В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов

Минстрой утвердил новые правила проектирования ЦОД. Они определяют порядок выбора земельных участков для ЦОД, проектирования их зданий, прокладки инженерных коммуникаций, размещения оборудования, пожарной безопасности, микроклимата и пр. Участники рынка приветствуют принятие нового документа, но высказывают к нему ряд замечаний.

Новые правила проектирования ЦОД

Минстрой утвердил новый свод правил «Здания и сооружения центров обработки данных. Правила проектирования» (СП 541 1325800 2024). Документ ориентирован на развитие строительства современных и эффективно эксплуатируемых зданий центров обработки данных для повышения уровня цифрового обслуживания населения и безопасности обрабатываемых данных.

Документ устанавливает классификацию центров обработки данных (ЦОД) по мощности и расположению, определение обязательных технологических зон и требования к их взаимному расположению, а также требования к объемно-планировочным решениям дополнительных зон и помещений.

Документ распространяется на проектирование зданий и сооружений центров обработки данных, а также помещений ЦОД в составе зданий, проектируемых на основании действующих нормативных документов.

nebius Минстрой утвердил новые правила проектирования ЦОД. Участники рынка приветствуют новый документ, но высказывают к нему замечания

Правила не распространяеются на проектирование некапитальных и мобильных зданий ЦОД. Разработчиком документа выступил ЦНИИПромзданий («Центральный научно-исследовательский и проект-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений»).

Мнения участников рынка: в чем недостатки новых правил

«Нормирование и систематизация важны в любых видах строительства, но, когда речь идет о возведении ЦОД, мы говорим буквально об обеспечении надежного хранения данных всех российских государственных и корпоративных предприятий, и в этом разрезе решаем задачу безопасности страны, - говорит директор по взаимодействию с органами госвласти «РТК-ЦОД» Дмитрий Панышев. - Документ был разработан в плотном контакте регуляторов (в лице Минстроя и Минцифры) с представителями бизнеса при участии АНО Координационный совет ЦОД, поэтому соответствует и реалиям рынка, и его вызовам».

«В текущей версии документа удалось зафиксировать и снять ряд ограничений из первоначальной версии, которые влияли на затраты по развитию ЦОД, а также нивелировать большое количество рисков. Однако, предстоит ещё большая работа по урегулированию части пунктов, которые сложно применимы на практике. Надеемся на продолжение открытого диалога между представителями Минстроя и профессиональным сообществом — это позволит создать условия для разработки конечного, сбалансированного продукта».

Решение о принятие новых правил строительства ЦОД - правильное, но недостаточное, считает гендиректор Константин Рензяев. «С уходом Uptime, которое сертифицировало проектные и строительные работы, критериев качества ЦОД не оставалось. Но неплохо бы ввести не только правила строительства, но и добавить еще и градацию качества ЦОД», - полагает Рензяев.

Новые правила проектирования ЦОД были нужны, так как к старым правилам было очень много вопросов у специалистов в области ЦОД, - говорит руководитель проектов ЦОД Link Datacenter Арсений Фомин. - К сожалению, новая редакция тоже вызывает большое количество вопросов. В текущей версии документа очень часто встречается фраза: «в соответствии с заданием на проектирование». По моему мнению, очевидно, что любой ЦОД разрабатывается на основании задания на проектирование. Для чего создавать документ, который дополнительно прописывает это практически в каждом пункте?»

Земля для ЦОД и паковки

Размещение зданий ЦОД должно соответствовать требованиям, генеральным планам и проектам планировки и застройки территорий населенных пунктов. На земельном участке комплекса ЦОД, кроме здания ЦОД предусматривают: технологическую зону; административно-бытовой корпус (в случае отдельного от здания ЦОД расположения); внутренние проезды и пешеходные тротуары; ограждение земельного участка здания ЦОД; автомобильный контрольно-пропускной пункт; контрольно-пропускной пункт; погрузочно-разгрузочные зоны; место для накопления отходов; здания вспомогательного назначения; стоянку или места для остановки автомобилей сотрудников и посетителей ЦОД и велопаркову; место для парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе оборудованные устройства для зарядки СИМ с электроприводом; место для курения.

