Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

В Госдуме займутся регулированием искусственного интеллекта. Создана группа, в которую вошли представители разных фракций. Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы. Парламентарии будут готовить предложения по эффективному отраслевому применению технологий искусственного интеллекта.

Создание рабочей группы

В Госдуме создана рабочая группа по регулированию искусственного интеллекта (ИИ), пишут «Ведомости». Она будет работать до 2026 г.

Группа, в состав которой вошли представители всех фракций, займется законодательным обеспечением национально ориентированного ИИ и будет работать до 2026 г. Возглавил ее вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков.

Со слов Александра Бабакова, вопрос регулирования ИИ не должен никого пугать, однако, по его словам, это не та сфера, которая может развиваться исключительно по рыночным законам и ориентироваться только на нормы прибыли. Тема ИИ требует дополнительной оценки угроз, в том числе этических. Кроме того, отметил депутат, есть вопросы, связанные с изучением насыщенности рынка технологий и его развития в сочетании с рынком энергетики.

Рабочая группа была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Комплексный вопрос ИИ касается многих сфер: энергетики для энергоемких вычислений, отечественного оборудования, этики, международного сотрудничества, данных, безопасности и еще большого количества направлений. Цель группы — как можно быстрее изучить потребности каждой стороны, начиная от малого и среднего бизнеса, заканчивая интересами государства, и определить первоочередные вопросы регулирования, ведь ИИ на апрель 2025 г. в российском законодательстве отсутствует.

Wikipedia Государственная дума

Российские парламентарии будут готовить предложения по эффективному отраслевому применению ИИ. Помимо этого группа займется разработкой инициатив по противодействию применения ИИ-технологий в преступлениях. Госдума намерена создать законодательные условия для использования ИИ в стратегическом планировании социально-экономического развития России.

Технологии ИИ

ИИ — это технология, которая позволяет компьютерным системам и машинам моделировать процессы человеческого интеллекта. С ее помощью роботы распознают речь, обрабатывают естественный язык, отвечают на вопросы пользователей, распознают и обрабатывают изображения благодаря машинному зрению, генерируют тексты, пишут музыку или программный код. Другими словами, выполняют задачи и действия, требующие разумного мышления.

Интеграция ИИ в механизмы и системы позволяет автоматизировать рутинные, трудоемкие или сложные процессы, повысить их точность и производительность. В отличие от человека ИИ умеет не только обрабатывать, но и интерпретировать колоссальные объемы данных за очень короткое время. Кроме прочего, всевозможные ИТ-системы и роботы на базе ИИ способны работать в режиме 24/7, не снижая эффективности. Их можно дообучать, совершенствовать и интегрировать с другими ИТ-системами.

Сложный вопрос

Первое громкое высказывание в отношении ИИ-законов случилось в 2017 г., когда известный техномагнат Илон Маск (Elon Musk) призвал к регулированию развития ИИ. Выступая на встрече с губернаторами США, он заявил, что сам не в восторге от того, что предлагает ввести контроль над отраслью, в которой работает, но он считает, что риски полной бесконтрольности ИИ-технологий слишком велики. Маск объяснил свою позицию следующим образом: регулирование обычно вводится после серии негативных событий, а процесс создания законов требует значительного времени. Однако в случае с ИИ, как отметил бизнесмен, у человечества может не хватить времени на такие задержки.

В 2018 г. европейские законодатели предложили ввести регулирование в области ИИ и робототехники. В ответ на это, а также на заявление Илона Маска, генеральный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) отметил, что ИИ находится на ранней стадии развития, и его регулирование пока преждевременно. Вместо прямого регулирования технологии некоторые ученые предложили сосредоточиться на разработке общих стандартов, которые включали бы требования к тестированию и прозрачности алгоритмов для ИИ.

По данным Стэнфордского университета, специалисты которого ведут учет законотворческой деятельности в ИИ-области, за период с 2016 по 2022 г. количество принятых законов в области ИИ-технологий подскочило с одного законодательного акта в 2016 г. до 37 штук, принятых в одном только 2022 г.

В России понятие ИИ впервые законодательно закрепили в 2020 г. Закон №123-ФЗ вводит экспериментальное регулирование ИИ в Москве на пять лет. Он предназначен для регулирования разработки и внедрения ИИ-технологий и для возможного использования результатов работы этих технологий. Согласно закону, ИИ — это комплекс технологических решений, которые позволяют имитировать когнитивные функции человека и получать результаты, сравнимые с результатами интеллектуальной деятельности человека, при выполнении конкретных задач.