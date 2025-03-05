Системы управления самолетами в США «непригодны для эксплуатации». Многим из них 60 лет

Более трети систем управления воздушным движениям в США непригодны для эксплуатации. Самые старые из них работают около 60 лет, пока неясно, когда их заменят на современные решения. Модернизация в этой сфере идет крайне медленно и занимает годы.

Система управления на пенсии

Более трети всех систем управления воздушным движением США находятся в непригодном для эксплуатации состоянии (unsustainable), пишет The Register. Их модернизация идет настолько медленно и плохо, что в обозримом будущем ситуация, вероятнее всего, никак не улучшится.

Проект по «осовремениванию» этих систем, реализуемый Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), нельзя назвать успешным. Он растянулся на многие годы и далек от своего завершения.

Ситуация стала настолько угрожающей, что о ней начали говорить другие чиновники США. В частности, она упоминается в недавнем отчете Счетного управления США (GAO), подготовленном для подкомитета по авиации Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей.

Аудиторы GAO проверили 138 систем управления воздушным движением США и обнаружили, что 51 из них (37%) были признаны непосредственно FAA непригодными для эксплуатации. Еще 54 (39%) получили пометку ««потенциально непригодные» (potentially unsustainable).

«Опора FAA на значительную часть устаревших и непригодных или потенциально непригодных для эксплуатации систем управления воздушным движением ставит под угрозу способность FAA обеспечивать безопасный, упорядоченный и быстрый поток воздушного движения», – заявила управляющий директор по физической инфраструктуре GAO Хизер Краузе (Heather Krause).

Наследие холодной войны

Некоторые из систем управления воздушным движением США настолько стары, что у большинства из тех, кто родились в годы их ввода в эксплуатацию, уже есть внуки. FAA развернула шесть таких систем 60 лет назад, когда США и СССР находились в состоянии холодной войны. В России 60 лет – это нынешний возраст выхода женщин на пенсию.

40 из этих систем 30-летние, и их тоже нельзя назвать современными, с учетом того, как быстро развиваются цифровые технологии. 72 системы эксплуатируются более двух десятилетий.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что по мере стремительного устаревания этих систем, особенно 60-летних, поиск необходимых запчастей для них становится все сложнее. Да и специалистов, способных обслуживать столь древнюю технику, в мире отнюдь не прибавляется.

Старых не увольнять, новых не нанимать

Дэвид Сперо (David Spero), президент профсоюза специалистов по авиационной безопасности, заявил, что на подготовку нового специалиста по системам FAA уходит три года. При этом, по его словам, молодого специалиста не нанимают, пока другой специалист не выйдет на пенсию, а это значит, что в команде организации есть пробелы.

В FAA работает около 4800 инженеров. Сперо сказал: «Число сотрудников постоянно снижается в течение многих лет, чему отчасти способствует растущее число выходов на пенсию».

Ник Дэниелс (Nick Daniels), президент Национальной ассоциации авиадиспетчеров, обвинил FAA в том, что оно создает себе проблемы из-за недостаточного планирования бюджета Он заявил, что агентство «постоянно запрашивало слишком мало» (consistently requested too little). Это привело к снижению темпов модернизации, заявил он.

Ничего не работает

У FAA есть план решения проблемы эксплуатации старых систем управления воздушным движением – это грандиозный проект модернизации под названием Next Generation Air Transportation System, также известный как NextGen. Но, как пишет The Register, толку от него не так уж много, с учетом того, что его пытаются реализовать на протяжении почти 20 лет. К началу 2025 г. FAA подошла с системами 40- и даже 60-летней давности у себя на балансе.

Проект начался в 2007 г. Согласно первоначальному плану, он должен был завершиться около 2030 г. Однако управляющий директор по физической инфраструктуре GAO Хизер Краузе не очень лестно отзывается о ходе его реализации.

«Мы определили, что по состоянию на май 2024 г. у FAA было 17 систем, которые вызывали особую обеспокоенность. Из этих 17 систем 13 не планировалось вывести из эксплуатации в течение как минимум шести лет, а в некоторых случаях – в течение как минимум 10 лет», – заявила она.

Более того, четыре системы, которые требуют замены, еще даже не стали предметом для планов по модернизации.

В 2023 и 2024 гг. GAO рекомендовало FAA устранить недостатки в управлении агентством инвестициями в NextGen и системе управления воздушным движением». Разработка плана снижения рисков для NextGen была в числе рекомендаций, но этот план так и не был разработан.

Несколько достижений

Однако у FAA все же есть некоторые успехи, пишет The Register. Например, предыдущие рекомендации GAO по «проведению анализа первопричин в программах, которые превышают базовые показатели, и управлению инвестициями в сегментах» были выполнены. Администрация также реализовала проект по модернизации систем связи в вышках управления воздушным движением на два года раньше запланированного срока.

Издание связывает медлительность FAA с двумя факторами. Первый – приостановка работы правительства США в 2018 г., второй – пандемия COVID-19.

Негативно в адрес FAA высказывается и миллиардер Илон Маск (Elon Musk), владеющий, в числе прочего, заблокированной в России соцсетью Х. Он высказывает опасения, что нынешние системы связи, построенные и развиваемые оператором Verizon, склонны к поломкам, и что из-за этого FAA «осталось всего несколько месяцев до катастрофического сбоя» (is single digit months to catastrophic failure). Позже Маск признал, что ошибочно принял сеть Verizon за другую сеть FAA, предоставленную оборонным подрядчиком L3Harris.

Тем не менее, в настоящее время FAA рассматривает возможность перевода своего заказа на $2,4 млрд системы связи с Verizon на Starlink. Starlink – это система спутниковой связи, за которой стоит сам Маск. Это один из его многочисленных проектов.