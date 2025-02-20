CNews Analytics: Каждая вторая компания ожидает возвращения ушедших ИТ-компаний в Россию

В горизонте 5–7 лет иностранные поставщики ИТ-решений начнут возвращаться на российский рынок. Так считает каждый второй участник опроса, проведенного CNews Analytics в рамках исследования «ИТ-тренды в России 2025».

Половина опрошенных респондентов настроены оптимистично

К 2029–2031 г. западные поставщики информационных технологий начнут возвращаться в Россию — таков прогноз каждого второго респондента, опрошенного CNews Analytics при проведении исследования «ИТ-тренды в России 2025». Опрос респондентов прошел в конце 2024 г. и охватил 129 представителей ИТ-компаний и компаний-заказчиков из самых разных отраслей: ИТ, телеком, образование, финансы, машиностроение, строительство, медицина, ритейл, PR, консалтинг.

50% респондентов, оценивая перспективу возвращения западных вендоров на российские рынки, заявили, что это очень вероятно. В то же время 44% уверены, что шансы на это небольшие, а 6% — считают, что такого варианта развития событий совершенно точно ждать не стоит.

«Вход в госкорпорации и крупные компании будет закрыт»

Однако если все же допустить, что зарубежные поставщики программного и аппаратного обеспечения вернутся в нашу страну, работать здесь им будет непросто, уверены эксперты.

«Можно представить, что будет, если это произойдет. Вход в крупные госкорпорации и в большинство enterprise-компаний, которые подчиняются требованиям регуляторов, им будет закрыт, — в комментарии CNews отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orionsoft. — Но продолжить пользоваться западным ПО смогут игроки ритейл-рынка, ИТ-рынка и другие, более свободные от требований регуляторов компании».

Возвращение иностранных ИТ-вендоров в Россию Распределение ответов респондентов на вопрос «Иностранные поставщики начнут возвращаться на российский ИТ-рынок?», можно было выбрать несколько ответов очень вероятно маловероятно не произойдет





В то же время, говорит Березин, за последние три года у многих ключевых западных вендоров изменилась лицензионная политика. Например, все инфраструктурные продукты VMware теперь можно приобрести только по подписке, а их стоимость заметно выросла. При этом российские продукты, если еще и уступают западным в части UI/UX, в остальном уже включают всю базовую функциональность, а стоят при этом в 2–3 раза дешевле — это должно заставить заказчиков задуматься.

Немаловажно и то, что в России западные вендоры уже получили репутацию ненадежных партнеров — это может сказаться на востребованности продуктов.

«90-е больше не повторятся»

Респонденты также уверены, что в обозримом будущем возвращения западных вендоров ждать стоит — ведь для многих ИТ-поставщиков рынок СНГ входил в топ-5 по выручке. В последние годы присутствия в России иностранные компании активно открывали центры компетенций и цифровые лаборатории, инвестировали в направление. Кроме того, на фоне прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоров между Россией и США вероятность возвращения западных компаний в РФ стала еще больше. На это обращает внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отмечая, что некоторые американские компании могут вернуться на российский рынок уже во втором квартале 2025 г.

«Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — высказался он.

Эксперты ИТ-компании «Сигма» также указывают на высокую вероятность возвращения западных вендоров, но насколько эта попытка будет успешной — неизвестно.

«Рынок пилотирует или использует альтернативные решения, которые быстро улучшаются по функциональности и стабильности работы. У ушедших вендоров в случае их возвращения больше не будет ситуации 90-х годов со свободным рынком, где можно занимать свою нишу. Им придется «вырывать» место под солнцем и готовиться жертвовать маржинальностью, чтобы вернуться в Россию и закрепиться здесь», — рассказали в компании «Сигма».

Среди факторов, которые могут повлиять на возвращение западных вендоров, в комментарии для CNews Владимир Гусев, директор по продажам «Сигма», называл следующие.

Первый — это экономическая выгода: если российский ИТ-рынок, несмотря на санкции и сопутствующие риски, остается перспективным. Второй фактор связан с изменением санкционного режима: смягчение или отмена ограничений значительно повысят вероятность возвращения иностранных поставщиков ИТ.

Третий фактор — уровень развития отечественных аналогов. Так, если отечественные альтернативы не смогут заместить импортные продукты, спрос на иностранные решения может остаться высоким. И наконец, на российском рынке могут появиться новые иностранные поставщики, которые посчитают для себя риски работы в России приемлемыми — в таком случае, уровень конкуренции в стране возрастет еще больше.

История импортозамещения в России

Ранее CNews писал о том, что импортозамещению в стране исполняется 10 лет. Точкой отсчета считается приказ, изданный начале 2015 г. Минсвязи № 96 «Об утверждении плана по импортозамещению программного обеспечения».

В июле 2024 г. по результатам анонимного опроса более 80 ИT- и ИБ-директоров выяснилось, что 59% средних и крупных компаний с критической информационной инфраструктурой в России не успеют полностью перейти на отечественные решения по кибербезопасности до конца 2024 г., как того требует президентский указ. Зарубежные решения на отечественные аналоги заменили лишь 19% опрошенных компаний, еще 22% — в процессе перехода.

В сентябре 2024 г. также стало известно, что ИТ-инфраструктура российских организаций на 75% состоит из зарубежных решений, и лишь четверть приходится на разработки российских компаний.

В то же время доля импортозамещенного оборудования в крупных банках России достигла среднего показателя 75%.

Об исследовании

В конце 2024 г. CNews Analytics попросил представителей ИТ-рынка и потребителей цифровых решений оценить, что в этом году будет происходить на рынке программного и аппаратного ПО и насколько популярными станут те или иные технологии. В результате определился список из десяти трендов ИТ-отрасли на 2025 г.

Анкета состояла из закрытых и открытых вопросов и делилась на блоки с вопросами о динамике российского ИТ-рынка, вероятности наступления различных событий в индустрии, технологических трендах, перспективах программного и аппаратного обеспечения. Делились респонденты также своими ожиданиями в горизонте 5-7 лет.

Эксперты, принимающие участие в исследовании, также делятся своей оценкой динамики рынка в завершающемся году и прогнозом на предстоящий. На их основе формируется «Индекс CNews», который отражает ожидания участников рынка. Об этом в ближайшее время читайте подробнее в статье «Индекс CNews: Эксперты ожидают рост российского ИТ-рынка в 2025 г., но оптимизма поубавилось».