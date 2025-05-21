ИИ заменит 80% людей на заводах

Глава тайваньского производителя электроники Foxconn заявил о том, что генеративный искусственный интеллект способен взять на себя до 80% производственных задач на промышленных предприятиях, но оставшиеся 20% операций требуют участия квалифицированных рабочих. В компании провели внутреннее исследование, но результаты стали неожиданностью даже для самого руководства Foxconn.

Результаты исследования

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) способен справиться с 80% производственной нагрузки на заводах нового поколения, а для оставшихся 20% будут нужны квалифицированные специалисты. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на главу тайваньского производителя электроники Foxconn Юнь Лю (Young Liu).

Foxconn — крупнейший в мире производитель электроники (электронных компонентов и готовых изделий), в основном непосредственный исполнитель по контрактам с другими компаниями.

Юнь Лю рассказал, что в начале 2025 г. в компании Foxconn провели моделирование производственного процесса, и по итогам трех экспериментов установили, что в процессе работы ИИ накапливает знания в таких сферах, как настройка оборудования и устранение неисправностей, и примерно в 80% операций может заменить людей. Однако оставшиеся 20% работы люди все равно выполняют лучше. «До этого эксперимента мы думали, что, возможно, сможем заменить людей, всех людей. Но работу сверх этих 80% люди выполняют намного лучше генеративного ИИ», — заявил глава Foxconn.

Honhai Глава Foxconn: ИИ заменит на заводах лишь 80% задач, 20% оставят людям

Генеративный ИИ работает на основе обучения алгоритмов, таких как генеративные состязательные сети (GANs), которые обучаются на больших объемах данных, а затем генерируют новые образцы. Этот вид ИИ может адаптироваться для решения разнообразных задач, от автоматизированного создания контента до разработки прототипов и помощи в научных исследованиях.

В будущем производство будет в значительной степени опираться на цифровое моделирование и заводы с ИИ. Уже в мае 2025 г. Foxconn разрабатывает роботов нового поколения на платформе Nvidia Isaac, обучая их на миллионах сценариев в симуляциях для моментальной адаптации к реальным условиям. Как отметил господин Лю, в развитых странах, стремящихся к реиндустриализации, ИИ и робототехника могут устранить дефицит рабочей силы и снизить зависимость от труда мигрантов.

Руководство Foxconn, известная как крупнейший сборщик iPhone, определяет своим драйвером роста в бизнесе до 2030 г. три направления: интеллектуальные электромобили, интеллектуальное производство и умные города.

Модернизация производств

В 2025 г. компании Foxconn позиционирует свой бизнес как лидер в ИИ-производстве и стремится стать ключевым игроком в развитии умных городов, требующих значительных вычислительных мощностей.

Поэтому Foxconn инвестирует в большее количество ИИ для своих заводов. Лю сообщил, что компания создает собственную модель, ориентированную на производство, под названием FoxBrain, которая будет сочетать модели Llama 3 и 4 от Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) и данные, полученные из ее собственных операций, чтобы создать то, что он описал как «агентный рабочий процесс для специфических приложений».

Honhai США) Завод Foxconn в Огайо

Foxconn совместно с партнерами, включая Quanta Computer, Wistron и GigaByte, уже внедряет платформу Nvidia Omniverse Digital Twin для проектирования и оптимизации заводов. На базе Nvidia Metropolis компания Foxconn разрабатывает инфраструктуру умных городов — проекты уже запущены в городах Гаосюне в Тайване и Соноре в Мексике.

В компании Foxconn уже могут использовать роботов для создания роботов на 21 мая 2025 г., и глава тайваньского производителя Юнь Лю, похоже, находит это достижение удивительным.

Как писал CNews, в России роботы-инспекторы с ИИ, способные выявлять мельчайшие дефекты чипов лучше японских и корейских аналогов, созданы на основе отечественных разработок и уже проходят опытную эксплуатацию на российских предприятиях.

Стоимость товаров

Глава тайваньского производителя электроники Foxconn Юнь Лю выдвинул теорию о том, что богатые страны делают две вещи, чтобы поддерживать низкую стоимость промышленных товаров: позволяют иммиграции привлекать больше людей, готовых работать за низкую заработную плату, и передают производство на аутсорсинг в страны с низким валовым внутренним продуктом (ВВП), где просто ниже издержки.

Председатель гиганта контрактного производства видит ограничения для этих тенденций, поскольку в конце концов страны с низким ВВП закончатся, а иммиграция станет политической проблемой. «Генеративный ИИ и робототехника заполнят пустоту», — сказал Юнь Лю. «Это возможность, которую я вижу, когда страна становится более процветающей — работа с низким ВВП будет выполняться GenAI и робототехникой». «Я думаю, что это реальный вызов для всех развитых стран», — добавил Лю. «Я призываю лидеров развитых стран очень внимательно за этим следить».

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).