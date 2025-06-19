Решение на базе «1С» оказалось лидером российского рынка CRM для фитнес-клубов

82% российских фитнес-клубов используют ПО для автоматизации. Половину соответствующего рынка занимает решение «1С:Фитнес клуб», созданное на базе платформы «1С». В тоже время в российских и международных фитнес-клубах нередки инциденты информационной безопасности, связанных с учетами персональных данных.

Степень автоматизации российских фитнес-клубов

82% российских фитнес-клубов используют ПО для автоматизации. Об этом сообщил руководитель аналитической компании FitnessData Максим Боровиков на фестивале науки Cominfest, прошедшем в стенах МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики).

Наибольший уровень автоматизации в фитнес-клубах с бассейнами - более 90%, на втором месте - в кроссфит-клубах и тренажерах залах - выше 85%.

82% российских фитнес-клубов используют ПО для автоматизации, половину рынка занимает решение, созданное на базе «1С»

Весь российский рынок фитнеса оценивается в 263 млрд руб. Он охватывает 4,75% населения. Рынок представляет из себя 14,4 тыс. объектов общей площадью 8 млн кв. м, ежегодный прирост составляет 450 объектов. В отрасли работает около 500 тыс. человек.

Наиболее популярные CRM в российских фитнес-клубах

52% опрошенных в ходе исследования фитнес-клубов используют для автоматизации решение «1С:Фитнес клуб», которое является лидером рынка. На втором месте находится решение FitBase (13%), на третьем - Mobilfitness (12%). Незначительные доли на рынке имеют такие решения, как Clubis, Yclients (решение VK), Fisiok, Craft-Ftiness, Fitness365, ImpulseCRM, A&A и «Universe-Фитнес». Самописное ПО используется в 2% клубов.

В фитнес-клубах, использующих для автоматизации «1С:Фитнес клуб», 82% отделов продаж также используют CRM «1С:Фитнес клуб». 9% используют AmoCRM, 6% «Битрикс 24». Из клубов, использующих Fitbase, в 88% отделов продаж также используется CRM Fitbase, 13% - amoCRM.

В фитнесс-клубах с Mobifitness 56% отделов продаж используют CRM Mobifitness, 44% - amoCRM. В случаях с пользователями Craft-Ftiness и Cradt-Fitness в 100% отделах продаж используются соответствующие CRM. В случаях с A&A 67% отделов продажи используют CRM от A&A, 33 % - amoCRM.

Особенности «1С:Фитнес клуб» и перспективы рынка CRM для фитнеса

В компании «1С» подтвердили, что решение «1С:Фитнес клуб» занимает порядка половины российского рынка для автоматизации ПО в сфере фитнеса. В компании уточнили, что решение разработано ее партнером - ООО «Лаборатория ПО». По данным базы «Контур.Фокус», компания полностью принадлежит ее гендиректору Денису Тяну.

В «Лаборатории ПО» уточнили, что компания является независимым разработчиком на базе платформы «1С». По мнению компании, объем рынка CRM для фитнеса в России не достигает 1 млрд руб. При этом не более 60% фитнес-объектов используют специализированные CRM, тогда как остальные ведут учет в MS Excel или в универсальных системах наподобие «Битрикс24».

Особенностями «1С:Фитнес клуб» являются: учетная систем с бизнес-аналитикой; более 10 способов приема платежей с комиссией от 0,7%, что позволяет экономить на эквайринга (до 28 тыс. руб с каждого миллиона рублей оборота); расписание для сайта с онлайн-записью; правильная CRM-система с автоворонками, телефонией и мессенджерами; мобильные приложения для тренажеров и клиентов; более 100 готовых интеграций; программа лояльности (бонусы, скидки, рефератная программа и протоколы); расчет заработной платы.

«Если раньше внедрение CRM-систем было в основном приоритетом частных клубов, то сегодня даже государственные учреждения начинают использовать специализированные решения, - отмечают в компании «Лаборатория CRM». - С 2022 г. роль CRM в маркетинге значительно возросла, так как клубам стало сложнее привлекать новых клиентов из-за изменений в рекламном рынке. Мы оцениваем перспективы отрасли положительно, если раньше только крупные игроки системно занимались своей автоматизацией, то сейчас мы видим тенденцию в автоматизации даже в небольших фитнес-студиях».

Инциденты в сфере информационной безопасности в фитнес-клубах

В фитнес-клубах случаются утечки персональных данных, что повышает требования к защите информации, отмечает Максим Боровиков. Крупная утечка произошла в августе 2024 г., когда случилась утечка базы данных «1С» из сети WorldClass. Тогда в открытый доступ попали данные о 2,2 млн юридических и физических лиц и 10,1 тыс. сотрудников, В том числе стали доступны 712 тыс. уникальны адресов электронной почты и 1,9 млн уникальных телефонных номеров. В числе прочего стала доступна информация о клиентах элитного фитнесс-клуба в подмосковной Жуковке.

Утечки из фитнес-клубов случаются и за рубежом. В Южно-Китайской спортивной ассоциации (SCAA) произошла утечка персональных данных 70 тыс. ее участников. Но в открытый доступ данные не попали. В сети фитнесс-центров New York Sports Club (NYSC) произошла кража персональных данных 20 тыс. членов. В сентябре 2024 г. хакеры из CyberDragon взломали платформу Королевской испанской футбольной федерации (RFIF), что привело к утечке персональных данных более сотни пользователей. В британском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед» утекли данные сотрудников клуба.

Меры по защите персональных данных в фитнесс-клубах

Боровиков отмечают следующие требования в защищенности CRM-систем: двухфакторная аутентификация (2FA); ролевая модель доступа; шифрование данных; логирование всех действий пользователей и отсеивание аномалий; защита от внешних угроз; соответствие нормативным требованиям.

В «Лаборатории ПО» указывают, что 99% утечек связаны не с хакасскими атаками, а с человеческим фактором, соответственно, безопасность данных в фитнес-бизнесе зависит в первую очередь от контроля доступа и соблюдения внутренних протоколов работы с информацией. Чтобы минимизировать риски, в компании рекомендуют проверять, у кого есть доступ к программе: например, часто бывает такое, что сотрудник уже не работает в компании, а доступ к программе у этого сотрудника остается активным. Также рекомендуется разграничивать уровни прав администратор, менеджер и руководитель должны иметь разные уровни доступа - а также регулярно менять пароли.