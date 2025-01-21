В России создан «убийца» Microsoft Visio

Новый редактор разработчиков «Моего офиса»

Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустила новое приложение – векторный графический редактор «Мой Офис Схема» для настольных компьютеров. Инструмент является отечественным аналогом Microsoft Visio и разработан в технологическом партнерстве с компанией «Графтех».

Продукт подходит для создания деловых и технических схем, наглядного отображения бизнес-процессов и сложных идей, сообщили CNews в НОТ.

Microsoft Visio – векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows. Он представлен на рынке ПО с 1992 г. До его приобретения корпорацией Microsoft в 2000 г. развитием продукта занималась компания Visio Corporation (ранее Shapeware Corporation). Последняя версия программы – Visio 2024, доступная в стандартной и профессиональной редакциях.

«Мой офис» Разраобтчики «Моего Офиса» выводят на рынок собственный графический редактор «Мой Офис Схема»

В отличие от классического приложения Visio разработка НОТ поддерживает не только Windows, но и популярные глобальные операционные системы семейства Linux – CentOS, Debian и Ubuntu, а также отечественные дистрибутивы, такие как «Альт», Astra Linux, и «Ред ОС». Впрочем, в рамках некоторых коммерческих планов Microsoft 365 пользователю предлагается доступ к несколько упрощенной веб-версии Visio, которая работает в браузере и потому доступна в альтернативных ОС.

Возможности редактора

В новом графическом редакторе «Моего офиса» необходимые инструменты для выполнения как небольших, так и масштабных задач, например, построения структуры компании, разработки сложной архитектуры приложений, проектирования планов помещений и других чертежей, утверждают в НОТ.

Шаблоны документов в новом редакторе

«Программа располагает набором инструментов для создания и работы с блок-схемами, инфографикой, диаграммами и прототипами. Пользователи могут упорядочивать объекты с помощью слоев, добавляя тени, отражения, подсветки, сглаживания и настраивая цвета. Данные легко структурировать в таблицы, что позволяет преобразовать большой объем информации в удобный для восприятия вид – диаграммы и графики. Логически связанные элементы можно группировать для упрощения организации рабочей области. Встроенные инструменты проверки орфографии и комментариев облегчают коллективную работу и внесение правок», сообщили CNews в компании.

Принципиальная электрическая схема в новом редакторе

Графический редактор интегрируется с уже используемыми решениями и поддерживает профессиональные стандарты, включая штампы и библиотеки ГОСТа.

Приложение поддерживает работу с файлами Microsoft Visio, включая форматы VSD (диаграммы и схемы) и VSDX (OPC/XML-диаграммы), обеспечивая конвертацию с сохранением структуры и параметров.

Диаграмма в графическом редакторе

Встроенный табличный редактор позволяет визуализировать данные в виде диаграмм и графиков. Пользователям доступно 20 готовых шаблонов и восемь библиотек элементов, включая популярные нотации BPMN (моделирование бизнес-процессов), UML (проектирование архитектуры программных систем), ArchiMate (моделирование предприятий) и другие. Дополнительно поддерживается загрузка пользовательских библиотек в форматах XML и VSSX (трафареты Visio). Импорт и экспорт данных поддерживаются в популярных форматах PDF, PNG, JPEG, SVG и др.

Замещая ПО Microsoft

НОТ ведет разработку приложений «Моего Офиса» с 2013 г., постепенно наращивая их функциональность и приближая ее к уровню Microsoft Office и других популярных программных продуктов. Так, за последние несколько лет российские разработчики в том числе создали аналог редактора презентаций PowerPoint, добавили в текстовый и табличный процессоры улучшенный редактор макросов для перевода кода с VBA на Lua, а также замахнулись на сверхпопулярный в мире Teams со своим цифровым рабочим пространством Squadus.

Как ранее заявил в разговоре с газетой «Ведомости» менеджер по развитию бизнеса НОТ Алексей Дмитриев, компания работает над собственным аналогом системы управления проектами Microsoft Project, которая занимает 43% российского рынка, несмотря на то что корпорация Microsoft официально его покинула еще в 2022 г. Релиз приложения предварительно намечен на I квартал 2025 г.