В технологической зоне по заданию на проектирование размещают площадки внешнего энергетического оборудования, оборудования механических систем, хладоэнергоцентр, топливохранилище, газораспределительную станцию. На парковке предусматривают место для погрузочно-разгрузочных механизмов, при этом следует предусмотреть защиту грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов от атмосферных осадков.

Подходы и проезды к зданию и к зданиям и сооружения в составе комплекса ЦОД должны иметь твердое покрытие, При устройстве твердых покрытий, площадок и пешеходных дорожек должны быть предусмотрены стоки для талой и дождевой воды. При размещении оборудования СГЭ (система гарантированного энергоснабжения) на земельном участке здания ЦОД должны быть соблюдены требования по пожарной и экологической безопасности и обеспечены подъездные пути для топливозаправщика.

По отношению к объектам, которые могут быть источниками отрицательных воздействий (механических и электромагнитных) или источниками воздействия технологичного характера в результате чрезвычайных ситуаций, земельные участки зданий ЦОД следует размещать с учетом защитных расстояний. При размещении ЦОД по заданию на проектирование следует исключить влияние на ИТ-оборудование ЦОД электрических и магнитных полей и вибрации.

Для сбора и хранения отходов в здании и на земельном участке здания ЦОД следует предусмотреть раздельный сбор отходов с соблюдением требований. При размещение зданий ЦОД на земельных участках, подверженных риску затопления в период половодья или паводков, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, позволяющих поддерживать ЦОД в работоспособном состоянии при чрезвычайных ситуациях.

Требования к зданиям для ЦОД

В составе зданий или помещений ЦОД необходимо предусматривать наличие технологических зон: информационной; телекоммуникационной; инженерной. Для зданий и помещений ЦОД общей суммарной электрической мощностью, требуемой для ИТ-оборудования, менее 250 кВт, допускается совмещение указанных зон в одном помещении.

Кроме технологических зон, в зависимости от мощности, требуемой для ИТ-оборудования ЦОД, дополнительно предусматривают следующие помещения и зоны: зону общего доступа (для персонала и посетителей); помещения диспетчерских центров; помещение подготовки ИТ-оборудования; мастерскую инженерной инфраструктуры; вспомогательные и складские помещения запасных частей инструментов и принадлежностей; административные, офисные и бытовые помещения для персонала; служебно-технические помещения; посты и помещения охраны; погрузочно-разгрузочные зоны; помещения дополнительных технологических служб; мусороуборочную камеру и др. В зданиях ЦОД предусматривают: помещения тестирования для сборки, контроля состояния, ремонта и настройки оборудования помещения оперативного контроля (диспетчерский центр ЦОД); помещения охраны.

Наличие, расположение и площади служебной столовой или помещения для приема пищи (в зависимости от численности дежурной смены и организации общественного питания), помещения отдыха, душевых, медпункта и других бытовых помещений для персонала принимают с учетом наличия в зданиях и помещения ЦОД рабочих мест для маломобильных групп населения (МГН). В здании ЦОД следует предусматривать санитарно-бытовые помещений.

В зданиях и помещениях ЦОД следует предусматривать служебно-технические помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентара, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения . Посты охраны по заданию на проектирование располагают при входных группах и погрузочно-разгрузочных зонах. Пост круглосуточной охраны предусматривает площадью не менее 6 кв м. Следует исключить попадание в машинный зал и телекоммуникационные помещения веществ и жидкостей, присутствие которых может негативно повлиять на технологические процессы.

Машинный зал ЦОД

В информационной зоне размещают помещения машинных залов для размещения ИТ-оборудования, а также вспомогательные по отношению к машинному залу помещения (тамбуры, коридор, пандусы и др.). При выборе местоположения машинного зала следует учитывать возможность доставки оборудования ( с учетом допустимого угла наклона ИТ-оборудования. определяемого его техническими характеристиками).

Окна в машинном зале не предусматривают. Наличие окон может быть обосновано и подтверждено обеспечение: пожарной безопасности; чистоты воздуха; герметичности помещения, обеспечивающей стойкость к избыточному давлению при выходе газа при пожаротушения; безопасности проникновения, определенной в здании на проектирование; соблюдение требуемых температур.

