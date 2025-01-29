В России впервые началось производство литий-ионных аккумуляторов для БПЛА

Первое отечественное производство литий-ионных аккумуляторов для беспилотников запущено в научно-производственном центре БАС «Самара» в Тольятти. Пока это опытно-серийное производство, но уже разрабатывается проект гигафабрики. Компания «Транспорт будущего» намеревается полностью покрыть потребность в аккумуляторах для дронов в России.



Первое отечественное

В России впервые начат выпуск литий-ионных аккумуляторов (АКБ) мощностью 20 МВт.ч/год для беспилотных авиационных систем (БАС). Инвестиции в проект составили 1,3 млрд руб., сообщил «Интерфакс».

Это опытно-серийное производство, как сказал гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко: «Его главная цель – наработка опыта и приобретение компетенций». Предприятие будет обеспечивать аккумуляторами дроны, а также станет «одним из ключевых R&D-центров по направлению электрохимии и материаловедения в стране», добавила пресс-служба.

Технологию разработала дочерняя компания «Транспорта будущего» — «Инэсис». Цех открыт в научно-производственном центре БАС «Самара» в Тольятти, одним из учредителей которого также является «Транспорт будущего».

«Транспорт будущего» — российский разработчик дронов. В конце 2023 г. компания запустила в Тольятти первую очередь завода по производству агродронов и других типов БАС.

Планы по производству аккумуляторов

По словам Козаренко, запущенный цех позволяет произвести более 100 тыс. аккумуляторов для образовательных дронов или более восьми тыс. для агродронов БАС С-80 уже в этом году.

В «Инэсис» параллельно разрабатывают проект строительства гигафабрики на 4 ГВт.ч/год, «чтобы полностью покрыть потребность в аккумуляторах для БАС в России», заявили представители «Транспорта будущего».

В августе 2023 года стало известно, что ООО «Рэнера» начинает строить гигафабрику для выпуска АКБ для электробусов и автомобилей «Атом» на 4 ГВт•ч в Новой Москве. На фабрике в Калининграде «Ростатом» планировал использовать технологию корейского разработчика литий-ионных батарей Enertech International, которого он почти полностью консолидировал.

Локализация компонентов для дронов

Федеральный проект развития российских БПЛА, подготовленный Минпромторгом в августе 2023 г., предполагает наращивание объемов производства БПЛА в России с 11,7 тыс. до 32,5 тыс. до 2030 гг.

В ноябре 2024 г. CNews писал о том, что В России только около 40% комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) производятся полностью из отечественного сырья и компонентов. Цены на комплектующие российского производства в пять – восемь раз выше компонентов иностранного производства.

Россия очень пострадала от ограничений Китая на экспорт дронов весом от четырех кг и запчастей для них, введенных первого сентября 2023 г.

Поднебесная является нашим основным поставщиком и литий-ионных батарей всех видов, включая портативные. Согласно таможенной статистике, которую приводил в марте 2024 г. «Коммерсант», в Россию в 2023 г. поставлено аккумуляторов из Китая на $315,2 млн., а из Южной Кореи — аккумуляторов на $18,4 млн и компонентов на $8,6 млн. Южная Корея вслед за ЕС запретила поставлять в Россию готовые литий-ионным батареи и их компоненты весной 2024 г.