритетных проектов «Корпорации роботов» станет развитие производства электродвигателей и сервоприводов для рынка промышленной робототехники, металлообрабатывающего оборудования и систем автоматизации производства, а базовой площадкой — производственные мощности «Андроидной техники» в Магнитогорске, рассказал «Ведомостям» представитель «Элемента».

От состояния производственной базы в Магнитогорске, а также от объема патентов, госконтрактов, незавершенных НИОКР и перспектив коммерциализации новой линейки продукции зависит оценка суммы сделки по приобретению 51% «Андроидной техники», отметила глава холдинга SND Global Ольга Квашенкина. Эксперт полагает, что сумма могла составить от 1,5 млрд до трех млрд руб. Предположение руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александра Абрамяна значительно скромнее — 500–600 млн руб.

Если компания соберет под своим управлением несколько активов с фокусом на автоматизацию промышленного производства, это может стать крайне перспективным направлением для развития «Элемента», учитывая его основной бизнес — производство электронной компонентной базы, прокомментировал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В перспективе «Корпорация роботов» может занять на российском рынке заметную долю, измеряемую двузначным числом, сказал независимый аналитик Алексей Бойко.

Что известно об «Андроидной технике»

НПО «Андроидная техника» (НПО «АТ») создано в 2009 году, указано на сайте компании. «АТ» специализируется на разработке, производстве, обслуживании робототехнических комплексов (РТК) различного назначения, в том числе биоморфных и антропоморфных. Разработки применяются в сферах образования, медицины, промышленности, освоения космоса и военной сфере. На данный момент разработано более 120 робототехнических систем и получено более 60 патентов.

В 2019 г. на МКС был направлен российский космический робот Федор, созданный компанией «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований. В апреле 2017 г. CNews писал о том, что Феор напугал зарубежные СМИ, которые приняли его за «Терминатора» и «машину для убийства»

Антропоморфный робот Федор, он же FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) — это робот-спасатель, предназначенный для выполнения различных задач на земной орбите. Работа над проектом началась в 2014 г. по инициативе Министерства чрезвычайных ситуаций России.