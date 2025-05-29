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«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Компания «Базис» выпустила второе поколение программно-определяемой системы хранения данных (СХД) Basis SDS. В релиз 2.0 вошло более 60 улучшений, направленных на повышение производительности, удобства администрирования и надежности. Презентация новинки состоялась 28 мая на конференции компании.

Управление, безопасность и оптимизация

Обновлённая версия Basis SDS предлагает продвинутые средства администрирования. В числе ключевых нововведений — поддержка массовых операций с виртуальными дисками и снапшотами, включая удаление и перемещение между узлами, как через веб-интерфейс, так и через API. Пользователи получили возможность гибко управлять размером дисков без прерывания работы и пересоздания ресурсов. API обрел версионность и веб-плагин для управления.

Существенные изменения коснулись и производительности. Внедрена технология zero-copy, позволяющая сократить объем используемого дискового пространства. Потребление оперативной памяти снижено на 50%, что особенно важно для масштабируемых решений. Улучшена защита данных: реализована система автоматических снапшотов, минимизирующая риск потерь при сбоях.

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© SergeyNivens / Фотобанк Фотодженика
В релиз 2.0 вошло более 60 улучшений, направленных на повышение производительности, удобства администрирования и надежности

Обновлённый механизм контроля пакетов и система healthcheck помогают оперативно выявлять и устранять несоответствия между узлами кластера. Появились алгоритмы самовосстановления, журнал внутренних задач и контроль за созданием снимков. Новая система кэширования плагинов также упрощает обновления и синхронизацию.

Презентация, интерфейс и совместимость

Basis SDS 2.0 расширила возможности представления данных — теперь поддерживается полноценная работа с протоколом NBD. Добавлены функции автоматического переподключения и настройки доступа по маске подсети, что делает систему более гибкой в сетевых сценариях.

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В новой версии значительно улучшены средства управления системой хранения данных

Особое внимание уделено пользовательскому интерфейсу. Интерфейс администратора получил расширенную визуализацию: отображение информации о маршрутизаторах, шаблонах дисков и статусах системных объектов. Добавлены пояснения, подсказки и поле описания для повышения удобства документирования. Встроенный плагин документации обеспечивает доступ к справочным материалам прямо из системы и позволяет обновлять их в один клик.

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Для обеспечения совместимости с различными системами доработаны механизмы добавления NBD-диска через командную строку

Система интегрирована с внешними решениями мониторинга, такими как Zabbix, Grafana и Prometheus, что расширяет возможности контроля и анализа.

Архитектура и преимущества

Basis SDS 2.0 сохраняет архитектурную гибкость: систему можно масштабировать от трёх до нескольких десятков узлов, комбинировать различные типы накопителей (SSD, HDD, NVMe) и выбирать оптимальные сценарии резервирования и автоматического тиринга. Решение поддерживает работу как с виртуальными машинами, так и с физическими серверами, предоставляя блочно-файловый доступ по ряду протоколов — NBD, iSCSI, DES и другим.

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Новый релиз предлагает расширенные возможности визуализации данных

Технический директор «Базиса» Дмитрий Сорокин подчеркнул, что выпуск Basis SDS 2.0 — значимый шаг для развития импортонезависимых технологий хранения данных. Новая версия соответствует международным стандартам по надежности и функциональности, и призвана стать основой для цифровой трансформации бизнеса и госсектора.

Basis SDS 2.0 позволяет организациям снизить совокупную стоимость владения (TCO) и перейти к гибкой, отказоустойчивой инфраструктуре хранения, построенной на отечественном ПО.

Рекламаerid:2W5zFGnhL4xРекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: ИНН 7731316059 / ОГРН 1167746462135Сайт: www.basistech.ru

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