В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА на ранних рискованных стадиях

АНО «ЦБСТ» работает над запуском нового инвестиционного фонда для проектов в области беспилотных систем, находящихся на ранних стадиях развития. Таким проектам не хватает финансирования, так как венчурные инвесторы предпочитают вкладываться на менее рискованных более поздних этапах.



Инвестиции в беспилотные системы

Центр беспилотных систем и технологий (АНО «ЦБСТ») рассматривает вопрос запуска инвестиционного фонда для проектов двойного назначения, находящихся на ранних стадиях (TRL 4-7). Объем нового фонда может составить несколько млрд руб., пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление председатель правления ЦБСТ Андрея Безрукова.

Для инвестиций будут рассматриваться проекты из сфер автономные системы, искусственный интеллект, робототехника, двигатели, сенсоры и датчики, связь, новые материалы. Метод отбора компания пока не определен, сказал Безруков. «Сейчас мы сосредоточены на запуске основного фонда», — сказал он

Фонд ранних стадий, по словам Безрукова, может стать мостом к более крупным инвестициям через продуманные — от передачи зрелых проектов в фонд поздних стадий до привлечения внешних венчурных фондов, стратегических инвесторов или выхода на биржу через pre-IPO и IPO.

© Gorodenkoff / Фотобанк Фотодженика Для поддержки проектов в области беспилотных систем создают новый инвестиционный фонд

АНО «ЦБСТ» создан в 2024 г. В качестве учредителей на сайте организации указаны ПСБ и некоммерческий фонд «Наша правда». В списке партнеров — Минпромторг, правительство Москвы, партия «Единая Россия».

Рискованная стадия

TRL 4-7 — это рискованная стадия, когда идут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР/ОКР), испытания прототипа, но нет серийного производства и продаж, пояснил партнер венчурного фонда «Восход» Константин Гибало.

Затраты на создание и испытание прототипов основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах оценивается в примерно 100 млн руб., для hardware-проектов (роботы, материалы) — в 300–500 млн руб. и выше. Проекты в области новых материалов, оборудования, устройств более капиталоемкие, добавил Гибало.

Когда нет других вариантов

Для создаваемого ЦБСТ фонда цель понятна — помочь интересным для государства deeptech-стартапам получить развитие на самом сложном этапе и впоследствии привлечь частный капитал, считает Даббах.

«Кредиты или авансирование от заказчиков для таких компаний недоступны. Здесь действительно актуальны венчурные инвестиции вдолгую», — сказал Гибало.

В последнее время венчурные фонды предпочитают инвестировать в проекты на поздней стадии развития (TRL 8-9), чтобы быстрее монетизировать инвестиции, подтвердил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Стартапам уровня TRL 4-7 действительно не хватает инвестиций, а из-за высоких ставок по кредитам затруднен доступ к долговому финансированию.

«Для deeptech-стартапов (продукты и сервисы, основанные на инновациях или научных достижениях) такой этап — это «долина смерти», так как сейчас, кроме государства, для них в России практически нет инвесторов», — прокомментировал Даббах.

С частными фондами чаще можно получить дополнительную экспертизу, более профессионально выстроенный инвестиционный процесс. Работать с государственным фондом всегда сложнее — это дольше, возникает больше рисков, «но если нет других вариантов, то пойдут к ним», рассказал эксперт.

В марте 2025 г. CNews писал, что в федеральном проекте «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» (входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы») сумма выделяемых затрат на реализацию мероприятий в 2024-2030 гг. сократилась на треть — с 267,1 млрд руб. до 190,34 млрд руб.