Размеры и количество машинных залов следует определять с учетом: размеров оборудования и с учетом его модернизации, а также ширины прохода и требуемых зон технического обслуживания. В случае отвода теплоты от серверных шкафов воздухом ряды шкафов устанавливается с учетом выбранной схемы воздушного обмена.

Проход перед лицевой стороной северных шквалов должен быть не менее 1 м. Проход за тыльной стороной серверных шкафов должен быть не менее 0,6 м. В машинном зале допускается прокладка инженерных коммуникаций, относящихся к обслуживанию только данного помещения.

Прокладка транзитных коммуникаций допускается в изолированных шахтах и каналах

В машинном зале допускается размещение габаритного оборудования инженерных систем, обслуживающих данный зал (внутренних блоков системы технологического кондиционирования, аппаратуры управления электрооборудованием, распределительных электрических щитов, ИБП, оборудования систем противопожарной защиты, шкафов структурированный кабельных сетей).

Машинный зал по высоте допускается разделять на следующие функциональные объемы: пространство фальшпол; основное рабочее пространство; пространство фальшпотолка.

Высоту основного рабочего пространства машинного зала принимают исходя из размещения по высоте серверных шкафов, оборудования инженерных систем, лотковых трасс и трубопроводов, выбранной схемы воздушного обмена, с учетом нормативных требований по размещению и расстояниям между оборудованием и коммуникациями.

Устройство фальшпола и фальшпотолка допускается при необходимости подвода коммуникации или организации схемы воздушного обмена.

При использовании пространств фальмшпола и фальшпотолка для организации схемы воздушного обмена прокладываемые в них коммуникации не должны уменьшать требуемое по расчету сечение пространства для перемещения воздуха. Высоту пространства фальшпол или фальшопотолка следует определять с учетом ограничения допустимой скорости воздуха. Размеры дверей в машинной зал принимают по заданию на проектирование с учетом габаритов перемещаемого оборудования и требований пожарной безопасной. Двери в машинный зал следует предусматривать металлическими с запирающими устройствами с учетом требований инженерно-технической укрепленности и противопожарной безопасности.

Конструкция дверных порогов должна обеспечивать возможность применения колесных средств малой механизации. Помещения тестирования, сборки, контроля состояния, ремонта и настройки оборудования располагают вне машинного зала.

Телекоммуникационная и инженерная зона ЦОД

В телекоммуникационной зоне в зданиях и помещениях ЦОД размещают: помещения ввода; помещения узла взаимной коммутации; телекоммуникационные и аппаратные комнаты; кроссовые помещения. Помещения ввода предназначены для ввода в задние ЦОД наружных сетей связи и соединен их с внутренними сетями связи. В здании ЦОД следует предусматривать не менее двух помещений ввода. Места ввода кабелей располагают на расстоянии, исключающем одновременное повреждение при внешних воздействиях.

Помещение или зону узла взаимной коммутации и помещение головной кроссовой соединяют независимыми кабельными трассами, защищенными кабельными каналами с помещениями вводов. Помещения или зону взаимной коммутации и главной кроссов проектируют как совмещенными, так и раздельными помещениями. По заданию на проектирование помещения оборудуют инженерными системами электроснабжения и кондиционирования, в том числе выделенными. Допускается организация двух и более помещений или зон узла взаимной коммутации и главной кроссовой.

Для зданий и помещений ЦОД мощностью, требуемой для ИТ-оборудования, менее 250 кВт допускается организация одного ввода и совмещение помещений ввода с помещениями угла взаимной коммутации и главной кроссовок. Кроссовое оборудование промежуточных и горизонтальных кроссовых допускается размещать в машинных залах.

В инженерной зоне располагают помещения: для размещения оборудования инженерных инфраструктур (ИИ) систем общего, бесперебойного и гарантированного электроснабжения; для размещения оборудования ИИ механических систем; слаботочных систем, систем противопожарной защиты и технических средств охраны, а также помещения и зоны вертикальных и горизонтальных коммуникаций. В состав ИИ входят инженерные системы, обеспечивающие электроснабжение и оптимальные климатические условия для работы ИТ-оборудования.

