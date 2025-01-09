CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Минпромторг требует вернуть 1,8 млрд из-за срыва строительства дизайн-центра. Строители: «Мы столкнулись с ожесточенным противодействием»

Минпромторг пытается взыскать через суд оплату по договору строительства нового дизайн-центра автоэлектроники 1,8 млрд руб. Исполнитель утверждает, что недополучил финансирование. Но заказчик отрицает это.

Иск на два миллиарда

Как выяснил CNews, Минпромторг судится с компанией-строителем дизайн-центра автоэлектроники и компонентов интеллектуальных транспортных систем. В конце декабря 2024 г. министерство подало к компании ООО «РКСервис» (исполнитель контракта по строительству) три иска на общую сумму 1,8 млрд руб., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Дизайн-центр должен быть построен на территории «НАМИ» (Центральный Научно-исследовательский Автомобильный и Автомоторный институт), который сейчас выступает третьим лицом по искам. «НАМИ» также был определен Минпромторгом как госзаказчик по договорам строительства объектов.

Дизайн-центр необходим для проведения опытно-экспериментальных исследований (многоступенчатые тестовые испытания электронных компонентов в составе транспортных средств). Однако его строительство было сорвано из-за просрочки более года со стороны исполнителя.

Строительно-монтажные работы должны быть завершены в конце 2023 г. Но по состоянию на ноябрь 2024 г. они так и не были выполнены. Минпромторг разорвал контракты на эти работы, сумма которых превысила 2,2 млрд руб. От исполнителя потребовали обратно более 1 млрд руб. Видимо, впрос не был решен и теперь министерство требует вернуть деньги за работы через суд.

Минпромторг направил запрос CNews в «НАМИ». Сумма по трем искам включает в себя возврат суммы не отработанного аванса, а также рассчитанные штрафы и пени за срыв сроков выполнения этапов работ в соответствии с условиями госконтрактов, рассказал CNews представитель «НАМИ».

Версия «РКСервис»

В ходе исполнения контрактов «РКСервис» «столкнулось с ожесточенным противодействием со стороны “НАМИ”», рассказал CNews гендиректор компании Олег Аксенов. По его словам, для строительства дизайн-центра была подготовлена проектная документация по техзаданию министерства в 2021 г. Стоимость работ по расчетам составила 7,5 млрд руб. «Однако на тот период времени лимит запланированных средств, выделяемых на предприятие, был ограничен бюджетным финансированием в пределах 4,05 миллиарда рублей», — рассказал CNews Аксенов.

dengi_700.jpg
© Denis_Vostrikov / Фотобанк Фотодженика
Минпромторг через суд пытается вернуть почти 2 млрд рублей

«НАМИ» приняло решение «исключить существенную часть работ с целью уложиться в бюджет», что сделало «невозможным создание дизайн-центра с характеристиками, изложенными в техзадании», подчеркнул гендиректор «РКСервис».

Аксенов утверждает, что финансирование проекта планировалось в пропорции 90% Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и 10% — собственные средства «НАМИ». «По информации, полученной непосредственно от представителей “НАМИ”, стало известно, что институт оказался не в состоянии обеспечить софинансирование программы, ввиду отсутствия средств в требуемом объеме», отметил он.

Из-за отсутствия финансирования «РКСервис» не смогла оплатить работу субдорядчиков, из-за чего компания оказалась «в предбанкротном состоянии», сообщил CNews Аксенов.

«Данное утверждение абсолютно не соответствует действительности. Генеральному подрядчику ООО «РКСервис» были своевременно и в полном объеме выплачены авансы по государственным контрактам, а результат работы отсутствует, — заявил CNews представитель института. — Утверждение по поводу того, что ФГУП «НАМИ» урезало расходы на проект и намеренно не принимало работы также является ложным. Все обязательства со стороны ФГУП «НАМИ», в том числе и финансовые, были выполнены в соответствии с государственными контрактами в полном объеме. Все выполненные работы ООО «РКСервис» принимались и были приняты в соответствии с условиями государственных контрактов и действующего законодательства Российской Федерации».

Подробности дела

Всего с «РКСервис» было заключено три госконтракта осенью 2022 г. Первый госконтракт на сумму 1,25 млрд руб. предполагал выполнение строительно-монтажных работ в Московской области на территории «НАМИ». По второму госконтракту исполнитель также должен был провести строительно-монтажные работы, но в Москве для лабораторно-исследовательского корпуса за 771,16 млн руб. И третий контракт на сумму 206,55 млн руб. предполагал строительство дорог и инфраструктуры на территории «НАМИ» для дизайн-центра.

Все три госконтракта были разорваны в одностороннем порядке Минпромторгом 8 ноября 2024 г. из-за почти годовой просрочки по всем этапам и десятков других нарушений. Министерство потребовало от компании вернуть аванс, а также выплатить пени за просрочку и штрафы в общем размере по трем договорам 1,76 млрд руб.

Не первый случай

Минпромторг уже пытался взыскать с «РКСервис» 27,1 млн руб. по тому же проекту в феврале 2024 г. Тогда министерство указывало, что подрядчик нарушил сроки исполнения контракта и насчитал пени.

Из материалов дела следует, что все отступления от графика были допущены исключительно по вине самого министерства из-за задержки предоставления госзаказчиком актуальной проектной документации, прошедшей экспертизу в установленном порядке.

В определении суда указано, что «РКСервис» была вынуждена вносить изменения в проект, что увеличило стоимость и сроки исполнения.

«Решение госзаказчика о проведении корректировки проектной и рабочей документации существенно повлияло на выполнение работ подрядчиком и сделало объективно невозможным завершение работ по второму и третьему этапам в установленные контрактом сроки», — отмечается в решении суда.

Поэтому суд решил отказать Минпромторгу в удовлетворении иска.

Что должны были построить

Проект по строительству дизайн-центра автоэлектроники должен быть реализован в рамках обновления научно-производственной базы и испытательного полигона Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

Планировалось строительство дизайн-центра на основной площадке в Москве и динамической платформы на испытательном полигоне в Подмосковье. Проектом было предусмотрено размещение зарядной станции для электромобилей, а также строительство семи внутриплощадочных автодорог, двух колец внутри площадок и пяти съездов комплекса натурных испытаний автоэлектроники на территории испытательного центра.

«НАМИ» — центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. В нем реализован полный цикл разработки транспорта. «НАМИ», согласно официальному сайту, обладает компетенциями для создания научной базы, инжиниринга, разработки дизайна и стиля, производства, проведения цифровых, физических, стендовых и натурных испытаний, экспертизы и сертификации транспортных средств.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

«СКБ Контур» отсудила деньги за бесплатное использование своего документооборота

Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных?

Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами

Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом

CNews Analytics опубликовал топ-25 поставщиков СЭД

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще