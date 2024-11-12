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В России будет запущен выпуск текстолитовых плат в партнерстве с китайцами

В Татарстане намерены запустить собственное производство текстолитовых плат. К участию в проекте могут привлечь китайских партнеров. В республике хотят полностью импортозаместить производство компьютерной техники.

Платы будут производить в РТ

При поддержке регионального Минцифры в Республике Татарстан (РТ) планируется запустить производство текстолитовых плат, которые используются при производстве компьютеров, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя промышленности и торговли РТ Германа Лернера.

«В мире сложилась большая зависимость от Китая, непосредственно, от Тайваня, в производстве различных микросхем, чипов, текстолитов. На территории республики при поддержке минцифры региона планируется запустить производство текстолитовых плат. В этом проекте могли бы принять участие наши китайские партнеры, чтобы оно сразу же вышло на высокий уровень», — сказал Лернер.

Пойти по пути Китая

Лернер считает, что для преодоления зависимости от импортных производителей можно пойти по китайскому пути: «Нам нужно делиться технологиям и затем развиваться. По такому же пути, собственно говоря, двигался Китай несколько десятилетий назад: из СССР поступала техника, проводился ее реинжиниринг и затем выпускалась схожая продукция. Производство чипов могло бы стать очень хорошей точкой роста, так как их дефицит ощущается не только в нашей стране, но и во всем мире».

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Новый завод по производству плат хотят запустить в Татарстане

На данный момент текстолитовые платы привозят из Китая, а на территории Татарстана на них припаивают радиодетали. Раньше и это делали в КНР, а ввозили уже готовую продукцию. В будущем в Татарстане хотят освоить и другие этапы производства техники.

В планах — полное импортозамещение электроники

В марте 2024 г. вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов заявил, что в республике хотят полностью импортозаместить производство компьютерной техники.

Сейчас она собирается на заводе, расположенном в Лаишевском районе РТ на территории особой экономической зоны «Иннополис». Это завод компании «ICL Техно». На ноябрь 2023 г., когда о нем писал РБК, выпускаемые ноутбуки оборудовались процессорами Intel и операционной системой Windows. В планах было начать комплектацию процессором других производителей, в том числе отечественных. Велись также переговоры с российскими разработчиками ПО.

В ноябре 2023 г. группа компаний ICL там же открыла новый завод по производству многослойных материнских плат для настольных, мобильных и серверных систем.

Площадь завода превышает восемь тыс. кв. метров.Объем инвестиций составил два млрд руб. Проектная мощность — один млн единиц готовой продукции в год, что составит около 10% российского рынка вычислительного оборудования. Правда, на предприятиях планировалось осуществлять только поверхностный монтаж плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус» – в соответствии с потребностями заказчиков конечных изделий.

В 2024 г. в Татарстане, на базе университета «Иннополис», открылся Центр развития промышленной робототехники, как писал ТАСС в сентябре. Он стал первым из трех запланированных к открытию до 2026 г. в разных федеральных округах России.

В сентябре 2024 г., CNews сообщил, что Татарстан, по оценке МТС, занял второе место по цифровизации бизнеса из российских регионов, уступив лишь Санкт-Петербургу.

Анна Любавина

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