Прокладку кабелей электроснабжения, слаботочный систем, трубных разводок и воздуховодов, а также взаиморезервируемых коммуникаций следует проводить в раздельных коммутационных каналах, шахтах и на лотках. Взаиморезервируемые кабели электроснабжения допускается прокладывать в разных отсеках короба и лотков с разделением несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не мене 0,25 ч..

Электрощиты групповых сетей, питающих серебреные шкафы, располагаются в машинных залах или в непосредственной близости от них, в выделенных технических помещениях. Помещения индивидуального теплового пункта, водомерного угла, канализационной насосной станции располагают в подземных или цокольных этажах. Вентиляционные камеры и хладоцентр (комплекс совместно расположенного оборудования системы хладоснабжения для выработки и подачи хладоносителя к воздухоохладителями систем кондиционирования или вентили, а также к другим потребителям) допускается размещать на любой этаже здания, кровле или на земельном участке, Помещения слаботочных систем, систем противопожарной защиты и технических средств охраны располагают смежно или совместно с помещениями телекоммуникационной зоны.

Требования к конструкциям ЦОД

При проектированием следует исключить в процессе строительства и при расчетных условиях эксплуатации в течение расчетного срок службы, установленного в задании на проектирование, возможность возникновения: разрушений и повреждений конструкций, приводящих к необходимости прекращения эксплуатации здания; недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств и снижения надежности конструкции вследствие деформации или образования трещин; повреждений конструкций, нарушающих их ракетные параметры.

Конструкции зданий и помещений для размещения ЦОД должны быть рассчитаны на действие нагрузкой от собственного веса конструкции, которые на них опираются, снеговых и ветровых нагрузок с учетом восприятия воздействия от опасных геологических процессов в районе строительства, а также нагрузок от технологического оборудования, инженерного оборудования и коммуникаций (в том числе подведенных к потолку), принимаемых по заданию на проектирование либо по предварительным техническими решениям.

Строительные конструкции и основания зданий и сооружений ЦОД должны сохранять надежность при возникновении аварийных ситуаций и долговечность. Следует предусматривать меры по устранению передачи вибрации на строительные конструкции от устанавливаемого в здании технологического оборудования (в том числе насосов, вентиляционного оборудования, электрогенеративной установки и т.п.).

В машинных залах с жидкостными системами охлаждения необходимо предусматривать мероприятий по локализации возможных протечек жидкости. Следует предусматривать устройство трапов, приемок или иных средств сбора протечек в количестве, определяемом проектом. При устройстве фальшпола его конструкция должна обеспечивать: восприятие нагрузок от устанавливаемого на нем оборудования; свободный доступ к коммуникациям при их обслуживание; подачу требуемого объемно расхода охлажденного воздуха по технологическому решению; устойчивость к горизонтальным усилиям при частично снятых плитах с учетом рекомендаций производителя; возможность выравнивания поверхностей пола с помощью регалии роемых опорных элементов; взаимозаменяемость плит съемного пола.

Кровли зданий ЦОД должны быть запроектированы с учетом веса установленного на них инженерного оборудования. При расположении помещений ЦОД ниже уровня грунтовых вод необходимо предусмотреть мероприятия по защите от их проникновения в толщу несущих и ограждающих конструкций, а также образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях. Полы, стены и потолки машинных залов при необходимо для достижения соблюдения степени запыленности следует обрабатывать средствами, препятствующими образованию, созданию и накоплению пыли.

Пожарная безопасность в ЦОД

Технологические помещения для оборудования систем кондиционирования должны быть выделены ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее R (EI) 45 и заполнением проемов второго типа. Расстроеннее от наиболее удаленных точек машинного зала до эвакуационного хода принимает не более 25 м с учетом установленных серверных шквафов, оборудования и ограждений. Помещения с расходными баками топлива должны иметь непосредственный выход наружу, а при наличие второго выхода через другие помещения - быть отделенными от них тамбур-шюзом с подпором воздуха.

