США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции

Торговое представительство США включило российские компании «Вконтакте» и «Авито» в ежегодный список рынков контрафакции и пиратства. Из ИТ-сервисов российского происхождения в список американского ведомства в 2024 г. также попали популярный торрент-трекер Rutracker, файлообменник Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Кроме того, среди распространителей контрафакции и пиратства американские власти упомянул и российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор».

Недобросовестная конкуренция

Американские власти внесли «Вконтакте» и «Авито» в обзор рынков пиратства и контрафакции, об этом пишет «Коммерсант». С 2022 г. данные ИТ-платформы не выполняют запросы правообладателей из США на удаление пиратского контента и нарушающих законы товаров.

В докладе Торгового представителя США от 8 января 2025 г. подчеркивается, что пиратство и незаконное использование торговых марок наносят огромный финансовый ущерб американским правообладателям и бизнесу. Несколько российских онлайн-платформ и физических рынков были включены в ежегодный список торговых площадок, связанных с распространением контрафактной и пиратской продукции.

Доклад Торгового представителя США определяет рынки, пользующиеся дурной славой, как ИТ-платформы или физические места, которые, по имеющимся данным, занимаются крупномасштабным распространением контрафактной или пиратской продукции, угрожая глобальной защите интеллектуальной собственности.

Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) подчеркнула важность совместного решения этих проблем, заявив: «Контрафакция и пиратство – это общая глобальная проблема, от которой страдают люди не только в Соединенных Штатах, но и в других странах. Я призываю наших торговых партнеров присоединиться к нам в борьбе с контрафактом и пиратскими товарами».

Впервые список таких рынков был включен в доклад Торгового представителя США в 2006 г., а с 2011 г. им посвящается отдельный ежегодный доклад. В список же за 2024 г. было включено 38 ИТ-платформ и 33 физических рынка в 19 странах, включая Россию.

Из ИТ-сервисов российского происхождения в список 2024 г. также попали популярный торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Также среди распространителей контрафакции и пиратства правительственное агентство упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор».

Среди других стран, где проблема пиратства и контрафакта является актуальной, по данным Торгового представительства США - Китай, Индия, Турция. Публикуемый перечень компаний и стран носит в первую очередь рекомендательный характер для тех, кто борется за права на продукцию или с контрафактом, а для компаний, попавших в него, несет скорее репутационные риски.

«Авито»

Российская ИТ-платформа объявлений «Авито» подверглась критике за возможность рекламирования и продажи контрафактной продукции и практически полное отсутствие правоприменительных мер в отношении продавцов.

«Несколько правообладателей сообщили о трудностях с удалением объявлений, поскольку сайт требует подробную информацию о нарушениях, даже в случаях, когда в объявлениях указывалось, что речь идет о копиях», – говорится в докладе.

Правообладатели также отмечают отсутствие проактивных мер или других эффективных процедур в отношении повторных нарушителей, несмотря на то, что многие объявления после удаления публикуются повторно. По мнению правообладателей, «Авито» нехотно идет на контакт с ними и американскими торговыми ассоциациями для борьбы с рекламой контрафактной продукции.

В «Авито» заявили CNews, что на сервисе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие исключительные права. В «Авито» есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями, вне зависимости от страны происхождения. В случае получения подтверждения нарушений исключительных прав модераторы сервиса блокируют контент. При этом, блокировка контента без достаточных правовых оснований может повлечь негативные последствия как для «Авито», так и для пользователей. Если объявление было удалено с ИТ-платформы, оно больше не может появиться, любые попытки повторного размещения также пресекаются.

Rutracker

Торрент-сайт с хостингом в России Rutracker остается известным источником пиратских фильмов, телепрограмм, компьютерных игр и программного обеспечения (ПО). Утверждается, что в августе 2024 г. на сайте было зарегистрировано более 34 млн посещений от более чем 6 млн уникальных пользователей.

«Вконтакте»

Будучи одной из самых популярных в России социальных сетей, «Вконтакте» продолжает способствовать распространению фильмов, телепередач и музыки, нарушающих авторские права, говорится в докладе Торгового представителя США.

«Несмотря на принятые ранее меры по улучшению защиты авторских прав, правообладатели отмечают, что с 2022 г. реакция ИТ-платформы на требования об удалении контента была непоследовательной, и сайт в целом выражает меньшую готовность сотрудничать с индустрией», – отмечается в докладе.

Кроме того, на ИТ-платформе отсутствует политика в отношении повторных нарушений, что позволяет пользователям продолжать злоупотребления.

Напомним, в новогоднюю ночь (с 31 декабря 2024 г. по 1 января 2025 г.) среди видеоплатформ по трафику лидирующую позицию занял сервис «VK Видео». Платформа показала увеличение трафика на 146%.

Library Genesis

Предположительно действующая из России, онлайн-библиотека Library Genesis предоставляет несанкционированный доступ к миллионам книг, научных статей и журналов, а также комиксов. Несмотря на юридические меры, принимаемые рядом стран, ИТ-платформа продолжает работать, служа крупным источником пиратского академического контента.

В 2022 г. правоохранительные органы США конфисковали сотни сайтов-зеркал, ассоциируемых с Library Genesis. В 2023 г. крупные американские издательства подали иск против библиотеки, обвинив ее в нарушениях авторских прав.

Rapidgator

Предположительно управляемый из России, этот файлообменник используется многими другими ИТ-платформами для размещения пиратского контента. Хотя он удовлетворяет некоторые требования об удалении контента, отсутствие активного правоприменения способствует дальнейшему распространению контента, нарушающего авторские права, отмечается в докладе.

DDoS-Guard

Базирующаяся в России компания DDoS-Guard предлагает якобы «пуленеробиваемые» услуги хостинга, поддерживая ИТ-платформы, распространяющие пиратский контент. Правообладатели утверждают, что компания не отвечает на запросы об удалении контента.

Sci-Hub

Правообладатели в США утверждают, что платформа Sci-Hub, предположительно управляемая из России, и ее зеркала, содействуют несанкционированному доступу к 88 млн журнальных и научных статей, что составляет не менее 90% материалов такого рода, доступных только за плату.

Правообладатели утверждают, что Sci-Hub получает доступ к этим материалам с помощью похищенных логинов и паролей к университетским библиотекам и базам данных (БД). Похищенные материалы хранятся на серверах Sci-Hub, а также в библиотеке Library Genesis, упомянутой выше. Американские правообладатели добились вынесения нескольких судебных решений в отношении Sci-Hub в 2015 и 2017 г., что привело к закрытию американских доменов ИТ-платформы.

Физические рынки

В докладе Торгового представителя США упомянуты три крупных физических рынка в Москве как значительные центры продажи контрафактных товаров.

Один из них – рынок «Дубровка». В докладе утверждается, что большая часть продаваемых здесь товаров, предположительно, является контрафактом. Речь идет об одежде, обуви, часах и других товарах, которые варьируются от высококачественных копий до низкопробных подделок.

Торговый центр «Горбушкин двор» (он же «Горбушка») известен тем, что здесь можно купить контрафактную электронику, бытовую технику и ПО. По мнению американского правительственного агентства, несмотря на заявленные московскими властями планы закрыть торговый центр, нет никаких признаков сворачивания его деятельности.

Наконец, рынок «Садовод», как утверждается, крупнейший торговый центр в России, открыто содействует торговле контрафактной одеждой, косметикой и парфюмерией. Продавцы рынка пользуются социальными сетями для рекламы и оптовых продаж контрафактной продукции, включая «Авито» и «Вконтакте».