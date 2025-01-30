Российский разработчик ПО для финтеха собрался привлечь на бирже 900 миллионов

Российский разработчик ПО для финтеха «Цифровые привычки» начал проведение pre-IPO на Московской бирже. Компания планирует привлечь 600-900 млн руб. Аналитики видят риски в контрактно-сервисной модели компании и высокой конкуренции на данном рынке.

«Цифровые привычки» начали pre-IPO

Российский разработчик программных решений для финтех-сектора и банков группа компаний «Цифровые привычки» проводит внебиржевой размещение акций (pre-IPO) на Московской бирже на площадке MOEX Start. Размещение стартовало 28 января 2025 г. и продолжился до 13 февраля 2025 г. включительно.

Компания ожидает, что размещение состоится по цене не выше 30 руб. за одну акцию. Ожидаемый объем размещения - 600-900 млн руб. К размещению будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала компании.

Итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок. Размещение происходит по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов - участников клиринга НКО НКЦ (Национальный клиринговый центр) - или их клиентов. Ценным бумагам компании присвоен тикер DGTL.

Куда пойдут вырученные средства

Все средства от размещения пойдут на развитие группы «Цифровые привычки». Стратегия группы предусматривает инвестиции в высокомаржинальные направления, включая расширение продуктовой линейки под задачи корпоративных клиентов, развитие модульных решений и усиление команды.

За счет добавления в портфель новых востребованных продуктов, ожидается продолжение роста в сегменте решения для крупных банков и финтех-компаний, а также выход в сегмент продуктов для малого и среднего бизнеса. Кроме того, планируется экспансия на новые рынки стран СНГ и миров частности, стоит цель охватить не менее трети стран постсоветского пространства хотя бы одним продуктов группы к 2027 г.

Структура собственности «Цифровых привычек»

Размещение проводит головная структура группы АО «Цифровые привычки». По данным агентства «Интерфакс», она на 99% принадлежит «Управляющей компании «Квантэк». В ней 99% принадлежат гендиректору «Цифровые привычки» Александру Елизарьеву, который напрямую является владельцем еще 1% «Цифровые привычки».

В группу «Цифровые привычки» входят три компании: ООО «Цифровые привычки» (разработчик программных решений для банковской отрасли с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения и собственной платформы для быстрого тестирования и запуска новых ИТ-проектов CodeAche), ООО «Финейти»(поставщик готовых современных корбочных решений для автоматизации работы финсектора и инвестиционных платформ) и ООО «Платформа КИН» (КИНН, разработчик лицензированный платформенных решений для формирования проектных команд в сфере ИТ).

Финансовые показатели и прогнозы

За девять месяцев 2024 г. выручка группы «Цифровые привычки» составила 710 млн руб., увеличившись за год на 68%. Прибыль выросла на 87% до 41 млн руб. Объем обязательств группы составляет 292 млн руб., на 68,5% обязательства составляют субсидированные государством кредиты сроком на четыре года по ставке 3% годовых. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 0,46.

Ожидается, что по итогам 2024 г. выручка «Цифровые привычки» составит 1,37 млрд руб., чистая прибыль - 414 млн руб., рентабельность по EBOTDA - 40%. За восемь лет работы группы нераспредленная прибыль составила 800 млн руб.

Портфель контрактов группы на конец 2024 г. составил 5,98 млрд руб., объем подписанных контрактов о 2027 г. - 9,7 млрд руб. По итогам 2027 г. выручка группы дона увеличится в три раза по сравнению с 2024 г.

Мнение аналитиков

Агентство «Интерфакс» ссылается на отчет ИФК (инвестиционно-финансовая компания) «Солид», гласно котором 63% выручки «Цифровые привычки» приходится на заказную разработку ПО. Доля направления по внедрению готовых решений составляет 17% в выручке группы, направления технического консалтинга - 12%, услуг по обучению ИТ-специалистов - 5%, по подбору персонала ИТ-специалистов - 3%.

Доля «Цифровые привычки» на рынке ИТ-услуг составляет 0,75%, на рынке заказной разработке ПО - 2%. «Солид» отмечает инвестиционный риск в контрактно-сервисной бизнес-модели компании. «Существенная доля выручки является сервсиной, доля вендорских решений в продажах продолжает оставаться относительно невысокой, что может потенциально негативно отразиться на возобновляемости выручки», - считают аналитики.

Кроме того, как отмечают в ИФК «Солид», в секторе разработки ПО для финсектора высокий уровень рыночной конкуренции. Одним из основных игроков на рынке является «Диасофт», которое в начале 2024 г. провело IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 4,14 млрд руб.