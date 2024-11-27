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Опубликован первый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» о будущем облаков в России

CNews запускает новый формат, чтобы рассказывать о вызовах и возможностях российского ИТ-рынка — видеоподкасты. Гостем первого выпуска, посвященного будущему облаков в России, стал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

О чем подкаст

2022 год положил начало новой вехе развития российского рынка облачных технологий. Cloud-провайдеры пережили взрывной шквал спроса, так как компании, которые столкнулись с трудностями при закупке «железа», обратили внимание на облачные технологии. Как сегодня чувствует себя рынок облаков в России и удалось ли удовлетворить этот спрос, смотрите далее.

Где посмотреть

Посмотреть выпуск можно на следующих платформах:

Или прямо здесь

00:58 — Спрос на облачные сервисы в России

11:02Сколько стоит облако

17:07 — Конкуренция на российском рынке облаков

24:23 — Доверие к облаку и безопасность

30:57 — Разное облако для малого, среднего и крупного бизнеса

36:18 — Облака для искусственного интеллекта

43:35 — Российские облака на глобальном рынке

51:02 — Уровень сервиса в России

57:17 — Что дальше?

erid:LjN8KBWcfРекламодатель: ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД»ИНН/ОГРН: 7810945525/1227800052215Сайт: https://timeweb.cloud/

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