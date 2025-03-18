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Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

Один из флагманских корпоративных продуктов отечественного разработчика офисного ПО «Мой офис» – «Мой офис Частное облако» – подвергся крупномасштабной переработке. У него новые имя, визуальный дизайн, набор функции, а также состав приложений. В пакет теперь входит интерактивная доска – российский аналог популярного зарубежного инструмента Miro.

Встречайте «Мой офис Документы Онлайн»

Как стало известно CNews, «Мой офис» (компания «Новые облачные технологии»; НОТ), российский разработчик офисного ПО, переименовал свой корпоративный продукт «Мой офис Частное облако» и переработал его визуальный стиль.

Начиная с версии 3.3, этот набор веб-приложений для командной работы носит название «Мой офис Документы Онлайн» и включает новое приложение «Мой офис Доска».

«Мой офис» продолжает расширять собственную экосистему новыми программными продуктами. В январе 2025 г. CNews сообщил о выходе векторного графического редактора «Мой офис Схема», который может рассматриваться в качестве альтернативы популярному Visio ушедшей с российского рынка корпорации Microsoft. «Схема», помимо Windows, поддерживает глобальные и отечественные дистрибутивы Linux и располагает набором инструментов для создания и работы с блок-схемами, инфографикой, диаграммами, прототипами.

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«Мой офис»
«Мой офис Документы Онлайн» включает новое приложение – интерактивную доску

Помимо новых инструмента и визуального стиля, «Мой офис Документы Онлайн 3.3» может похвастаться наличием интеграции с SSO Keycloak.

Также компания обновила до версии 3.3 свои настольные, мобильные и веб-редакторы документов. В этом релизе значительно расширены возможности анализа данных: улучшена работа со сводными таблицами, внедрены функции фильтрации и сортировки, а также создания и настройки диаграмм, сообщили CNews в «Моем офисе».

Переработанный интерфейс

Изменения фирменного стиля затронули файловый менеджер «Мой офис Файлы», который ранее назывался «Мой офис Документы», текстовый процессор «Мой офис Текст», редакторы таблиц и презентация – «Мой офис Таблица» и «Мой офис Презентация» соответственно.

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«Мой офис»
Новые иконки в «Моем офисе»

Визуальной переработке также подверглись интерфейсы интегрированных приложений, в число которых входят «Календарь», «Контакты» и «Почта», а также инструментов администрирования.

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«Мой офис»
Переработанный дизайн файлового менеджера

Наконец, были перерисованы пиктограммы всех приложений, которые доступны пользователю в составе продукта «Мой офис Документа Онлайн».

Новая интерактивная доска

«Мой офис Доска» представляет собой интерактивный онлайн-инструмент для создания и редактирования контента в режиме реального времени. Он предназначен для визуализации и организации идей, данных и структурирования процессов на виртуальной доске.

Веб-приложение поддерживает создание бесконечных досок, их переименование и удаление. На досках можно размещать текст, фигуры, изображения, стикеры и фреймы. Поддерживаются настройка стилей, добавление комментариев и привязка ссылок к элементам, а также использование виртуальной лазерной указки для демонстрации отдельных фрагментов досок. Готовые доски можно отправлять по электронной почте и скачивать себе на компьютер.

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«Мой офис»
Работа с комментариями в «Доске»

Инструмент поддерживает работу нескольких пользователей одновременно – вплоть до 50 человек.

«По функциональным возможностям "Мой офис Доска" схожа с такими иностранными решениями как Miro, однако принципиальное отличие заключается в том, что приложение входит в состав продукта "Мой офис Документы Онлайн" и реализовано по аналогии с другими веб-редакторами. То есть для досок, которые создает пользователь, доступны все файловые операции – можно отправить ссылку на доску другим пользователям и дать права на редактирование файла, доска сохраняется в файловом хранилище, как и другие документы, с которыми работает пользователь в "Мой офис Документы Онлайн», – заявил представитель «Моего офиса» в разговоре с CNews.

Miro (в прошлом – RealtimeBoard) – онлайн-платформа для совместной работы распределенных команд и интерактивная онлайн-доска.

При разработке приложения специалисты «Моего офиса» обращали внимание на аналогичные ИТ-решения и брали на заметку наиболее удачные с их точки зрения подходы к реализации. Для реализации функциональности, в частности, были задействованы библиотеки с открытым исходным кодом, признаются в компании. В них была проведена проверка кода на уязвимости и выполнены соответствующие доработки в этом направлении (полный отказ от обновления библиотек).

«Мы сознательно выбрали путь использования открытых решений, чтобы не тратить ресурсы российских разработчиков на излишнее тестирование гипотез. Наша стратегия заключается в том, чтобы брать лучшее из доступного на открытом рынке, тщательно проверять и дорабатывать код, уделяя особое внимание вопросам безопасности», – пояснили в «Моем офисе».

В начале декабря 2024 г. «Мой офис» объявил о начале закрытого тестирования приложения «Мой офис Доска». Принять участие в нем имели возможность пользователи продуктов «Мой офис Частное Облако 3», «Мой офис Профессиональный 2» и «Мой офис Профессиональный 3».

Интеграция с SSO Keycloak

В версии 3.3 переработанного продукта «Мой офис Документ Онлайн» появилась возможность аутентификации и авторизации пользователей и администраторов методом технологии единого входа (Single sing-on, SSO) на базе Keycloak в контуре заказчика.

Keycloak – система, которая позволяет управлять идентификацией пользователей, контролировать доступ к приложениям и данным, обеспечивая единую точку входа. ПО разрабатывается подразделением WildFly компании Red Hat, принадлежащей американскому ИТ-гиганту IBM. Код системы открыт и распространяется свободно на условиях лицензии Apache 2.0.

Новшество позволит решению «Мой офис Документы Онлайн» гибко интегрироваться к сервису централизованного управления доступом пользователей, что особенно важно для компаний с высокими требованиями к информационной безопасности, пояснили в «Моем офисе».

Что еще нового в «Моем офисе» версии 3.3

Массу новшеств предлагает обновление версии 3.3 для настольных, мобильных и веб-редакторов документов «Моего офиса».

Среди изменений, которые могут заметить пользователи «Моего офиса» редакций «Стандартный» и «Для дома», значительное расширение функциональности сводных таблиц, диаграмм, возможностей фильтрации в редакторе таблиц, а также создания вложенных таблиц в текстовом редакторе.

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«Мой офис»
Улучшенные списки в текстовом редакторе

Последний, помимо прочего, научился корректно работать с документами с колоночной версткой, созданными в других редакторах, и получил новые возможности управления оформлением списков.

Функциональное обновление также получили вариант офисного пакета для образовательных учреждений и корпоративная почтовая система «Мой офис Почта».

Дмитрий Степанов

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