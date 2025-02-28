Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть

Salesforce прекращает наем программистов

Крупный американский разработчик программного обеспечения для бизнеса Salesforce прекратил принимать на работу инженеров-программистов до конца 2025 г. После внедрения инструментов для написания кода с использованием искусственного интеллекта продуктивность в этой сфере внутри компании выросла на 30%, пишет The Register.

О «колоссальной эффективности» инвестиций компании в ИИ-агенты и инструменты для написания программного кода заявил генеральный директор Salesforce, пионера в области предоставления доступа к ПО из облака (SaaS), Марк Бениофф (Marc Benioff), комментируя отчет за IV квартал 2024 финансового года с не самыми выдающимися результатами.

«Мы определенно увидели высокую эффективность в области проектирования и в некоторых новых... высокопроизводительных инструментах написания кода, – отметил Бениофф. – Это просто потрясающе. И мы не собираемся нанимать новых инженеров в этом году. Мы видим 30-процентный рост производительности в области проектирования, и мы действительно собираемся продолжить наращивать этот показатель».

Можно предположить, что подобные заявления отражают стремление руководства Salesforce внушить инвесторам уверенность в успехе внедрения ИИ-инструментов внутри компании и наличии спроса на них со стороны клиентов. Кроме того, демонстративным отказом от набора дополнительного персонала компания, вероятно, хочет показать все тем же инвесторам, что она делает все возможное для сокращения, а не наращивания издержек, – это может быть важно на фоне значительно замедлившегося роста бизнеса.

Финансовые результаты Salesforce

По итогам заключительного квартала 2025 финансового года, который для Salesforce завершился 31 января 2025 г., вендор облачного ПО заработал $9,99 млрд, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Чистая прибыль выросла с $1,4 млрд до $1,7 млрд. Квартальная выручка компании оказалась несколько ниже уровня, который прогнозировали аналитики – $10,04 млрд. Совокупная выручка по итогам 2025 финансового года выросла на 9%, до $37,9 млрд.

Компания ориентируется на выручку в диапазоне $40,5-40,9 млрд в 2026 финансовом году, тогда как эксперты несколько более оптимистичны и ожидают, что этот показатель окажется на уровне $41,35 млрд.

Внедрение Agenforce буксует

По словам Эйми Уивер (Amy Weaver), президента и финансового директора Salesforce, давая столь скромный прогноз, компания учитывает тот факт, что процесс внедрения перспективного на ее взгляд инструмента Agentforce находится на одном из ранних этапов.

Agentforce – ИИ-агент, призванный обеспечить информационную поддержку сотрудников и клиентов компании.

ИИ-агент – это система на основе искусственного интеллекта, способная автономно принимать решения на основе данных организации и предпринимать действия для достижения конкретных целей. В документация облачного провайдера Amazon Web Services концепция ИИ-агента объясняется на примере системы которой поставлена задача решать запросы клиентов в колл-центре. Такой агент автоматически задает клиенту вопросы, ищет информацию во внутренних документах и возвращает клиенту ответ с решением. На основе ответов клиентов он может определить, способен ли решить задачу самостоятельно или необходимо передать запрос человеку.

«Что касается Agentforce, мы невероятно рады наблюдаемой нами реакцией клиентов. Однако цикл внедрения [его внутри компании] еще находится на самом старте, поскольку мы сосредоточены на предоставлении его нашим клиентам. В результате мы предполагаем скромный вклад [Agentforce] в выручку по итогам 2026 финансового года. Мы ожидаем, что интерес [к продукту] будет расти в течение года, что приведет к более значимому вкладу в 2027 финансовом году», – заявила Уивер в своем обращении к инвесторам.

Как отмечает Reuters, Salesforce, которая с 2020 г. владеет популярным корпоративным мессенджером Slack, делает большую ставку на ИИ-агенты, считая их именно той инновацией, что позволит компании вернуться к быстрому росту. Не самый оптимистичный прогноз на ближайшее будущее свидетельствует о том, что бизнес по-прежнему не спешит тратиться на в значительной степени экспериментальные инструменты вроде Agentforce – этому не благоволят текущая экономическая неопределенность и высокие процентные ставки по кредитам в США.

«Учитывая, насколько неудачными были первоначальные эксперименты с генеративным ИИ для многих компаний, они не будут просто выписывать чеки с неуказанной суммой, пока Salesforce не покажет им, что Agentforce действительно работает», – отмечает Ребекка Веттеманн (Rebecca Wettemann), генеральный директор отраслевой аналитической компании Valoir.

Замена программистов на ИИ

Как ранее писал CNews, В мировой ИТ-сфере быстро растут масштабы увольнений по причине замены персонала ИИ.

По данным компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas, только за май 2023 г. из-за внедрения ИИ в технологическим компаниях США было уволено 3,9 тыс. человек.