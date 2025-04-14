Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля

Организационный комитет Data Fusion Awards объявит победителей в пяти номинациях 17 апреля 2025 года. Награждение кросс-отраслевой премией в области ИИ и анализа данных пройдет в рамках конференции Data Fusion 2025.



Результаты премии Data Fusion Awards

CNews совместно с ВТБ, соорганизатором проекта, подведут итоги общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards 2025 в рамках второго дня конференции Data Fusion. Она стартует 16 апреля.

В шорт-лист по итогам конкурсного отбора вышли 25 проектов в области разработки и внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развития решений open source в этой сфере.

Экспертная комиссия и члены жюри премии определили шесть победителей в четырех номинациях: Data Fusion в бизнесе («ИИ-платформа года, «Монетизация данных», «Промышленность»), Data Fusion в госсекторе, Data Fusion в образовании, Технологии Data Fusion.



Наблюдать за награждением победителей и работой конференции можно будет онлайн

Помимо основных номинаций награды будут вручены в специальной номинации Гран-при ВТБ.

«Научный прорыв года в ИИ»



Нововведением года стала пятая номинация, организованная совместно с Институтом искусственного интеллекта МГУ, — «Научный прорыв года в ИИ». Жюри получили от участников научные статьи по разнообразным направлениям искусственного интеллекта, включая математический аппарат ИИ, алгоритмы оптимизации, машинное и глубокое обучение, нейроморфные вычисления, робототехнику, объяснимый ИИ и другие. Всего участники подали 115 заявок, в шорт-лист вошли 14 статей.

Призовой фонд конкурса составляет 3 000 000 рублей, будут объявлены три победителя.



CNews и ВТБ наградят победителей Data Fusion Awards 2025

Наблюдать за награждением победителей и работой конференции можно будет онлайн. После окончания мероприятия зрители смогут получить доступ ко всем презентациям спикеров. Прямая трансляция откроется на сайте в день конференции.

Победители будут объявлены во время онлайн-трансляции в режиме реального времени.

В состав жюри премии вошли эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди которых доктор физико-математических наук, директор Центра прикладного искусственного интеллекта «Сколтеха», руководитель группы Learnable Intelligence Института AIRI Евгений Бурнаев, руководитель направления «Т1 Искусственный интеллект» (ИТ-Холдинг «Т1») Сергей Голицын, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Вадим Кулик, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор AIRI Иван Оселедец, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский.

Кроме того, состав жюри вошли CDO «Авито» Андрей Рыбинцев, директор по управлению данными X5 Group Тигран Саркисов, генеральный директор ИТ-Холдинга «Т1» Алексей Фетисов, заместитель президента – председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

В оценке научных статей также приняли участие руководитель лаборатории «Интеллектуального анализа видео» Института ИИ МГУ, заведующий лаборатории компьютерной графики и мультимедиа ВМК МГУ им М.В. Ломоносова Дмитрий Ватолин, руководитель лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» института ИИ МГУ, профессор РАН, МГУ и МФТИ Константин Воронцов, программный директор фонда «Интеллект», руководитель группы «Пространственный интеллект» AIRI, старший научный сотрудник ВМК МГУ Антон Конушин и заместитель исполнительного директора – директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко.

Конференция Data Fusion 2025

16–17 апреля состоится международная конференция Data Fusion, посвященная экономике данных и искусственному интеллекту. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными и с ИИ-технологиями. Мероприятие традиционно проводится с акцентом на практических аспектах использования больших данных и машинного обучения.

Мероприятие пройдет на инновационном кластере «Ломоносов».

Целевая аудитория конференции - представители государственных структур, отвечающих за внедрение технологий ИИ и государственных институтов, которые курируют развитие ИИ в России, ЛПР, руководители среднего и высшего звена подразделений, ответственных за работы с данными, менеджеры и руководители – заказчики моделей у DS-команд, chief data scientists и chief data officers в компаниях всех отраслей. Также на конференции ждут специалистов всех уровней в области Data science, руководителей и старших сотрудников R&D лабораторий в области ИИ, тимлидов data science команд в компаниях.

Полная программа конференции Data Fusion доступна на сайте.