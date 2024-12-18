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«Софтлайн» заплатит до 300 миллионов за бывшего партнера «Ланита», который строит ЦОДы

«Софтлайн» заплатит до 282 млн руб. за контрольную долю в дальневосточной группе компаний R.Partner, занимающей проектированием, строительством и сопровождением ЦОД и систем жизнеобеспечения. Ранее данная группа была партнером «Ланит».

Как «Софтлайн» покупал R.Partner

ИТ-компания «Софтлайн» (Softline) раскрыла подробности сделки по приобретению дальневосточной группы компаний R.Partner («Р.Партнер»), которая состоялась в начале 2024 г.

Согласно отчетности «Софтлайн», размер краткосрочного вознаграждения составил 114 млн руб., еще 42 млн руб. должны быть выплачены в виде акций «Софтлайн». Также предусмотрено долгосрочное условное вознаграждение в размере 126 млн руб.

Таким образом, общая сумма сделки может составить до 282 млн руб. За эту сумму «Софтлайн» приобрел 51% доли в двух компаниях группы R.Partner - ООО «Инфоком» и ООО «Хабэко-Партнер».

Чем занимаются и кто создал R.Partner

Группа компаний R.Partner занимается разработкой, настройкой, интеграцией и сопровождением критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, а также проектированием и строительством систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОД (центры обработки данных). Головной офис компании находится в Хабаровске.

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Softline
«Софтлайн» заплатит до 282 млн руб. за контроль в дальневосточной группе компаний R.Partner

Группа компаний R.Partner основана Владимиром Римером. Он был единоличным участником «Инфоком» и «Хабэко-Партнер» и гендиректором «Хабэко-Партнер». В группы компаний также входили АО «Ланит-Партнер» и ООО «Безопасные дороги ЕАО», которые не вошли в сделку с «Софтлайн» и должны были быть отделены от остальных компаний.

R.Partner начинает свою историю с 1992 г., тогда она называлась «Хабэко-Партнер». В 1997 г. компания вошла в состав ИТ-холдинга «Ланит», в связи с чем было образовано юридическое лицо – «Ланит-Партнер». По состоянию на 2008 г., «Ланит» владел 60% в «Ланит-Партнер», 40% принадлежало Ирине Ример (возможно, родственник Владимира Римера). В 2018 г. R.Partner вышла из состава «Ланита» и стала работать под своим нынешним именем.

У Владимира Римера остается по 49% в «Хабэко-Партнер» и «Инфоком». По данным базы «Контур.Фокус», у «Хабэко-Партнер» в 2023 г. выручка составила 530,5 млн руб., прибыль от продаж – 28,7 млн руб., чистая прибыль – 16,8 млн руб. В 2023 г. выручка «Инфоком» составила 69,5 млн руб,, прибыль от продаж – 16 млн руб, чистая прибыль – 11,9 млн руб.

Для чего ИТ-компании нужно интегрироваться с ЦОД

В «Софтлайн» надеются, что, благодаря сделки с R.Partner, компания создаст ИТ-кластер в Дальневосточном федеральном округе. Основной целью кластер является образование постоянно действующей площадки с тремя векторами: экспозиция и продвижение решений «Софтлайна» для заказчиков из ДФО; площадка для реализации крупных государственных проектов; сильная экспертиза и команда под появляющиеся задачи государства в направлении азиатского региона.

«На рынке ЦОД, с одной стороны сохраняется дефицит вычислительных мощностей: спрос на них существенно превышает предложение, несмотря на активизацию строительства дата-центров в России в целом, - отмечает директор департамент инженерных и мультимедиа-систем «Крок» Сергей Пауков. - Искусственный интеллект, рост запроса на строительство корпоративных ЦОД, консолидация облачных вычислений — всё это стало катализаторами рынка. Но, с другой стороны, в России не так много игроков, способных реализовать подобные проекты. А с учетом роста ключевой ставки (по прогнозам, она будет продолжать повышаться и в декабре 2024 г.), а также непредсказуемого валютного курса, задача будет только усложняться».

Игорь Королев

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