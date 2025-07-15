Российская суверенная замена ПО VMware получила защиту от уничтожения инфраструктуры по ошибке

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Вышел Basis Dynamix Enterprise 4.3

Как стало известно CNews, российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения «Базис» обновил свой флагманский продукт Basis Dynamix Enterprise до версии 4.3.0.

Очередной минорный релиз включает более 80 улучшений и исправлений, которые нацелены на оптимизацию производительности, расширение функциональности и повышение отказоустойчивости, сообщили CNews в компании.

В частности, в Basis Dynamix Enterprise, ПО для управления динамической инфраструктурой, теперь присутствует возможность автоматического перемещения виртуальных машин. При выполнении этой процедуры отсутствует необходимость указывать конкретный целевой узел – система сама оценивает загруженность инфраструктуры и подбирает наиболее подходящий. Данный подход позволяет администраторам сократить расходы времени и минимизировать количество ошибок при балансировке нагрузки, поясняют в «Базисе».

Разработчики Basis Dynamix Enterprise также оснастили платформу дополнительными механизмами защиты виртуальной инфраструктуры от человеческого фактора. Так, теперь система запрашивает явное разрешение у администратора на осуществление рискованных операций, затрагивающих несколько ее элементов сразу – например, удаления групп виртуальных машин или накопителей. Перед тем, как выполнить процедуру такого рода, система обязательно продемонстрирует весь перечень объектов, которые ею будут затронуты.

«Базис» ПО Basis Dynamix Enterprise получило крупное обновление

Basis Dynamix Enterprise – решение на базе динамической инфраструктуры, позволяющее управлять виртуальными средами, флагманский продукт компании «Базис». Поддерживает автоматизацию развертывания и подход Infrastructure-as-Code. Нацелено на крупный бизнес для организации облака корпоративного уровня.

«Базис» позиционирует Dynamix Enterprise в качестве замены иностранных продуктов VMware (vSphere, vRealize Automation, NGX, vSAN), Microsoft (Hyper-V), Nutanix, HPE (SimpliVity).

Предыдущий релиз Basis Dynamix Enterprise версии 4.2.0 состоялся в марте 2025 г. К его выходу специалисты «Базиса» и компании Yadro, отечественного производителя систем хранения данных, добились глубокой интеграции платформы с СХД Tatlin.Unified первого и второго поколений.

Расширенная автоматизация

Помимо автоматического перемещения виртуальных машин в Basis Dynamix Enterprise 4.3.0, администраторам платформы также доступно изменение существующих и задание новых адресов сетевых интерфейсов (MAC-адресов).

«Это критически важно для организаций, использующих лицензионное ПО с привязкой к MAC-адресам, а также упрощает миграцию приложений из физической инфраструктуры в виртуальную среду», – отмечают в «Базисе».

Наконец, отныне при создании добавлении новых виртуальных машин из образов автоматически наследуются такие параметры, как тип загрузки и операционной системы, возможность изменения ресурсов «на лету» и шаблоны именования сетевых интерфейсов.

Улучшения производительности

В Basis Dynamix Enterprise 4.3.0 доступен механизм массового сканирования адресов дисковых устройств (Logical Unit Number; LUN), который сокращает время запуска виртуальных машин с большим количеством подключенных дисков.

Как утверждают в «Базисе», теперь виртуальные машины с большим количеством накопителей стартуют существенно быстрее. Такого результата удалось добиться за счет параллельного сканирования и улучшенной логики работы с хранилищами. Ранее же выполнение процедуры запуска инстансов с несколькими десятками накопителей могло нарушать заданные ограничения по времени (таймауты).

Сведения об использовании технологии DPDK

Для высокопроизводительных сетевых приложений улучшена работа с механизмом больших страниц памяти (Huge Pages) на узлах с поддержкой DPDK (Data Plane Development Kit; технология, позволяющая добиться повышения скорости обработки сетевых пакетов). В Basis Dynamix Enterprise 4.3 задействован «умный» алгоритм, который управляет выделением страниц памяти большого размера, причем только для тех виртуальных машин, которым это в самом деле нужно. Таким образом достигается экономия памяти, что, в свою очередь, дает возможность развертывать большее количество элементов виртуальной инфраструктуры на том же физическом оборудовании.

Новшества в области управления, мониторинга и отказоустойчивости

Релизе 4.3 платформы предлагает обогащенный дополнительными сведениями о состоянии системных компонентов интерфейс управления. На страницах виртуальных машин теперь обозначаются физические узлы, на которых те запущены, с возможностью быстрого перехода к информации о каждом. Для узлов с поддержкой графических процессоров, или ускорителей вычислений (GPU) добавлена специальная вкладка, показывающая состояние виртуальных GPU: тип, статус, режим работы, числовые идентификаторы (ID) физического узла и виртуальной машины.

Сведения о виртуальных GPU

В версии 4.3 платформы реализован механизм автоматического рестарта виртуальных маршрутизаторов после неполадок, спровоцированных внешним вмешательством.

Во избежание перегрузок системы управления платформа дополнена функцией настройки предельного числа подключений к Redis-серверу (Redis – резидентная NoSQL-СУБД). Администраторы имеют возможность настраивать этот параметр по собственному усмотрению, в частности, опираясь на информацию о масштабах инфраструктуры. Таким образом обеспечивается стабильность работы системы.

Кроме того, в Basis Dynamix Enterprise улучшена работа с локальными системами хранения данных – теперь платформа сохраняет уникальные идентификаторы (UUID) файловых систем, что предотвращает потерю дисков при изменении их системных имен. «Это особенно важно для организаций, использующих локальные СХД для размещения критически важных данных», – пояснили CNews в «Базисе».