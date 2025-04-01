Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

Учительница начальных классов время уборки нашла в ящике черную флешку среди старых квитанций и севших батареек. Приняв ее за обычный школьный носитель, женщина без раздумий выбросила устройство, не спросив у мужа, нужно ли оно ему. На USB-флешке были биткоины на сумму $3,8 млн.

Санитарный день

Женщина случайно во время уборки выкинула USB-флешку, на которой были биткоины на сумму $3,8 млн, пишет Daily Mirror.

Школьная учительница Элли Харт (Ellie Hart) выбросила в мусор жизненно важный USB-накопитель, не подозревая, что на нем хранится цифровой ключ к их с партнером Томом (Tom) криптовалютному тайнику. Харт сказала: «Она просто лежала в ящике со старыми квитанциями, севшими батарейками и спутанными проводами. Я решила, что это одна из моих школьных флешек, и выбросила ее, не подумав».

После судорожных поисков пропавшего предмета Том, 36-летний ИТ-разработчик, поинтересовался у Элли Харт его местонахождением. «Он спросил, не видела ли я маленькую черную флешку, которую он использует для своего биткоина», - вспоминает она. «Я замерла. Я мгновенно все поняла. Мое сердце просто упало. Я сказала ему: «Кажется, я ее выбросила». Мне стало совсем плохо».

В отчаянной попытке вернуть потерю Элли сказала: «Мы даже опустошали мешки с мусором и разрывали мусорные контейнеры. Это была ужасная смесь паники и надежды, но в глубине души я понимала, что уже слишком поздно». Учительница из британского города Маркет-Харборо назвала эту ошибку «худшей из всех, которые я когда-либо совершала», сообщает Daily Mirror.

Unsplash - Andre Francois McKenzie Женщина случайно выкинула флешку мужа с биткоинами на $3,8 млн

Том вложил деньги в биткоин еще в 2013 г., когда его стоимость была значительно ниже, поэтому их электронный кошелек на флешке сейчас оценивается более чем в $3,8 млн. К сожалению, без критически важного USB-накопителя деньги так и остались запертыми в эфире.

Несмотря на шок, пара старается сохранить отношения. Как отмечает Элли, Том не стал ее винить, но тяжесть утраты «ощущается в каждом молчании». «Том был потрясающим. Он не кричал, не обвинял меня, но молчание говорит само за себя», — заключила британка.

Представитель компании Play Casino, освещающей цифровые тенденции и криптовалютную культуру, сказал: «Это душераздирающее напоминание о том, что цифровые состояния могут быть потеряны в одно мгновение. USB-накопители, жесткие диски или устройства, на которых хранятся криптовалюты, должны быть четко маркированы, надежно храниться и никогда не оставаться без присмотра в ящике стола». Для защиты своих виртуальных богатств эксперты призывают владельцев биткоинов использовать офлайн-кошельки, известные как «холодные хранилища», которые также недоступны для киберворов.

Аналогичный случай

Как писал CNews, житель Великобритании по имени Джеймс Хоуэллс (James Howells) подал в суд на местный совет, чтобы попытаться найти на мусорной свалке свой жесткий диск с 8 тыс. биткоинами. Его стоимость в настоящее время составляет около $674 млн., именно на такую сумму он подает иск.

В 2013 г. его девушка случайно выбросила жесткий диск с тысячами биткоинов, который быстро увезли на свалку. В то время биткойн уже стоил чуть меньше 100 фунтов стерлингов, и за прошедшие годы стоимость этих монет значительно выросла. К примеру, 1 апреля 2013 г. за 1 BTC давали $100. Падение цены наблюдалось в январе 2014 г. до $40, затем биткоин вновь стал расти, а уже в октябре 2015 г. стоимость выросла еще в пять раз и составила $500.

Теперь по вполне понятным причинам Джеймс Хоуэллс хочет найти этот жесткий диск. Эта идея пришла ему в голову довольно давно. Хауэллс уже более десяти лет пытается убедить местное правительство разрешить ему поискать их на свалке. Хотя эти просьбы, по его словам, игнорируются, он уже решил собрать команду, которая поможет перелопатить 100 тонн мусора.

Объем операций россиян

Центральный банк (ЦБ) России оценил объем операций россиян с криптовалютой. Отчет регулятора указывает на высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптовалют.

По состоянию на конец 2023 г. объем операций с биткоином и Ethereum на крупнейших криптобиржах, потенциально приходящийся на россиян, составил 4,78 трлн руб. Анализ рынка криптоактивов, указывает на потенциально высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптовалют.

Ранее представители ЦБ называли p2p-операции основным каналом приобретения криптоактивов в стране. По данным регулятора, за первое полугодие 2023 г. среднемесячный объем таких операций среди россиян вырос более чем на 50%.

В то же время Банк России фиксирует рост объема теневых операций с криптовалютой. Мониторинг регулятора выявил увеличение в 2023 г. объемов высокорисковых эквайринговых и p2p-переводов в критовалютах, которые используются, в том числе, для расчетов теневого бизнеса и преступников. Эти операции проводятся через счета подставных лиц, так называемых дропов — граждан, которые за вознаграждение передают третьим лицам доступ к своим банковским картам и интернет-банкингу. Банк России считает такие операции подозрительными.