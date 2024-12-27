«СКБ Контур» отсудила деньги за бесплатное использование своего документооборота

Компания «СКБ Контур» отсудила деньги за неоплаченное использование своей программы «Контур.EDI» после истечения предоплатного тарифа.

Спор вокруг оплаты программы

Компания «СКБ Контур» выиграла суд и отсудила деньги у компании «Региональный таможенный представитель» за неоплаченное использование своей программы «Контур.EDI» после истечения срока действия предоплатного пакетного тарифа.

По этому поводу 6 июня 2024 г. АО «Производственная фирма «СКБ Контур» обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к ООО «Региональный таможенный представитель» о взыскании с компании 28 тыс. руб.

«СКБ Контур» является владельцем прав на программу «Контур.EDI», которая предназначена для обмена EDI-сообщениями и обеспечения юридически значимого электронного документооборота между организациями. EDI (Electronic Data Interchange) это система, позволяющая поставщикам и заказчикам обмениваться электронными стандартизированными сообщениями и данными для передачи коммерческой информации.

Не присланные счета и другие аргументы

Компания «Региональный таможенный представитель» утверждала, что не использовала программу «Контур.EDI» после истечения срока действия предоплатного пакетного тарифа на условиях постоплатной системы расчетов. При этом «СКБ Контур» обязана был каждый календарный месяц в период с 5 января 2023 г. по 29 февраля 2024 г. выставлять в адрес «Региональный таможенный представитель» счета на оплату за использование программы «Контур.EDI» по постоплатной системе расчетов по тарифному плану «Универсальный».

Счетов в период с 5 января 2023 г. по 29 февраля 2024 г. не поступало. «Региональный таможенный представитель» также указала, что для организации электронного документооборота с другими контрагентами «Региональный таможенный представитель» использовала программу «Контур.Диадок» с 10 августа 2022 г. по 10 августа 2023 г. по тарифному плану «8000 документов» (предоплатная система расчетов), а с 11 августа 2023 г. по 11 августа 2024 г. по тарифному плану «1200 документов» (предоплатная система расчетов). Каких-либо дополнительных соглашений для использования программы «Контур.EDI» для организации электронного документооборота с другими контрагентами, между компаниями «СКБ Контур» и «Региональный таможенный представитель» согласовано не было.

«СКБ Контур» все перечисленные доводы отклонила.

Использование программы по окончании предоплаты

Как сообщила «СКБ Контур», эта компания выставила счет-оферту от 7 ноября 2022 г. в адрес «Региональный таможенный представитель» на право использования программы «Контур.EDI», тариф «Федеральный», в котором упомянуто 3,5 тыс. документов на сумму 29,7 тыс. руб.

Платежным поручением от 8 ноября 2022 г. «Региональный таможенный представитель» перечислил истцу денежные средства в сумме 29750 руб., приняв тем самым выставленный последним счет от 7 ноября 2022 г. При этом в платежном документе в графе «назначение платежа» имеется ссылка на указанный счет.

Согласно лицензионному договору, выставленный счет должен быть оплачен в течение 10 рабочих дней, либо по тарифным планам линейки «Универсальный» в течение пяти рабочих дней с момента его получения путем перечисления 100% суммы, указанной в счете. При отсутствии оплаты в срок, доступ к ПО блокируется, и может быть возобновлен только при полном погашении задолженности.

Пакетный тариф «Федеральный» включает в себя документооборот только с торговыми сетями «Х5 GROUP» и «О'КЕЙ». Срок действия тарифа «Федеральный» считается завершенным либо при обработке клиентом документов в количестве установленном тарифом, либо по истечении 12 месяцев. При этом неиспользованное количество документов на следующий период не переносится.

Согласно пояснениям «СКБ Контур», срок действия предоплаченного пакета компании «Региональный таможенный представитель» истек 8 ноября 2023г. (по истечении 12 месяцев), к этому моменту «Региональный таможенный представитель» использовала 3152 документа. При этом «Региональный таможенный представитель» продолжила пользоваться программой «Контур.EDI».

При окончании срока действия выбранного предоплатного пакетного тарифа, клиенту автоматически предоставляется право использования «Контур.EDI» по постоплатной системе расчетов. Стоимость одного документа по тарифному плану «Универсальный» составляет 9 руб. Кроме того, как указывает «СКБ Контур», в период сотрудничества компания «Региональный таможенный представитель» использовала программу «Контур.EDI» для обмена не только с сетями «Х5 GROUP» и «О'КЕЙ», но и с иными контрагентами, что тарифицируется также по тарифному плану «Универсальный» в размере 9 руб. за один документ.

Расчет задолженности

В период с 5 января 2023 г. по 29 февраля 2024 г., то есть, после исчерпания предоплаченного лимита, «Региональный таможенный представитель» отправила и получила 3020 документов, что по постоплатной системе, из расчета по 9 руб. за документ, составляет 27180 руб. за использование программы «Контур.EDI».

Акт сдачи-приемки от 29 февраля 2024 г. был направлен компании «Региональный таможенный представитель» в системе электронного документооборота «Контур.Диадок» 4 марта 2024 г. и получен ей в тот же день, однако не был подписан компанией «Региональный таможенный представитель». Согласно договору если в течение пяти рабочих дней с момента получения акта мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки не был заявлен в письменном виде, то услуги считаются оказанными. Также в соответствии с договором «Региональный таможенный представитель» была обязана оплатить выставленный лицензиаром счет по тарифу «Универсальный» в течение пяти рабочих дней с момента его получения путем перечисления 100% суммы, указанной в счете.

Счет на оплату был направлен компании «Региональный таможенный представитель» в системе электронного документооборота «Контур.Диадок» 4 марта 2024 г. и получен ей в тот же день, но не подписан. Таким образом, оплата, которая должна была быть произведена не позднее 12 марта 2024 г., произведена не была и сумма задолженности компании «Региональный таможенный представитель» составила 27,1 тыс. руб.

Компания «СКБ Контур» направила в адрес компании «Региональный таможенный представитель» претензию, которая осталась без ответа. Вслед за этим и последовало обращение в арбитражный суд.

Судебное решение

Претензий к договору между сторонами у суда не возникло. Суд отметил, что компания «Региональный таможенный представитель» подписанные акты не вернула и при этом не представила мотивированный отказ от подписания актов с указанием причин этого. Также «Региональный таможенный представитель» не заявляла возражений относительно качества и объема оказанных услуг. Поскольку доказательства оплаты оказанных услуг в материалах дела отсутствуют, суд пришел к выводу, что исковые требования о взыскания задолженности подлежат удовлетворению.

Произведенный «СКБ Контур» расчет процентов за период с 13 марта 2024 г. по 6 июня 2024 г. проверен судом и признан верным. Компания АО «Производственная фирма «СКБ Контур» от комментариев CNews отказалась.

Суд решил взыскать с ООО «Региональный таможенный представитель» 27,1 тыс. руб. долга, 1 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 13 марта 2024 г. по 6 июня 2024 г., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 27,1 тыс. руб. за период с 7 июня 2024 г. по день фактической уплаты долга, а также 2 тыс. руб. госпошлины.

CNews обратился к ООО «Региональный таможенный представитель», с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарий.