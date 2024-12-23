В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

В России началась разработка продуктов, призванных заместить иностранное ПО в сфере метрологии. Компания «Диполь Интеграция» вложит 273 млн руб. в два таких продукта. Одни из них - графический LowCode-редактор «Эмика», призванный заменить популярное решение для проведения лабораторных исследований Labview. Второй - ПО для проверки средств измерений Metlab (замена ПО MetCal).

ПО для автоматизации измерений

В России создается несколько программных продуктов, предназначенных для импортозамещения ПО в сфере контроля и измерений на производстве. Соответствующая презентация состоялась в ходе демодня ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Метрология и измерительная техника».

ИЦК объединяет координатные измерительные системы, использующие высокочастотную механику, оптику и ПО с архитектурой САПР (системы автоматического проектирования). Продукты необходимы для производства измерений неконтактными способами.

Почему Labview стал популярен?

Первый из продуктов – это графический LowCode-редактор «Эмика» компании «Диполь Интеграция». Стоимость разработки составит 173 млн руб., компания намерена финансировать работы за собственный счет. Этот проект получил статус ОЗП (особо значимый проект), что позволяет ему претендовать на господдержку.

Продукт является заменой решения Labview от американской компании National Instruments (в 2023 г. была приобретена другой американской компанией – Emerson Electric – за $8,2 млрд).

«Диполь» В России началась разработка продуктов, призванных заместить иностранное ПО в сфере метрологии

Labview предназначен для проведения лабораторных исследований, измерений и сбора данных и основан на графическом языке программирования G. Данный язык основан на архитектуре потока данных. В отличие от традиционных императивных языков программирования, последовательность выполнения операторов в таких языках программирования определяется не порядком их следования, а наличием данных на входе этих операторов.

На Labview можно строить системы типа SCADA – программные пакеты, предназначенные для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA может быть частью АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим производством), АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов), систем экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации зданий и т.д.

«Эмика» - российский аналог Labview

«Эмика» позволяет собрать виртуальную измерительную систему для экономии на натурных испытаниях. Система состоит из набора блок-схем, каждая из которых описывается алгоритмами. Блок-схемой может быть как микросхема, так и осциллограф или вольтметр или другая продукция.

На входе и выходе блок-схема получает сигналы, и при сборке системы можно будет понять, где произошла ошибка и не производится стыковка сигнала.

«Эмика» - это среда графического программирования (LowCode-редактор), которая дает инженерам возможность создавать программы автоматизации в виде графических схем, блоков и связей, без необходимости написания кода. Инженер получает возможность быстро проверить свои идеи, а ответственный за производство – гибкий инструмент автоматизации производственного контроля.

Кроме того, инженер может самостоятельно сделать программу, без помощи программиста и изучения языка программирования, рассказывали руководитель отдела системной интеграции «Диполь Интеграция» Павел Михайлов и руководитель группы разработки ПО компании Даниил Данилов в интервью издательскому дому «Бедретдинов».

«Эмика» дает возможность автоматизировать процессы измерения и анализа электромагнитной совместимости, упрощая создание и настройку специализированных тестовых программ, Для межоператорского контроля на производстве «Эмика» используется для создания программ автоматического контроля качества и измерения параметров изделий на различных этапах производства. Это позволяет своевременно выявлять дефекты и отклонения от установленных стандартов, что способствует повышению качества продукции».

В лабораторных исследованиях «Эмика» позволяет создавать специализированные программы для автоматизации измерений и анализа полученных данных. Это упрощает проведение различных экспериментов и исследований, а также позволяет более эффективно использовать полученные результаты для научных и практических целей.

В то же время «Эмика» еще далеко до своего зарубежного аналога, пояснил CNews источник, близкий к ИКЦ «Метрология и измерительная техника». Особенностью продукта Labview является тот факт, что его создатели описали всю микроэлектронную продукцию с помощью математических алгоритмов. Соответственно, перед создателями «Эмика» также стоит задач собрать проектировщиков различной микроэлектронной продукции и описать ее цифровыми алгоритмами, благодаря чему пользователи «Эмика» смогут моделировать блок-схемы.

MetLab – российский аналог MetCal

Другой продукт в ИЦК «Метрология и измерительная техника» – это Metlab 2.0. Его также создает компания «Диполь интеграция», но из-за наличия других отечественных продуктов статус ОЗП он не получил. Сумма необходимых инвестиций составляет 100 млн руб., они также будут направлены из собственных средств компании. То есть всего инвестиции «Диполь Интеграция» в оба продукта составят 273 млн руб.

Metlab является аналогом продукта MetCal одноименной американской компании. Он предназначен для проверки измерительных приборов и автоматизации процессов проверки средств измерений в метрологии. Например, для проверки электрического счетчика через него по определенному сценарию прогоняется электрический ток. Испытания происходят на определенном стенде. Протокол испытаний записывается на видео, данные считываются в цифровом виде.

MetLab может быть использован Центрами стандартизации и метрологии (ЦСМ) и метрологическими службами предприятий. Продукт позволяет управлять всем процесс обслуживания средств измерений: от приема средств измерений до выдачи свидетельства о проверке.

Модульный контроллер сети Ethernet

Третий продукт в ИЦК «Метрология и измерительная техника» – модульный контроллер сети Ethernet компании «Манго». Из-за небольшого объема запрошенных инвестиций в 10 млн руб. проекту было отказано в статусе ОЗП. Продукт предназначен для объединения промышленных измерительных комплексов в сеть того типа, который устроен на автоматизированных промышленных предприятиях.