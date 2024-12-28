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Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение

Новый закон ввел в России возможность осуществлять госконтроль бизнеса удаленно и отменил большинство плановых проверок. Часть информации контролеры теперь могут получать из государственных информсистем. Цифровизация надзора должна повысить его прозрачность.

Закон о госнадзоре

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вводит возможность госконтроля в удаленном режиме через мобильное приложение. Акт размещен на портале правовой информации.

Документ также предусматривает смягчение контрольного режима. Плановые проверки станут обязательными только для бизнеса, риск вреда от деятельности которого может быть слишком высоким.

Эксперимент по осуществлению удаленных проверок компаний с помощью мобильного приложения «Инспектор» проводился с апреля 2024 г. Первыми его протестировали МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. В октябре 2024 г. на сайте Министерства экономического развития было заявлено о проведении с его помощью более 3,8 тыс. проверок и профилактических мероприятий.

Смягчение госконтроля и упор на ГИС

Для объектов высокого риска законом устанавливается требование одной плановой проверки раз в два года, для чрезвычайно высокого риска — одной в год. Уровень риска будет определяться по специальным индикаторам. Почти все внеплановые проверки должны будут санкционироваться прокурором.

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Единая Россия
Указом Президента узаконены удаленные проверки бизнеса

При этом в законе появилось такое понятие как обязательный профилактический визит. Для объектов высокого риска он может заменить плановую проверку. Проверяемые могут сами запросить его проведение.

Особое внимание теперь уделяется реестрам. В контрольные реестры будет вноситься информация обо всех выданных предписаниях, а проверяющие могут использовать информсистему административных правонарушений для оценки добросовестности проверяемых.

Цифровизация призвана гарантировать прозрачность на всех этапах. Вводится возможность подать заявление в контрольный орган через портал госуслуг. Контролеров, у которых не в порядке документы — отсутствует считываемый штрихкод — можно не впускать.

В июле 2024 г. вице-премьер и куратор контрольно-надзорной деятельности в Правительстве Дмитрий Григоренко, рассказал CNews, что теперь меняется «само отношение к контрольно-надзорной деятельности».

Контролер не сможет выйти на проверку без внесения информации в информационную систему контроля и надзора, которая интегрирована с ресурсами Генпрокуратуры, «соответственно все действия контролера автоматически попадают в их объектив», сказал Григоренко. По его словам, проверка становится инструментом предотвращения нарушения, а не наказанием или проверкой ради проверки.

По данным Правительства на тот момент, было оцифровано 135 видов госнадзора.

Как работает мобильный «Инспектор»

Мобильное приложение «Инспектор» для удаленных проверок бизнеса получило в новом законе официальный статус. Авторизоваться в нем можно через госуслуги. При назначении проверки в дистанционном формате проверяемому поступает уведомление о проверке с указанием даты и времени и краткой инструкцией по подключению на едином портале.

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Портал контрольной (надзорной) деятельности
Приложение «Инспектор» получило законный статус

Во время дистанционной проверки предприниматель может показать инспектору свое помещение по видеосвязи, предоставить фото и видео. Весь контент с результатами проверки, подписанными электронной подписью, сохраняется в системе. Благодаря внутренним системам геолокации инспектор понимает, что они находятся именно в той точке, где размещены офис или производство компании.

Приложение «Инспектор» доступно для скачивания на RuStore, где за первые месяцы эксперимента оно набрало семь отзывов и получило среднюю оценку 2,1. Один пользователь пожаловался, например, на зависание в процессе авторизации, еще один — на слабую адаптацию для мобильного устройства.

Анна Любавина

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