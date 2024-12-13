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Запущена российская SRM-система для автоматизации закупочных процессов

Компания «Максмарт» закончила разработку собственной SRM-системы и запустила ее в эксплуатацию. Возглавила направление и запуск нового продукта директор по SRM, Юлия Братцева.

Новая функциональность

Модель B2B-маркетплейса «Максмарт», которая показала свою эффективность в течение 2023 и 2024 года на опыте закупок крупнейших промышленных компаний, легла в основу создания единой автоматизированной системы закупок, востребованной рынком. Система расширена функционалом SRM, обеспечивающим полный контроль над всеми этапами закупочного процесса от планирования до оплаты. Новая комплексная автоматизированная система процесса закупки ориентирована на крупные и средние компании, которые осуществляют закупки в постоянном режиме.

По оценке экспертов рынка крупные российские предприятия готовы расходовать на автоматизацию сквозного процесса закупок по 50-100 млн руб. для снижения издержек и цифровой трансформации бизнес-процессов.

Модули для автоматизации

Система получила название «Максмарт SRM+» и состоит из нескольких модулей, автоматизирующих разные этапы процесса закупок: управление поставщиками, планирование закупок, проведение процедур закупки, управление договорами и поставками, управление справочниками и ролями, а также предоставление аналитики и отчетности. Модули подключаются по модели SaaS, систему легко настроить под требования бизнеса, быстро внедрить в процесс закупок и подключить к ней поставщиков. Система интегрируется с существующими ERP-системами, снижая трудоемкость операций и повышая эффект автоматизации.

Модуль управления поставщиками позволяет расширять пул поставщиков, квалифицировать их, вести единую базу и рейтинги данных поставщиков. Модуль планирования закупок дает возможность интеграции с ERP-системами для обеспечения и управления заявками и лотами, планирования и консолидации заявок, согласования потребностей. Модуль проведения закупок обеспечивает проведение торгов на электронной площадке и шаблонирование процессов. Модуль управления договорами состоит из конструктора самих договоров, матрицы согласования и единого ЛК поставщика. Эффективное управление поставками достигается за счет автоматического формирования документов и контроля исполнения договоров, в том числе за счет интеграции с учетными системами клиента. Аналитика и отчетность дополнены едиными классификаторами и мэппингом со справочниками клиента, сквозной аналитикой с использованием ML-алгоритмов и операционными дашбордами.

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© DragonImages / Фотобанк Фотодженика
SRM-система от «Максмарт» обеспечивает компаниям полную автоматизацию рутинных закупочных процессов

В рамках общих закупочных процессов компании и предприятия при запуске системы «Максмарт SRM+» обеспечивают себе автоматизацию процессов квалификации поставщиков и проведения процедур закупки, включая управление справочниками НСИ, мультиролевую модель, сервисы уведомлений и согласований в личных кабинетах клиента и поставщика.

Практика применения

На текущий момент система развернута и работает централизованно на одном из крупнейших российских промышленных предприятий в нескольких российских регионах. Система обладает понятным интерфейсом и удобными сервисами. Поддержку функциональности системы обеспечивает проектная команда «Максмарт» , в которую входят консультанты по настройке процессов, команда разработки и архитектурного контроля.

При запуске SRM-система от «Максмарт» обеспечивает компаниям полную автоматизацию рутинных закупочных процессов, сокращение сроков подготовки процедур и подведения итогов, снижение затрат на аккредитацию поставщиков, возможность вовлечения подразделений в техническую экспертизу и централизацию хранения данных и логирование действий пользователей. Результатом использования системы является повышение прозрачности и контроля закупочного процесса для усиления эффективности всех закупочных процедур.

Данные возможности обеспечивают снижение нагрузки на сотрудников закупочных департаментов, служб безопасности, юридических отделов и документооборота за счет цифровизации процессов в единой автоматизированной системе.

Продукт «Максмарт» призван с одной стороны повысить операционную эффективность компаний, как в закупочных процессах, так и в общей деятельности предприятий, с другой стороны SRM-система «Максмарт» должна стать одной из составляющих частей технологического суверенитета страны.

erid:LjN8K8orLРекламодатель: Акционерное общество "В2В Трэйд"ИНН/ОГРН: 7707458091/1217700494626Сайт: https://maksmart.ru

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