Российские маркетплейсы очистят от товаров с нецензурной лексикой

Министерство экономического развития России разработало законопроект, согласно которому владельцев цифровых платформ могут обязать не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную лексику. В свою очередь в представители маркетплейсов заверяют, что соблюдают все требования действующего законодательства относительно нецензурной лексики.

Законопроект

Владельцев цифровых платформ могут обязать не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную лексику, об этом пишет «Коммерсант».

Под предлагаемое регулирование, согласно новой версии законопроекта о платформенной экономике, подпадают, в частности, издательские группы. На 4 марта 2025 г. этот вопрос регулируется законом «О государственном языке», а новая норма направлена на улучшение действующих правил. Так, владелец цифровой платформы будет обязан не допустить использования площадки для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, а также содержащих нецензурную брань.

При этом сотрудники из Министерства экономического развития (Минэкономразвития) России уточнили, что последний вопрос сейчас регулируется законом «О государственном языке России», который предусматривает прямой запрет использования нецензурной брани в информации, предназначенной для потребителей товаров. Аналогичная норма закреплена и в законе «О рекламе». «Проектируемая законопроектом норма направлена на обеспечение правовой определенности в данном вопросе», – объяснил журналисту «Коммерсант» представитель министерства.

Реакция игроков рынка

По словам представителя объединенной компании Wildberries и Russ, список запрещенных к продаже товаров отражен в оферте продавца, а товары, предназначенные для лиц старше 18 лет, располагаются в специальном разделе Wildberries. Кроме того, на российских маркетплейсах функционирует ИТ-комплекс специализированных моделей с машинным обучением (ML), он обеспечивает модерацию карточек товаров на основе визуальной и текстовой семантики.

Сотрудники Ozon также отметили, что перед попаданием на витрину все карточки проходят автоматизированную модерацию. Карточки, которые содержат нецензурную лексику, автоматически маркируются, и переходят в раздел для взрослых. Со слов представителей, что пользователь на Ozon должен подтвердить свой возраст, иначе раздел будет недоступен, а товары скрыты.

Российский рынок интернет-торговли

По итогам 2024 г. объем рынка интернет-торговли в России достиг почти 9 трлн руб. Это на 41% больше по сравнению с 2023 г., когда затраты в рассматриваемом сегменте оценивались в 6,36 трлн руб. Такие данные в феврале 2025 г. обнародовала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

В исследовании сказано, что в 2024 г. подавляющая часть продаж пришлась на отечественные интернет-магазины и маркетплейсы: доля таких площадок в денежном выражении составила 97%, или около 8,7 трлн руб. Трансграничный сектор обеспечил вклад в 3% от общей суммы — 270 млрд руб. В 2023 г. соотношение отечественного и трансграничного сегментов также составляло 97% к 3%, или 6,16 трлн руб. к 197 млрд руб.

В общем объеме розничных продаж в России в 2024 г. онлайн-рынок обеспечил 16,2% выручки. В некоторых российских регионах этот показатель существенно выше. В частности, в Чукотском автономном округе на онлайн-сектор приходится 38% от всех покупок, на Алтае — 26%, в Магаданской области — 25%, в Камчатском крае, Калужской, Мурманской областях, Карачаево-Черкессии и Тыве — 23%. В Вологодской и Владимирской областях, а также в Карелии показатель превышает 20%.

По данным АКИТ, самые высокие суммы онлайн-покупок в 2024 г. зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области. Чаще всего жители России приобретают в интернете продукты питания, товары для дома и мебель, электронику и бытовую технику, одежду и обувь, автозапчасти и автоаксессуары. Больше всего средний чек вырос при заказе ювелирных изделий и часов: прибавка по сравнению с 2023 г. составила 68% — до 7,6 тыс. руб. В других категориях средняя стоимость покупки изменилась в пределах инфляции или снизилась: так, в сфере продуктов питания средний чек сократился на 27% — до 781 руб., а в аптеках — на 46%, до 1 тыс. руб. При заказах аксессуаров средняя сумма составила 3,5 тыс. руб., что на 54% меньше год к году.

Президент АКИТ Артем Соколов подчеркивает, что дальнейший рост интернет-торговли в России будет обеспечиваться за счет еще большего проникновения в регионы. По его словам, в большинстве крупных российских городов наблюдается высокий уровень развития электронной коммерции, поэтому бизнес сконцентрировался на развитии именно региональной инфраструктуры. Очевидно, что сегодня интернет-торговля становится важным каналом для населения: в тех регионах, где недостаточно развит ретейл, где сложные рельефы местности и непростой климат.

Реестр маркетплейсов

Правительство России планирует создать реестр маркетплейсов, чья суточная аудитория превышает 100 тыс. человек, исходя из информации в законопроекте «О платформенной экономике».

Согласно информации «Коммерсант», реестр создается с целью защиты интересов граждан и обеспечения долгосрочного и устойчивого развития платформенной экономики. Собеседник газеты утверждает, что аудиторный критерий позволит не попасть в реестр информационным ресурсам, распространяющим лицензии на программное обеспечение (ПО) — мобильным приложениям, а также ИТ-площадкам, реализующим товары и услуги собственных брендов, сайтам, на которых отсутствует коммерческая направленность, социальным сетям и мессенджерам. Аудиторный критерий также поможет молодым платформам развиваться более свободно, без дополнительных ограничений и норм.

Крупные российские маркетплейсы считают, что законопроект требует доработки. Представители компании Ozon рассказали, что регулировать эту сферу торговли довольно сложно, именно поэтому вопрос создания специального реестра требует дополнительного внимания.