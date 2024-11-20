Центробанк требует четверть миллиарда со своего ИТ-поставщика, который обогатился, используя деньги ЦБ

Центробанк подал в суд иск на сумму почти 255 млн руб. к АО «Терн». ИТ-интегратор выиграл в 2021 г. закупку на оказание Банку России услуг по технической поддержке ПО американской IBM, которая в 2022 г. прекратила коммерческую деятельность в нашей стране.



Иск Центробанка

Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск на сумму почти 255 млн руб. к поставщику ИT-решений АО «Терн», выяснили «Ведомости».

Центробанк требует от ответчика возмещения средств, полученных в результате неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, говорится в материалах дела.

«Терн» выиграл закупку Банка России на оказание услуг по технической поддержке программных продуктов американской компании IBM и передачу сертификатов, обеспечивающих такую поддержку, в августе 2021 г. Сумма закупки на три года составила почти 15,2 млн руб. с НДС за техническую поддержку и еще более 1,99 млрд руб. за передачу сертификатов.

По данным СПАРК, которые приводит издание, в России есть три АО под названием «Терн», директором которых указана Екатерина Лозовая. Чистая прибыль трех «Тернов» за 2023 г. варьируется от 11 тыс. руб. до 340 тыс. руб., а выручка – от 268,4 млн руб. до 340,1 млн руб.

В списке клиентов и партнеров Терна» на его сайте указаны российский и белорусский ЦБ, правительство Москвы, «Сургутнефтегаз», «Лукойл», МТС, «Билайн» и др.

Обогащение на санкциях

Неосновательное обогащение, видимо, возникло из суммы неотработанного ответчиком аванса и предоплаты, полученной «Терном» по контракту, предполагает соучредитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов.

Неисполнение обязательств по поставке ПО и оказанию услуг по его обслуживанию, по мнению адвоката, может быть обусловлена прекращением поставок и техподдержки со стороны IBM после подписания соглашения между АО «Терн» и Центробанком.

Генеральный директор ИT-компании Fork-Tech Кристина Коваленко на основании описания лотов выигранной «Терном» закупки делает вывод, что Банк России мог закупать поддержку AIX, DB2, IBM WebSphere и других решений для формирования программной архитектуры, у большинства из которых теперь уже есть российские аналоги.

В марте 2023 г. Арбитражный суд Москвы, частично удовлетворил иск ООО «Бизнес телеком-импорт» к российской структуре IBM ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия», которая, по данным издания, на данный момент уже ликвидирована. Истец оплатил услуги по технической поддержке ПО IBM для их последующей перепродажи Банку России, но ответчик выполнил их не полностью. Суд взыскал в пользу «Бизнес телеком-импорта» более 31 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Уход IBM из России

Седьмого июня 2022 г. стало известно об окончательном уходе IBM из России на фоне спецоперации на Украине. Об уходе IBM с российского рынка заявил лично гендиректор компании Арвинд Кришна (Arvind Krishna), занявший этот пост шестого апреля 2020 г. «Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», — заявил тогда он.

Численность персонала российского представительства IBM на 31 декабря 2022 г. уменьшилась до девяти человек. Годом ранее их было 500, двумя годами ранее — 902. Таким образом, было уволено более 95% сотрудников, их выходное пособие составило 536,7 млн руб.

По итогам 2022 г. выручка компании сократилась на 76% до 2,5 млрд руб. Чистая прибыль при этом оказалась на уровне 129,4 млн руб. По итогам 2021 г. она достигла 2,7 млрд руб.