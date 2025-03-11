Российская суверенная замена ПО VMware научилась сверхбыстро управлять гибридной СХД Yadro

Новые возможности управления СХД Yadro через Basis Dynamix

Как стало известно CNews, российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения «Базис» и отечественный производитель серверного оборудования Yadro добились глубокой интеграции решения Basis Dynamix Enterprise и системы хранения данных (СХД) Tatlin.Unified.

В Basis Dynamix Enterprise, ПО для управления динамической инфраструктурой, реализованы новые возможности по управлению СХД Tatlin.Unified первого и второго поколений (Gen1, Gen2) через собственный интерфейс. В «Базисе» утверждают, что флагманское решение компании стало первым в России программным продуктом, способным управлять репликацией и снапшотами в хранилищах Yadro соответствующей линейки.

Новые инструменты, доступные компаниям, которые применяют Basis Dynamix Enterprise в паре с Tatlin.Unified, теперь позволяют администраторам ИТ-инфраструктуры организовать и в дальнейшем управлять репликацией данных (синхронизацией содержимого нескольких копий наборов данных) среди нескольких экземпляров СХД этой модели, обеспечивая при этом переключение между репликами для дополнительной отказоустойчивости.

С помощью ПО «Базис» теперь также можно создавать и управлять мгновенными снимками (снапшотами) виртуальных машин в СХД Yadro. Наличие такого снимка позволяет вернуть виртуальную машину к предыдущему работоспособному состоянию в случае сбоя. Наконец, софт поддерживает работу с СХД в режиме прямого доступа (driver mode) для максимальной производительности.

«В этом режиме Basis Dynamix Enterprise может использовать драйвер для прямого управления системой хранения данных: давать команду на создание логического диска (LUN), его презентацию, удаление и т.д. Этот режим обеспечивает более высокое быстродействие за счет отказа от дополнительного слоя ClusteredLVM, который управляет СХД при отсутствии прямого доступа (в этом случае Basis Dynamix Enterprise использует презентованные ей LUN)», – пояснил в разговоре с CNews Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис». Помимо Tatlin, платформа Basis Dynamix Enterprise в режиме драйвера поддерживает СХД Hitachi и Huawei Dorado.

«Администраторы могут создавать отказоустойчивые геораспределенные системы, используя функционал репликации уровня СХД, что позволит свести к минимуму простой критичных систем в случае аварии на площадке. Возможность создания моментальных снимков позволяет моментально возвращаться к предыдущим состояниям в случае сбоев. В Tatlin.Unified она реализована в рамках современной концепции Redirect-On-Write, предполагающей запись изменяемых данных на новое место, что повышает эффективность СХД. Прямой доступ к СХД обеспечивает максимальную производительность при работе с данными», рассказали CNews в «Базисе».



Интеграция продуктов «Базиса» и Yadro

Управление СХД компании Yadro в Basis Dynamix Enterprise поддерживается с конца 2022 г. на первом поколении Tatlin.Unified. В Dynamix Enterprise 3.8.4 и более поздних администратор имел возможность добавлять дисковые ресурсы на Tatlin и выделять их виртуальным машинам.

В течение последующих двух лет в системе появились инструменты клонирования (simple clone), ускорившие процедуру создания виртуальных машин из образов, была реализована очередь заданий для Tatlin, API стал значительно богаче.

Технология мгновенных снимков в ПО СХД Tatlin.Unified была полноценно реализована в релизе v3.1, который увидел свет летом 2024 г.

Поддержка мгновенных снимков в СХД этой модели обеспечивается в соответствии с концепцией Redirect-On-Write (ROW), которая в отличие от Copy-On-Write (COW) предполагает запись изменяемых данных в новое место, а не поверх уже имеющихся. Таким образом, случайный профиль нагрузки превращается в последовательную запись на диск, увеличивая производительность. Для реализации функциональности мгновенных снимков был введен новый тип пулов – пул косвенной адресации, который обеспечивает гранулярность работы с данными на уровне блоков 4К, что эффективнее расходует полезную емкость. С помощью мгновенных снимков можно создавать полноценные независимые ресурсы (тома) для чтения и записи – клоны, которые при создании ссылаются на блоки с данными мгновенного снимка и не занимают полезное пространство в СХД.

Tatlin.Unified второго поколения (Gen2) – универсальные СХД корпоративного уровня, относящиеся к среднему классу. Они подходят для реализации различных конфигураций – от небольших all-flash-систем на SSD-накопителях до гибридных SAS-систем петабайтного масштаба, что позволяет на базе одной системы держать данные различного назначения, за счет этого оптимизируя стоимость хранения.

СХД Tatlin.Unified, к примеру, по состоянию на 2024 г. применяло Федеральное казначейство и, как ранее писал CNews, даже рассчитывало нарастить собственную инфраструктуру хранения данных за счет отечественных модулей расширения дискового пространства, совместимых с этой машиной, в рамках проекта по миграции с СУБД Oracle на отечественный продукт на основе PostgreSQL. Министерство внутренних дел также планировало использовать Tatlin.Unified.

Basis Dynamix Enterprise – решение на базе динамической инфраструктуры, позволяющее управлять виртуальными средами, флагманский продукт компании «Базис». Поддерживает автоматизацию развертывания Kubernetes и подход Infrastructure-as-Code. Нацелено на крупный бизнес для организации облака корпоративного уровня.

«Базис» позиционирует Dynamix Enterprise в качестве замены иностранных продуктов VMware (vSphere, vRealize Automation, NGX, vSAN), Microsoft (Hyper-V), Nutanix, HPE (SimpliVity).

Как «Базис» показал себя в 2024 году

По итогам 2024 г. «Базис» отчитался о выручке в размере более чем 4,5 млрд руб. Две трети доходов компания получила за счет коммерческих B2B-контрактов. Количество новых заказчиков выросло на 30%, а количество проектов по внедрению экосистемы «Базиса» превысило 160, что в 2,2 раза больше относительно показателей 2023 г.

В мае 2024 г. «Базис» купил разработчика средств виртуализации «Рустэк» у интегратора «Айтеко». В компании выражали уверенность в том, что решение «Рустэк» Cloud Platform позволит расширить возможности платформы для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix.

В июне 2024 г. экосистема инфраструктурного ПО «Базиса» получила крупное обновление – всего более 700 улучшений в ПО Dynamix, Workplace, Virtual Security и Virtual Protect.

В октябре 2024 г. стало известно о планах «Базиса» относительно разработки первого в России коробочного решения для организации программно-определяем сетей (SDN) уровня VMware NSX в партнерстве с Angie.

В 2024 г. ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации, в котором Basis Dynamix заняла первую строчку с 899 баллами в активе. Также в первую пятерку попали zVirt (Orion soft), Numa vServer («Нума технологии»), vStack HCP (vStack) и SpaceVM («Даком М»).