В машинных залах ЦОД площадью 24 кв м и более следует предусматривать автоматическую установку пожаротушения. ЦОД, расположенные в отдельном здании или комплексе задний, проектируется специально для ЦОД. подлежат в целом защите автоматической установкой пожаротушения независимо от оборудования автоматической установки пожаротушения.

Для помещений машинного зала и инженерной зоны следует применять системы газового пожаротушения, пожаротушения с использованием тонкораспыленной воды или системы с использованием пригодной для дыхания гипоксической атмосферы. Допускается не отключать (предусматривать задержку отключения) постоянно работающие по технологическим условия системы кондиционирования в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения при тушении обменным способом, если работы системы кондиционирования исключает добавление атмосферного воздуха в защищенное помещение при циркуляции газовой среды.

При автоматическом пожаротушении в помещения ЦОД допускается не отключать вентиляционной установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса, при этом подача наружного воздуха в защищаемое помещение должны быть исключена путем перевода систем вентиляции на режим полной рециркуляции с охлаждением. Систему пожарной сигнализации следует проектировать домовыми пожарными извещателями либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений, в которых ввиду технологических процессов неизбежны ложные срабатвантия). Для минимизации возможного ущерба дополнительно допускается устанавливать аспирационную систему раннего обнаружения пожара.

При проектирование электрогенеративной установки здания или помещения ЦОД необходимо предусмотреть: отделение встроенных помещений электрогенератором установки от других помещений ЦОД противопожарными стенами и перекрытиями первого типа; установку газоанализаторов для обнаружения утечек топлива с выводом сигналов в помещении пожарного поста, а также аварийную вентиляцию с механичеcким побуждением; оборудование помещений электрогенераторной автоматической установки пожаротушения; выход из помещения электрогенератором установки непосредственно наружу, а сообщение помещения электрогенераторной установки с помещениями, при необходимости через тамбур-шлюз первого типа с подпором воздуха при пожаре; устойчивое к воздействию нефтепродуктов, непылящее, искробезопасное, группы горючести не более Г1 покрытие пола в помещениях электрогенераторной установки; предотвращения растекания топлива в случае разлива (устройство бортиков, обжалования, подгорных стенок и др); устройство под агрегатами электрогенераторов установки поддонов, рассчитанных на пролив всего объема топлива; объем основного встроенного резервуара для зрения топлива в конструкции каждой электрогенераторов установки аналогично требованиям; мощность электрогенеративной установки и запас топлива, необходимые и достаточные для обеспечения работы систем противопожарной защиты исходя из установленного нормативного времени их работы при пожаре.

Участок строительства здания ЦОД должен быть подключен к наружным сетями централизованного тепло, водо и электроснабжения. При отсутствии возможности подключения к централизованными сетям ресурсоснабжающих организаций допускается устройство автономных источников. Наружное противопожарное водоснабжение от кольцевых водопроводных сетей, обеспечивающих расход воды на хозяйственно-питьеые и противопожарные нужды, с установкой не менее трех пожарных гидрантов на расстоянии не более 150 м от продольных стороны здания ЦОД.

Здания и помещения ЦОД и вспомогательные здания должны бьть оборудованы следующими инженерными системами: хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализация (хозяйственно-бытовая и дождевая); отопление, вентиляция, кондиционирование, противодымовая вентиляция; внутренние противопрожарный водопровод и системы автоматического пожаротушения (внутренний противопожарный водопровод может быть как самостоятельным, так и совмещенным с автоматической установкой пожаротушения); электроосвещение и силовое электрооборудование; автоматическая пожарная сигнализация; лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях..

По заданию на проектирование предусматривают грузовые лифты или подъемники с характеристиками, позволяющими поднимать оборудование над большими массогабаритными характеристиками. Инженерное оборудование инженерной инфраструктуры ЦОД включает основные и вспомогательные инженерно-технические системы. Основные инженерно-технические системы включают систему электроснабжения для обеспечения ИТ-оборудования электроэнергией и системы холодоснабжения для отвода тепловыделений от ИТ-оборудования.

