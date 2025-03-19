Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

Alphabet, управляющая компанией Google, достигла соглашения с руководством стартапа в области безопасности Wiz о приобретении проекта за $32 млрд. Это самая дорогая покупка в истории корпорации. По условиям сделки вся сумма будет выплачена наличными, а сам Wiz в случае одобрения соглашения регуляторами будет интегрирована в Google Cloud.

Переговоры о покупке

Владельцы Alphabet ведут переговоры о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $32 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Новый раунд переговоров продолжается, и сделка о поглощении Wiz может быть достигнута в ближайшее время, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Сделка о поглощении Wiz будет намного больше, чем любая из предыдущих сделок Alphabet. Крупнейшим приобретением компании на 19 марта 2025 г. остается производитель гаджетов Motorola Mobility. Alphabet заплатил $12,5 млрд за нее и впоследствии продал.

Также сделка с Wiz может стать одной из крупнейших в 2025 г. Из-за неопределенности торговой политики новой администрации и рыночных потрясений другие техногиганты пока воздерживаются от крупных поглощений. Журналисты Financial Times отмечают, что опасения возникают, в том числе, из-за того, что вице-президент США Джей Ди Вэнс (James David Vance) ранее обвинял техногигантов в том, что они имеют слишком много власти.

X - Wiz Alphabet вернулась к переговорам о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz уже за $32 млрд

В 2024 г. представители Alphabet уже вели переговоры о приобретении Wiz, но лишь за $23 млрд. Они сорвались из-за того, что некоторые директора и инвесторы компании по кибербезопасности Wiz обеспокоились антимонопольными препятствиями.

Холдинг Alphabet работает в различных направлениях: инвестиции, интернет-коммуникации и технологии, разработки биотехнологий, автомобилестроение.

Дорогой стартап

Wiz была основана выпускниками элитного израильского подразделения киберразведки в 2020 г. Сейчас компания базируется в США и предоставляет услуги кибербезопасности для облака. Поскольку бизнесы все больше переносят свою деятельность в облако, услуги стартапа оказались очень популярными.

Wiz на 2025 г. уже получила статус производителя программного обеспечения (ПО) с самыми быстрыми темпами роста. По словам соучредителя Роя Резника (Roy Resnick), в 2024 г. компания Wiz достигла 500 млн годового дохода и намерена удвоить этот показатель в этом году. Группа предоставляет услуги облачной безопасности почти половине из 100 крупнейших американских компаний, согласно данным на ее веб-сайте.

Уже в 2022 г. компанию Wiz оценивали в $12 млрд во время раунда финансирования на $1 млрд, в котором участвовала группа инвесторов во главе с Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners и Thrive Capital. Компанию Wiz также поддерживают такие инвесторы, как Index Ventures, Insight Partners, G Squared, Sequoia Capital, Greenoaks, Cyberstarts и Wellington.

Главный покупатель

Alphabet — это американская холдинговая компания, которая является конгломератом дочерних компаний от ООО «Гугл» и материнской компанией для самой Google.

Google провела реорганизацию, создав Alphabet в 2015 г., чтобы отделить свой основной бизнес — поиск, рекламу и YouTube — от других проектов, таких как Waymo (беспилотные автомобили) и Verily (здравоохранение). Это позволило руководству Google сосредоточиться на ключевых направлениях, а дочерним компаниям — развиваться независимо.

До того момента, как Google стал дочерней компанией Alphabet, он являлся ее владельцем. После было принято решение поменять их местами. Акции Google также были переведены в акции Alphabet.

Основателями Alphabet стали Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), при этом Пейдж занял пост гендиректора Alphabet, Брин стал президентом, а Сундар Пичаи (Sundar Pichai) возглавил Google. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, США. По мнению основателей, такой шаг сделал бизнес более прозрачным для инвесторов и дал простор для инноваций в разных областях.

В конце 2019 г. создатели и руководители Alphabet Пейдж и Брин заявили, что покидают свои должности, но они по-прежнему будут иметь перевес голосов в совете директоров. В этом же году ранее назначенный генеральным директором Google — Сундар Пичай стал гендиректором Alphabet.