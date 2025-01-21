CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

В России создан «убийца» Microsoft Visio

Российские разработчики из компании «Новые облачные технологии» создали новый графический редактор и выводят на рынок комплексный продукт на его основе. Редактор позиционируется в качестве альтернативы Microsoft Visio и располагает набором инструментов для создания и работы с блок-схемами, инфографикой, диаграммами и прототипами.

Новый редактор разработчиков «Моего офиса»

Как стало известно CNews, российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустила новое приложение – векторный графический редактор «Мой Офис Схема» для настольных компьютеров. Инструмент является отечественным аналогом Microsoft Visio и разработан в технологическом партнерстве с компанией «Графтех».

Продукт подходит для создания деловых и технических схем, наглядного отображения бизнес-процессов и сложных идей, сообщили CNews в НОТ.

Microsoft Visio – векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows. Он представлен на рынке ПО с 1992 г. До его приобретения корпорацией Microsoft в 2000 г. развитием продукта занималась компания Visio Corporation (ранее Shapeware Corporation). Последняя версия программы – Visio 2024, доступная в стандартной и профессиональной редакциях.

myoffice-750.jpg

«Мой офис»
Разраобтчики «Моего Офиса» выводят на рынок собственный графический редактор «Мой Офис Схема»

В отличие от классического приложения Visio разработка НОТ поддерживает не только Windows, но и популярные глобальные операционные системы семейства LinuxCentOS, Debian и Ubuntu, а также отечественные дистрибутивы, такие как «Альт», Astra Linux, и «Ред ОС». Впрочем, в рамках некоторых коммерческих планов Microsoft 365 пользователю предлагается доступ к несколько упрощенной веб-версии Visio, которая работает в браузере и потому доступна в альтернативных ОС.

Возможности редактора

В новом графическом редакторе «Моего офиса» необходимые инструменты для выполнения как небольших, так и масштабных задач, например, построения структуры компании, разработки сложной архитектуры приложений, проектирования планов помещений и других чертежей, утверждают в НОТ.

templates.png

Шаблоны документов в новом редакторе

«Программа располагает набором инструментов для создания и работы с блок-схемами, инфографикой, диаграммами и прототипами. Пользователи могут упорядочивать объекты с помощью слоев, добавляя тени, отражения, подсветки, сглаживания и настраивая цвета. Данные легко структурировать в таблицы, что позволяет преобразовать большой объем информации в удобный для восприятия вид – диаграммы и графики. Логически связанные элементы можно группировать для упрощения организации рабочей области. Встроенные инструменты проверки орфографии и комментариев облегчают коллективную работу и внесение правок», сообщили CNews в компании.

electronic_circuit.png

Принципиальная электрическая схема в новом редакторе

Графический редактор интегрируется с уже используемыми решениями и поддерживает профессиональные стандарты, включая штампы и библиотеки ГОСТа.

visio_imported.png

Схема, импортированная из MS Visio

Приложение поддерживает работу с файлами Microsoft Visio, включая форматы VSD (диаграммы и схемы) и VSDX (OPC/XML-диаграммы), обеспечивая конвертацию с сохранением структуры и параметров.

diagram.png

Диаграмма в графическом редакторе

Встроенный табличный редактор позволяет визуализировать данные в виде диаграмм и графиков. Пользователям доступно 20 готовых шаблонов и восемь библиотек элементов, включая популярные нотации BPMN (моделирование бизнес-процессов), UML (проектирование архитектуры программных систем), ArchiMate (моделирование предприятий) и другие. Дополнительно поддерживается загрузка пользовательских библиотек в форматах XML и VSSX (трафареты Visio). Импорт и экспорт данных поддерживаются в популярных форматах PDF, PNG, JPEG, SVG и др.

Замещая ПО Microsoft

НОТ ведет разработку приложений «Моего Офиса» с 2013 г., постепенно наращивая их функциональность и приближая ее к уровню Microsoft Office и других популярных программных продуктов. Так, за последние несколько лет российские разработчики в том числе создали аналог редактора презентаций PowerPoint, добавили в текстовый и табличный процессоры улучшенный редактор макросов для перевода кода с VBA на Lua, а также замахнулись на сверхпопулярный в мире Teams со своим цифровым рабочим пространством Squadus.

Как ранее заявил в разговоре с газетой «Ведомости» менеджер по развитию бизнеса НОТ Алексей Дмитриев, компания работает над собственным аналогом системы управления проектами Microsoft Project, которая занимает 43% российского рынка, несмотря на то что корпорация Microsoft официально его покинула еще в 2022 г. Релиз приложения предварительно намечен на I квартал 2025 г.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру?

Россия строит инфраструктуру для обмена секретными документами с заграницей

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности

Цены на ПК и смартфоны в России с начала года взлетели на 15%. Подешевели только макбуки

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще