Импортозамещение по-крупному. РЖД отказалась от древней системы продажи билетов на «железе» IBM
РЖД начала продавать билеты с помощью новой автоматизированной системы «Экспресс НП». В ее основе лежат отечественные разработки. Она пришла на смену системе «Экспресс-3», которая скоро отметит свое 20-летие, и которая базируется на оборудовании американского производства.
Импортозамещение инфраструктуры РЖД
Компания РЖД начала использовать для продажи билетов новую автоматизированную систему управления (АСУ) «Экспресс НП» («Экспресс нового поколения»), о чем она сообщила в своем Telegram-канале. Эта система пришла на замену решению «Экспресс-3», которое базируется на американских серверах IBM. Напомним, что IBM ушла из России в начале 2022 г.
Новая система заработала на неделе с 9 по 13 декабря 2024 г. Глава Департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко официально заявил, что это отечественная система, и что работа над ней шла на протяжении почти пяти лет. «Она будет более динамичной и гибкой, поможет нам ускорить внедрение новых цифровых клиентских сервисов и в значительной степени быстрее реагировать на запросы пассажиров, – добавил он.
Система «Экспресс-3» эксплуатировалась РЖД на протяжении почти 20 лет и иногда по-крупному сбоила. Она была внедрена в 2005 г. О планах РЖД по отказу от «Экспресс-3» в пользу «Экспресс НП» CNews писал в марте 2024 г.
Все только начинается
Тестирование системы «Экспресс НП» проходило в рамках полигона перевозчика «Пассажирская компания "Сахалин"». Костенко отметил, что теперь РЖД приступает «к переходу на нее других перевозчиков».
Точные сроки развертывания «Экспресс НП» Костенко не привел. Также пока нет точных данных, когда РЖД окончательно откажется от «Экспресс НП».
Но, по всей видимости, затягивать с переходом на новую АСУ в РЖД не станут. На официальном сайте проекта «RZD.Digital. Цифровая трансформация РЖД» открыто отмечено, что в настоящее время существуют «серьезные риски» остановки работы «Экспресс-3» ввиду ухода IBM их России.
Как все устроено
«Экспресс НП» способна управлять большинством процессов пассажирского комплекса. Над ней работали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ). Этот НИИ отвечал за разработку всех предыдущих АСУ.
В РЖД отмечают, что АСУ «Экспресс НП» разрабатывалась «фактически с нуля». В компании объяснили это тем, что «простой переход от прошлой версии на новое платформенное решение был невозможен».
«Экспресс НП» предназначена не только для продажи билетов. В ее состав входят семь блоков, отвечающих за разные составляющие российской железнодорожной системы. Она занимается управлением информационным полем, перевозочным процессом, парком пассажирских вагонов, каналами продажи билетов, а также сценариями обслуживания пассажиров. Помимо этого, в ней есть блоки сервисного обслуживания и формирования данных для обеспечения сквозных бизнес-процессов.
Переход будет постепенным
Замдиректора НЦ «Экспресс» АО «ВНИИЖТ» и руководитель проекта Елена Мартынова, комментируя запуск «Экспресс-НП» на замену «Экспресс-3» отметила, что нельзя просто так «выключить одну систему и резко перейти на другую». По ее словам, потребовалось «спроектировать новую систему таким образом, чтобы осуществить бесшовный переход». «При этом обе системы должны быть полностью синхронизированы, и функции из АСУ "Экспресс-3" должны плавно перетекать на "Экспресс НП"», – добавила она (цитата по «RZD.Digital. Цифровая трансформация РЖД»).
В настоящее время к системе подключено свыше 7000 пользователей и каналов обслуживания, включая сайты по продаже билетов, кассы и сервисные компании. Ежедневно «Экспресс НП» обрабатывает более 10 млн обращений.
Автоматизация – благо
АСУ «Экспресс-1» за авторством ВНИИЖТ была введена в эксплуатацию почти 53 года назад, в 1972 г. Ее внедрение позволило в 10 раз повысить производительность труда кассиров. Система базировалась на отечественной ЭВМ «Маршрут-1» и могла обслуживать до 15 тыс. продаж билетов в час.
«Экспресс-1» функционировала в течение 13 лет, до 1985 г. В 1982 г. началась постепенная ее замена на систему «Экспресс-2», основанную на советских компьютеров серии ЕС, являющихся аналогами IBM System/360 и System/370. Переход на эту систему предоставил пассажирам больше возможностей, например, они теперь могли покупать билеты за 45 дней до прибытия поезда в пункт назначения.
На смену «Экспресс-2» в 2005 г. пришла система «Экспресс-3», базирующаяся на «железе» IBM. В числе прочих изменений – появление функции бронирования и покупки билетов от 45 дней до момента отправления поезда. Также. Как сообщал CNews, благодаря переходу на «Экспресс-3» появилась возможность покупать билеты через интернет.