Требования к инженерно-техническим системам ЦОД и ИБП

Система электроснабжения зданий и помещений ЦОД состоит из: системы внешнего электроснабжения; системы общего электроснабжения; СБЭ (систем а бесперебойного электроснабжения); СГЭ (система гарантированного электроснабжения). В зданиях и помещениях ЦОД предусматривают разделение электрических нагрузок на следующие группы: группы бесперебойного и гарантированного питания (критичные нагрузки) ИТ-оборудования; группы бесперебойного или гарантированного питания (критичные нагрузки) основных и вспомогательных инженерных систем здания; группы питания (некритичные нагрузки) ИТ-оборудования; группы питания (некритичные нагрузки) основных и вспомогательных инженерных систем здания.

Электроснабжение электроприемников критичных нагрузок предусматривают от двух и более невисимых источников питания. Для повышения надежности внутренней системы электроснабжения ЦОД необходимо предусматривать резервирование наиболее важных элементов системы, предусмотренных заданием на проектирование по результатам анализа топологии системы на возможные единые точки отказа. Внешнее электроснабжение зданий и помещений ЦОД осуществляться от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и устройств по техническим условиям на подключение.

На земельном участке здания ЦОД допускается выделять обособленную площадку, а в здании ЦОД - помещения для размещения инфраструктуры объектов электросетевого хозяйства для распределения и преобразования высокого и среднего напряжения в низкое. При размещении встроенных трансформаторных подстанций следует использовать сухие или масляные трансформаторы с учетом требований пожарной безопасности и возможности технического обслуживания.

Для снижения потерь и повышения энергоэффективности следует размещать трансформаторные подстанции по отношению к ЦОД, обеспечивая минимальную протяженность коммуникаций. Распределительная сеть электроснабжения служит для: распределения электроэнергии до потребителей ЦОД с учетом функционального деления по назначению нагрузок: обеспечения защиты электроустановки ЦОД; обеспечения надежности путем применения схем автоматики, резервирования элемент ов электроустановки. Распределительная сеть может включать в себя оборудование СБЭ и СГЭ.

Для переключений между распределительными панелями главного распределительного щита и вводное-распределительного устройства по заданию на проектирование предусматривают устройство автоматического ввода резерва. В схемах автоматического ввода резерва предусматривают алгоритмы автоматического и ручного (по заданию на проектирование) переключения между вводами.

Защиту потребителей критичных нагрузок аппаратами, срабатывающими от дифференциальных токов утечки, не осуществляют. Nиповая система бесперебойного питания строится на основе ИБП (источник бесперебойного питания) или иных накопителях электроэнергии. К типовой системе бесперебойного питания расчетной мощности и времени автономной поддержки следует подключать оборудование с критичными нагрузками ИТ-оборудования, оборудование автоматики и слаботочный систем.

К выделенным ИБП допускается подключать оборудование основных и вспомогательных инженерных систем здания с критичными нагрузками. Допускается не выполнять систему бесперебойного питания, если ИТ-оборудование имеет собственные накопители энергии, позволяющие функционировать при кратковременном попадании питания, либо если логикой функционирования ИТ-оборудования допускается его кратковременное отключение.

При необходимости допускается применять схему построения СБЭ с резервированием. В случае применения ИБП с АКБ (аккумуляторная батарея) время работы от АКБ при отсутствии электропитания на входе ИБП должно составлять не менее 5 мин для 100% нагрузки в аварийном режиме Для ИБП следует предусматривать внешний байпас для обеспечения возможности ей полного отключения ИБП, его замены или перемещения для сервизного обслуживания ИИ ЦОД.

С ИБП следует применять АКБ со сроком службы не менее пяти лет.Для электропитания оборудования в северных шкафах допускается предусматривать системы питания постоянного тока, проектирование которых осуществляется с учетом всех перечисленных выше требований к организации СБЭ. Система гарантированного электроснабжения должна резервировать внешние источники электроснабжение и проектироваться с использованием источников генерации, электрогенераторы установок или иных генераторов, или накопителей энергии с продолжительным временем автономной работы, определенном в задании на проектирование.

