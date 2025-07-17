Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку

Oracle грозит потеря большого количества клиентов

Почти 80% организаций, пользующихся или в недалеком прошлом пользовавшихся Oracle Java, уже перешли или планируют миграцию на альтернативные дистрибутивы Java с открытым исходным кодом, пишет The Register.

К таким выводам пришли авторы опроса, проведенного компанией Azul, предлагающей сервисы на основе Java, и ITAM Forum, независимой организацией, сообщество менеджеров по управлению ИТ-активами. Всего в исследовании приняло участие 500 профессионалов в данной области.

Решение отказаться от проприетарных инструментов разработки и среды исполнения Java ИТ-опрошенные менеджеры объясняют высокой стоимостью поддержки соответствующих программных продуктов по подписочной модели, а также стремлением застраховаться от рисков, связанных с непреднамеренным нарушением условий их лицензирования.

Изменение условий лицензирования

Oracle запустила платную подписку на Java в сентябре 2018 г., а в 2023 г. изменила схему лицензирования продуктов по подписке. Если раньше стоимость подписки рассчитывалась исходя из количества пользователей этого ПО, то, согласно новым правилам, учитывалось уже количество сотрудников в компании. Это в ряде случаев приводило к резкому росту трат бизнеса на софт Oracle.

По оценке Gartner от июля 2023 г., расходы увеличились кратно – в 2-5 раз. Специалисты исследовательской компании давали прогноз о том, что к 2026 г. более 80% Java-приложений в мире будет работать в инфраструктуре под управлением альтернативных Java-сред, основанных на OpenJDK – проекте с открытым исходным кодом.

В начале 2025 г. аналитическая компания Dimensional Research опубликовала результаты исследование, в котором пришла к выводу о том, что процент пользователей Oracle Java, рассматривающих возможность перехода на альтернативные JVM (виртуальные машины Java) или JDK (инструменты разработки Java) на основе открытого кода, увеличился с 72% в 2023 г., когда новые правила лицензирования только вступили в силу, и компании еще не подсчитали, как сильно вырастут их расходы, до 88% в 2024 г.

Следует отметить, что Oracle не отказывалась от обслуживания клиентов, которые предпочли продолжить пользоваться старым вариантом подписки – компания заявляла о готовности к перезаключению имеющихся договоров на прежних условиях. Тем не менее, как писал The Register в 2023 г., американский технологический гигант отметилая рассылкой писем в адрес действующих клиентов, в которых во всю рекламировала новую подписочную модель и предлагала обсудить условия пересмотра действующих соглашений.

Переход на Open Source обязателен?

В своем новом исследовании эксперты ITAM Forum и Azul подчеркивают, что Oracle четыре раза вносила изменения в политику лицензирования Java-технологий в период с 2020 по 2023 гг. Во избежание скачков цен бизнесу необходимо либо обновлять ПО Oracle Java каждые три года на условиях Oracle Java SE Universal Subscription – ради сохранения бесплатной поддержки, либо задуматься о миграции на одну из доступных альтернатив на базе открытого исходного кода.

По данным исследование Dimensional Research, опубликованного в июле 2024 г., компании уже решившиеся перейти на альтернативные Java-платформы с открытым исходным кодом в 46% случаев остановили свой выбор на вариантах с платной поддержкой, таких как Liberica от BellSoft, IBM Semeru, Azul Platform Core. Еще 45% сумели удовлетворить свои потребности за счет бесплатных продуктов, таких как Amazon Corettor и Microsoft JDK. Собственный дистрибутив OpenJDK корпорация Microsoft выпускает с апреля 2021 г.

Огромные расходы на аудит

Также в исследовании приводится оценка расходов бизнеса на мероприятия (аудитов) по поддержанию лицензионной «чистоты» ПО Oracle Java, используемого в организациях.

29% из числа опрошенных в рамках исследования менеджеров по управлению ИТ-активами отметили значительные трудности с отслеживанием масштабов применения ПО Oracle Java, особенно, когда оно используется сразу несколькими командами одновременно или параллельно в облаке и в локальной инфраструктуре. Более полвины (54%) респондентов оценили расходы на урегулирование проблем несоблюдения условий лицензирование в более $100 тыс. в год. В 27% случаев эта сумма превышала $500 тыс. в год.