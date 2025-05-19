«Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify

В мае 2025 г. «Яндекс» зарегистрировал товарный знак «Яндекс Кит» для 14 классов товаров и услуг. Новый бренд относится к будущему продукту «Яндекса» — технологической SAAS-платформе для быстрого запуска независимого e-commerce под ключ по аналогии с канадским ИТ-сервисом для малого бизнеса Shopify.

Регистрация товарных знаков

Руководство «Яндекс» решилось на перезапуск закрытого десять лет назад бренда «Яндекс Кит», пишет РБК. Приложение позволит независимым продавцам создавать интернет-магазины как альтернативу маркетплейсам.

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), в середине мая 2025 г. руководство «Яндекс» зарегистрировало товарный знак «Яндекс Кит» для 14 классов товаров и услуг. Это название компания-разработчик ранее использовала для собственной операционной системы (ОС) для смартфонов и планшетов, которую компания делала на базе Android. Старый проект от «Яндекс» запустили в начале 2014 г., но уже в 2015 г. закрыли.

«Яндекс» В «Яндекс» перезапустят закрытый десять лет назад бренд «Яндекс Кит», он будет использоваться для создания аналога Shopify

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что новая регистрация товарного знака не связана с предыдущим проектом по разработке ОС для смартфонов и планшетов на базе Android. В настоящее время под этим названием будет запущена технологическая Software as a Service (SAAS)-платформа (одна из моделей облачных технологий, по которой вендоры работают с клиентами) для быстрого создания независимых e-commerce-решений (она же электронная торговля или электронная коммерция) под ключ, аналогичная канадскому сервису Shopify, ориентированному на малый бизнес. По сути ИТ-платформа Shopify дает ИТ-инструменты для создания и ведения онлайн-бизнеса. Все инструменты объединяются в одном месте: интернет-магазин, складской учет, аналитика, CRM, системы лояльности, многоканальный маркетинг (продажа через маркетплейсы, социальные сети, электронную почту, контекстную рекламу и прочее).

Новый ИТ-сервис

Со слов представителей «Яндекса», ИТ-платформа «Яндекс Кит» станет комплексным решением для предпринимателей в России, желающих быстро запустить свой интернет-магазин. Она предложит готовую ИТ-инфраструктуру для продаж, включая продвижение магазина, привлечение клиентов, логистику, оплаты и рассрочки.

Внутри «Яндекс Кит» будут конверсионные UX-шаблоны для разных индустрий с предусмотренной оптимизацией сайта и эффективной работой рекламы. Представители «Яндекс» уточнили, что инфраструктура продаж будет обеспечена как ИТ-сервисами «Яндекса», так и партнерскими решениями, например «Службой доставки экспресс-курьером» (СДЭК).

Разработкой занимается команда «Поиска и рекламы». Релиз «Яндекс Кит» запланирован на август 2025 г., а 19 мая уже началось закрытое тестирование ИТ-продукта разработчиками в «Яндекс».

Планируется, что общий функционал ИТ-сервиса будет бесплатным, однако использование финансовых инструментов, рекламы и доставки возможно только за деньги. В настоящее время тарифы для «Яндекс Кит» еще находятся в разработке. Кроме самого конструктора страниц предприниматели получат доступ к управлению товарами, заказами и клиентами.

Похожий проект

Похожий ИТ-сервис в России в начале 2025 г. запустил банк «Точка». По словам представителя компании, «Точка стор» позволяет создать интернет-магазин за пять минут, не привлекая программистов и дизайнеров.

Витрина в «Точка стор» доступна в двух форматах: как полнофункциональный сайт в браузере и как Telegram-магазин. Во втором случае покупатель может добавлять товары в корзину, оплачивать и оформлять доставку прямо в мессенджере.

По мнение руководства «Точка», развитие интернет-магазина — это инвестиция. Не все селлеры готовы к большим инвестициям, но с «Точка стор» процесс становится быстрее и проще.

Прием платежей встроен в ИТ-систему, «Точка стор» принимает оплату через карты, системы быстрых платежей (СБП) или в рассрочку, самостоятельно формирует чеки и отправляет их покупателю. Доставка заказов осуществляется через логистического партнера с более чем 8 тыс. пунктов выдачи по всей России. Сам же сервис ориентирован на продавцов из маркетплейсов, предпринимателей, специалистов сферы услуг, блогеров и небольших брендов, ведущих бизнес в социальных сетях.

По мнению генерального директора «Точка Маркетплейсы» Константина Канивца, российскому рынку не хватало простых и интуитивно-понятных ИТ-инструментов. «Скорее всего, интернет-магазины будут использоваться как ИТ-платформа для размещения брендов. Ассортимент на маркетплейсах и собственных витринах, как правило, различается — продавцу выгоднее продавать с собственной площадки, однако нужно обеспечить сопоставимый уровень сервиса по сроку доставки и удобства возвратов.