Допускается не выполнять СГЭ, если логикой функционирования ИТ-оборудования допускается его отключение, или если внешнее электроснабжение обеспечивает электроснабжение особой группы элекроприемников первой категории. Допускается резервирование вешних источников электроснабжения как на уровне низкого напряжения, так и на уровне среднего напряжения.

К СГЭ следует подключать оборудование СБЭ, критичные нагрузки инженерных систем, при необходимости - все прочие нагрузки ЦОД. Характеристики электрогенераторов установки должны обеспечивать непрерывное электроснабжение при переменной нагрузке в течение неограниченного времени. Проектными решениями должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению продолжительной генерации электроэнергии. Характеристики элеткрогенератиооной установки должны позволять проведение дозаправки топливом во время работы.

Для распределения электроэнергии в распределительных и групповых сетях применяют кабели и провода с медными токопроводящими жилами или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 или шиновроводы. Распределительные и групповые линии следует прокладывать в лотках, кабеленесущих конструкциях, трудах и коробах. По заданию на проектирование допускается открытая прокладка кабельных линий. Кабельные линии или шиноповрподы, питающие оборудование с критичными нагрузками от независимых резервируемых секций электроческих щитов, следует прокладывать по двум и более разным трассам. Вдоль рядом шкафов машинного зала допускается располагать кабеленесущие конструкции по одной трассе или использовать кольцевую схему прокладки.

В машинном зале подвод кабельных линий к северным шкафам должен осуществляться в металлических кабельных лотках в пространстве над северными шкафами или в пространстве фальшпол. Размещение кабельных каналов электрических и слаботочных систем, кабелей и шинопроводов необходимо проектировать учетом схемы распределения воздушного потока системы холодоснабжения для обеспечения достаточного воздушного потока к ИТ-оборудованию.

Прокладку кабельных линий в кабельных каналах следует вести с соблюдением минимального радиуса изгиба, допускаемого производителем. Для функционирования уборочного и вспомогательного оборудования машинные залы оборудуют розетками, подключенными к электрощитам некритичных нагрузок. Количество и расположение розеток определяют с учетом возможности подключения оборудования в любом месте машинного зала.

Дополнительно к системе защитного заземления в ЦОД по заданию на проектирование предусматривают сеть рабочего (функционального) заземления и уравнивание потенциалов. При проектировании системы электроснабжения зданий и помещений ЦОД необходимо предусматривать возможность сбора и выдачи информации и АСДУ (автоматизированная система диспетчеризация и управления) о состоянии системы и ее характеристиках на уровне ключевых элементов.

Микроклимат в ЦОД

Система технологического кондиционирования должна обеспечить требуемые по заданию на проектирование параметры микроклимата в машинном зале и технологических помещениях. Системе технологического кондиционирования объединять с другими системами кондиционирования в зданиях и помещениях ЦОД не допускается.

По заданию на проектирование допускается применять другие способы отвода теплоты, например, жидкостного или свободного охлаждения, требования к которым сформулированы в задании на проектирование. В машинном зале необходимо обеспечить: отвод от каждого серебреного шкафа теплоты в количестве, определенном заданием на проектирование: поддержание на входе в ИТ-оборудование температуры, влажности и чистоты воздуха.

Параметры относительной влажности воздуха должны поддерживаться в диапазоне от 20% до 80% для всего заданного диапазона температур в помещении. Допустимые диапазоны по влажности корректируют, исходя из требований к функционированию устанавливаемого ИТ-оборудования. Расчет систем кондиционирования воздуха проводят из условия соблюдения параметров воздуха в машинном зале. При расчете параметров системы кондиционирования необходимо учитывать допустимый перепад температуры воздуха на ИТ-оборудовании.

Системы холодоснабжения допускается выполнять в виде: систем кондиционирования, использующих компрессионный цикл; различного рода систем свободного охлаждения, адиабатического охлаждения, жидкостного охлаждения; гибридны установок, использующих эффективные или экономичные режимы работы за счет внешних среды с более низкой температурой. Оборудование системы холодоснабжения следует размещать в инженерной зоне ЦОД с учетом возможностей по размещению внешнего и внутреннего оборудования, прочих элементов системы, длины и способа прокладки трасс межблочных коммуникаций, а также эксплуатационной пригодности по техническому обслуживанию, ремонту и замене элементов системы.

