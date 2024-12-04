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К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших 2-3 лет рынок облачных услуг вырастет до 463,8 млрд руб., а объем облачной кибербезопасности увеличится с 5 млрд руб. в 2023 г. до 32 млрд руб. к 2028 г. Именно такие данные приводят в совместном исследовании Sk Capital и «Код Безопасности». Согласно результатам исследования, ключевыми драйверами роста и развития отечественного рынка облачных услуг являются рост эффективности облачной ИТ-инфраструктуры и удобство использования облачных сервисов.

Прогноз рынка облачных услуг в России

Инвестиционная компания по созданию технологических холдингов в стратегических важных отраслях Sk Capital (Группа «ВЭБ.РФ») и разработчик программных и аппаратных средств защиты информации «Код Безопасности» проанализировали облачный рынок в России и мире, а также рынок облачной безопасности для оценки его объема и потенциала развития. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших 2-3 лет рынок облачных услуг вырастет до 463,8 млрд руб., а объем облачной кибербезопасности увеличится с 5 млрд руб. в 2023 г. до 32 млрд руб. к 2028 г.

При проведении исследования рынка облачных сервисов в России и мире в периметр анализа вошли ключевые сегменты, клиенты и функционал основных игроков рынка.

Согласно результатам исследования, ключевыми драйверами роста и развития российского рынка облачных услуг являются рост эффективности облачной ИТ-инфраструктуры и удобство использования облачных сервисов. По результатам интервью, представители «Яндекса», Selectel, Softline отметили ожидания о повышенных темпах роста рынка в ближайшие 2-3 года. По их мнению, к 2028 г. CAGR может составить 36%, а объем рынка увеличится до 463,8 млрд руб.

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Unsplash - Roman Synkevych
К 2028 г. рынок облачных услуг в России составит 464 млрд руб.

Российский облачный рынок обладает высоким потенциалом роста по сравнению с мировыми бенчмарками. Так, доля расходов на облачные сервисы и инфраструктуру Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и Platform as a Service PaaS составляет 0,06% от валового внутреннего продукта (ВВП), что в семь раз меньше среднего значения в развитых странах.

Отрасли, в которых проникновение облачных технологий будет увеличиваться и станет ключевым драйвером роста спроса в ближайшие годы: ИТ-сектор, классический ретейл, e-commerce, финансы и банки, ГосТех.

Тенденции и барьеры

Sk Capital выделил тенденции и барьеры, оказывающие влияние на динамику всего облачного рынка в настоящее время и в ближайшие годы. Основные тенденции: импортозамещение (рост рынка российских провайдеров на 36% в 2023 г.), усиление проникновения облачных технологий (объем российского рынка облачных решений составил 121 млрд руб. в 2023 г., т.е. 0,5% от общего объема мирового рынка), государственная поддержка ИТ-рынка.

Главные барьеры, замедляющие рост рынка: нехватка квалифицированного персонала для работы с облачными продуктами и ИТ-сервисами, перебои с цепочками поставок, медленное проникновение облачных сервисов среди крупных клиентов, сложность портирования, высокая цена со стороны провайдеров и повышенные требования к безопасности со стороны клиентов.

Параметры отбора

При проведении исследования российского рынка облачной безопасности в периметр анализа вошли не только специализированные ИТ-сервисы для безопасности, но и классические решения, разворачиваемые в облачной среде.

На основе проведенных интервью, а также внутреннего анализа Sk Capital, были определены ключевые предпосылки развития рынка кибербезопасности в России в облачных сервисах до 2028 г.

Российский рынок кибербезопасности в облачных сервисах

По оценке Sk Capital, сегодня рынок кибербезопасности в облачных сервисах составляет примерно 4,5% от российского рынка облаков (в мире порядка 16%) или всего 2% от рынка кибербезопасности. По мнению экспертов, к 2028 г. доля сервисов кибербезопасности в общем рынке облачных услуг вырастет до 7% за счет развития продуктов и запросов клиентов.

Среднегодовой темп роста рынка составит 46% в период с 2023 по 2028 г. Рынок облачной кибербезопасности будет расти быстрее рынка облачных услуг в целом, благодаря низкой базе и формирующемуся тренду на облака.

Увеличение числа кибератак (более 676 тыс. попыток нарушить информационную безопасность (ИБ) было совершено в России за I полугодие 2024 г.) стимулирует рост и развитие рынка кибербезопасности в облачных сервисах, отмечают аналитики. Российские компании нуждаются в надежном решении для защиты данных своих пользователей.

Драйверы роста

Одним из ключевых драйверов роста российского рынка кибербезопасности является тенденция перехода в облачные сервисы со стороны российских компаний, чувствительных к капитальным расходам на ИТ-инфраструктуру или требующим оперативного расширения мощностей для обслуживания пикового спроса.

По мнению аналитиков Sk Capital, удорожание кредитов и рост налоговой нагрузки на компании будет стимулировать поиск решений, не связанных с большими инвестициями в инфраструктуру.

При дальнейшем развитии российского рынка будут расти и требования к провайдерам со стороны заказчиков, которые знакомы с особенностями функционала протоколов и ИБ-продуктов. Для заказчика будет важно распространение всех ключевых внутренних требований к защите своей инфраструктуры на облака.

Антон Денисенко

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