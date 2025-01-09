Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет

Акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, упали на 19–30% после заявления гендиректора Nvidia о чрезмерности ожиданий рынка от технологии квантовых вычислений. Так инвесторы отреагировали на слова главы Nvidia, который выразил оптимизм относительно будущего квантовых вычислений, но предупредил о рисках.

Личное мнение

Акции компании в сфере квантовых вычислений упали на 19–36% после высказывания главы Nvidia о том, что квантовые компьютеры еще далеко от практического применения, пишет издание Axios.

Мнение главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) вызвали значительное падение акций в сфере квантовых вычислений и других компаний в этой области. Он утверждает, что полезные квантовые компьютеры не появятся на рынке как минимум еще 15-30 лет, что привело к панике среди инвесторов и резкому снижению цен на акции.

Акции производителя аппаратного и программного обеспечения (ПО) для квантовых вычислений IonQ снизились 8 января 2025 г. более чем на 11%. Котировки канадского разработчика квантовых компьютеров D-Wave Quantum уже почти на 20%. Бумаги Quantum Computing, специализирующейся на технологиях квантовой оптики, а также разработчика квантовых интегральных схем Rigetti Computing упали тоже примерно на 20–22%. Подешевели и бумаги китайских компаний из этой сферы, ведь акции QuantumCTek потеряли в китайской бирже 2,3% от стоимости, а бумаги Accelink Technologies подешевели не значительно на 0,3%.

Instagram* - Nvidia Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг

По словам главы Nvidia, квантовые вычисления эффективны для задач с небольшими объемами информации и высокими вычислительными потребностями, но испытывают сложности с обработкой больших данных из-за использования микроволновой связи.

Ранее в начале 2025 г. колумнист Forbes Питер Коэн (Peter Cohen) спрогнозировал скорейшее падение акций ключевых игроков рынка квантовых вычислений из-за разочарования инвесторов в скорости прогресса квантовых компьютерных технологий. По мнению Коэна, пока что инновационные машины допускают слишком много ошибок, требуют колоссальных инвестиций и времени на разработку, а стоимость их разработчиков значительно переоценена.

Реакция игроков рынка

В ответ на это, главный исполнительный директор D-Wave Алан Баратц (Alan Baratz), подчеркнул, что его компания уже активно использует квантовые технологии в настоящее время. Баратц привел примеры работы с такими клиентами, как Mastercard и японская компания NTT Docomo, которые уже применяют квантовые компьютеры D-Wave в своей повседневной деятельности. Эти противоречия подчеркивают текущее состояние разработок в области квантовых технологий и капризы рынка.

Текущие результаты компаний

По информации Axios, несмотря на стремительное падение акций в день комментариев Дженсена Хуанга, D-Wave все же продемонстрировала 600% рост за 2024 г. Этот рост был спровоцирован повышенным интересом инвесторов к квантовым технологиям. Однако, при этом компания еще находится на стадии формирования своего дохода. За последний квартал D-Wave сообщила о снижении выручки на 27%, что еще раз подтверждает, что путь к коммерческому успеху в этой области может быть затруднен.

В этой связи компании, занимающиеся квантовыми технологиями, сталкиваются с двойственными вызовами. Ведь с одной стороны, вести высоко конкурентную борьбу за инвесторов и, с другой, эффективно использовать уже существующие технологии для привлечения клиентов.

Мировые прогнозы

По прогнозам аналитической компании McKinsey, рынок квантовых решений, включающий ПО, оборудование и услуги, будет расти с поразительной скоростью. Ожидается, что среднегодовой темп роста превысит 30%. В случае если в 2023 г. объем рынка колебался в пределах $800-900 млн., то к 2030 г. он может вырасти до внушительных $4,9-5,3 млрд.

Компания McKinsey взяла на себя амбициозную задачу заглянуть в будущее, представив прогнозы, которые охватывают период до 2040 г. Их оценки размера «экосистемы квантовых технологий» поражают своим разбросом - от $11 до $106 млрд. Эта масштабная картина включает в себя различные сегменты квантовых решений.

По данным McKinsey, на долю квантовых вычислений, согласно прогнозам, сможет прийти от $9 до $93 млрд. Квантовые коммуникации, обеспечивающие защиту от взлома даже самых мощных квантовых компьютеров, могут занять от $1 до $7 млрд. Не остаются в стороне и квантовые сенсоры — датчики, созданные на основе квантовых технологий, которые обещают поразить своей чувствительностью, превосходящей возможности традиционных устройств. Ведь именно их рынок может варьироваться от $1 до $6 млрд.

Российский рынок квантовых технологий

Квантовые технологии, открывающие двери в новую эру научных открытий и инноваций, становятся все более актуальными для России. На фоне глобального научного прогресса и сокращающихся ресурсов традиционных технологий во всем мире, страна стремится занять достойное место в мировом квантовом пространстве.

Недавно в России представили третий в мире 50 кубитный квантовый компьютер, разработанный научной группы специалистов Российского квантового центра и Физического института имени П. Н. Лебедева. Этот вычислитель позволил стране войти в тройку государств, имеющих собственные квантовые компьютеры на основе сверхпроводников, ионов, нейтральных атомов и фотонов.

Вместе с тем квантовые технологии на сегодняшний день становятся одной из самых обсуждаемых и перспективных тем на рынке информационных технологий (ИТ). Ожидания от их внедрения высоки — прорывы прогнозируются не только в самих квантовых системах, но и в смежных областях, таких как криптография, блокчейн и искусственный интеллект. Эти прорывы могут существенно изменить и такие практические отрасли, как химическая промышленность, фармацевтика и связь.

На текущий момент Россия входит в тройку государств, имеющих собственные квантовые компьютеры на основе сверхпроводников, ионов, нейтральных атомов и фотонов.

Согласно прогнозам «Рексофт Консалтинг», российский рынок квантовых вычислений к 2030 г. вырастет до 45 млрд руб., а к 2040 г. может составить 6% мирового рынка.

*Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).