Выбор системы холодоснабжеия следует осуществлять на основании результатов технико-экономического анализа вариантов ИТ-оборудованяи к охлаждению, эксплуатационных расходов системы кондиционирования воздуха, параметров наружного воздуха, условий размещений оборудования, наличие источников тепло- и хололдоснабжения. Для повышения надежности систем кондиционирования воздуха необходимо предусматривать резервирование наиболее важных элементов системы (вентиляционные агрегаты, компрессоры, насосы) или целиком кондиционеров. Для обеспечения эффективности отвода теплоты воздухом от ИТ-оборудования ряды северных шкафов следует устанавливать с образованием холодных и горячих коридоров или зон, либо иным способом.

При использовании воздушного охлаждения установку оборудования технологического кондиционирования в машинном зале следует осуществлять с учетом организации эффективной схемы воздушного обмена, по которой охлажденный воздух должен проходить через серверный шкаф с ИТ-оборудованием. Следует применять решения, препятствующие смешению воздуха холодного и горячего коридоров. Отвод нагретого воздуха от ИТ-оборудования, размещения в серверных шкафах, предусматривается в коридор или зону, а затем в блоки кондиционирования воздуха машинного зала.

В случае установки шкафов с энергонагруженностью от 9 кВТ применении схем организации шкафов и воздушного потоков следует осуществлять исходя из параметров требуемого отвода теплоты и рекомендаций производителя оборудования. Внешнее оборудование и межблочные коммуникации системы технологического кондиционирования должны быть защищены от внешних негативных воздействий окружающей среды.

В машинных залах должно быть обеспечено избыточное давление по отношению к прилегающим помещениям. Фильтрацию и подготовку наружного воздуха следует осуществлять двухступенчатой очисткой в фильтрах класса не ниже G4 и F7, если иное не предусмотрено заданием на проектирование. Допускается не обеспечивать избыточное давление в машинных залах при использовании свободного охлаждения.

Воздухообмен в машинных залах определяется расчетом в зависимости от тепловыделений, определенных в технологической части проекта, и наличия постоянного или временного присутствия персонала. В случае ассимиляции тепла от оборудования системами охлаждения воздухообмен определяют по расчету с учетом необходимости создания положительного избыточного давления в машинном зале.

Допускается применяем систем общеобменной вентиляции для удаления огнетушащих веществ после срабатывания системы газового пожаротушения. Удаление огнетушащих веществ после срабатывали системы газового пожаротушения может быть предусмотрено также с помою передвижных дымсосов, Машинный зал и помещения, в которых в результате аварии может случиться проточка воды или теплоносителя, должны быть оборудованы системами сигнализации о проточке.

Освещенность и уровень шума в ЦОД

При проектировании зданий и помещений ЦОД следует предусматривать меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья люде, окружающей природной среды и прилегающей застройки. Следует обеспечить защиту от шума в помещениях ЦОД и на прилегающей территории.. Количеств воздушной среды в помещениях ЦОД следует определять с учетом воздухообмена, присутствия людей и эмиссии вредных веществ материалами, используемыми в помещения. В административных, очистных, бытовых и служебно-технических помещениях с постоянным пребывание людей следует предусматривать естественное освещение.

Освещенность помещений ЦОД должны соответствовать требования СП и параметрам для близких по назначению и зрительной работе помещений. В машинных залах средняя освещенность , измеренная на высоте 1 м над чистовым полом посредине проходов между шкафами должна составлять: горизонтальная - не менее:500 лк; цилиндрическая - не менее 200 лк. Следует принимать: равномерность распределения горизонтальной освещенности U по оси проходов между шкафами - не менее 0,6; объединенный показатель дискомфорта UGR -= не более 22; коэффициент пульсации освещенности K - не более 5%; коррелированнная цветовая температур осветительных светодиодами - не более 4 тыс. К; индекс цветопередачи источников света R - не менее 80.