Каждый десятый хозяин электромобиля считает его покупку ошибкой

Примерно 10% владельцев электромобилей жалеют о том, что выбрали автомобиль на электрической тяге. Для этого исследования его авторы опросили в США более 500 автовладельцев электромобилей, чтобы узнать об их опыте и разочаровании по поводу покупки своих автомобилей. Каждый десятый обладатель электромобиля в США считает покупку ошибкой, процент недовольных разнится в зависимости от марки машины.

Причины недовольства

Электрические автомобили становятся все более популярными, но не каждый владелец в восторге от своего решения стать экологичным. Об этом в середине октября 2024 г. пишет издание Qz. Эксперты из American Trucks провели опрос в Соединенных Штатах более 500 владельцев электромобилей, чтобы оценить их сожаление и разочарование.

По данным American Trucks, основными причинами, по которым люди жалеют о покупке электрокаров, являются отсутствие зарядной инфраструктуры, деградация аккумулятора, длительное время зарядки и ограниченный запас хода. Но самым интересным аспектом опроса стало распределение сожалений покупателей в зависимости от марки электромобиля.

American Trucks проанализировали данные из Google Trends в 100 крупнейших городах США, сосредоточившись на более чем 20 терминах, связанных с жалобами и сожалениями по поводу электромобилей за последний год. На основе общего объема поиска среди всех терминов создали индекс, отражающий уровень сожалений и жалоб по электромобилям по шкале от 1 до 100, где 100 означает самый высокий уровень сожалений и жалоб. По результатам исследования были сделаны следующие выводы об удовлетворенности или разочаровании электромобилями.

Unsplash - Michael Fousert Каждый десятый обладатель электромобиля в США считает покупку ошибкой

В среднем каждый десятый владелец электромобиля сообщил, что сожалеет о своем выборе. Самыми несчастными владельцами электрокаров чувствуют водители BMW (20%), Kia (15%) и Tesla (10%). Недовольны своим приобретением 22% владельцев электромобилей купе.

Более одного из десяти владельцев Tesla CyberTruck сожалеют о своей покупке. Среди возрастных групп владельцы электромобилей поколения X (родившиеся между 1965 и 1979 гг.) чаще всего признают покупку электромобиля ошибкой (15%).

Новые владельцы электромобилей, которые приобрели свое транспортное средство менее года назад, чаще всего сожалеют о своей покупке электромобиля (12%). При этом 85% владельцев электромобилей, сожалеющие о своей покупке, планируют вернуться к автомобилю с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Americantrucks Уровень сожалений среди владельцев электромобилей : бренды, модели

В среднем владельцы электромобилей заряжают свое транспортное средство вне дома шесть раз в месяц, каждый раз по 49 минут. Это означает 72 раза в год, всего 58,8 часа. В среднем владельцы электромобилей, сожалеющие о своей покупке, заряжают свой автомобиль вне дома десять раз в месяц. В среднем владельцы электромобилей ежемесячно тратят 4 часа 54 минуты на зарядку электромобиля вне дома. Дольше всего - 11 часов 10 минут - тратят владельцы BMW. Владельцы Tesla тратят 6 часов 3 минуты.

Americantrucks Главные причины недовольства

Аналитики American Trucks проанализировали данные об объеме поиска Google Trends из 100 крупнейших городов США, сосредоточившись на более чем 20 терминах, связанных с жалобами на электромобили за последний год. Самые популярные поисковые запросы: «Ремонт Tesla», «Проблема Tesla», «Ремонт электромобилей», «Tesla не заряжается».

Рост проблем в ИТ-системах

Согласно исследованию качества J.D. Power в начале октября этого года, электрические и плагин-гибридные авто показали худшие результаты, чем их ДВС эквиваленты почти в каждой категории.

J.D. Power измеряет качество на основе уведомленных проблем на 100 автомобилей определенной марки. Согласно опросу, люди, владеющие автомобилями с ДВС, сообщили, что испытывают 180 проблем на 100 автомобилей, тогда как владельцы электромобилей - 266 на 100.

Со слов старшего директора по тестированию автомобилей J.D. Power Фрэнка Ханли (Frank Hanley), владельцы передовых, наполненных технологиями электромобилей и плагин-гибридов отдают свои новые авто на ремонт втрое чаще, чем владельцы автомобилей с ДВС. В связи с тем, что производители бессистемно конкурируют, чтобы запихнуть как можно больше программного обеспечения (ПО) в свои модели. J.D. Power фиксировал эту проблему раньше и, кажется, она обостряется. Ханли добавил, что людей раздражают ложные предупреждения, неточные и неприятные уведомления от ИТ-систем помощи водителю, особенно о поперечном движении сзади и автоматическом экстренном торможении. Головные боли доставляют сенсорные экраны информационно-развлекательных систем. У электромобилей на 30% больше проблем с функциями, элементами управления и дисплеями, чем у транспортных средств с ДВС.

Компания Tesla обычно показывала лучшие результаты в ранних исследованиях J.D. Power, но теперь этот разрыв сократился. Рейтинг компании Илона Маска (Elon Musk) оказался таким же низким, как и у остальных. Аналитики JD Power связывает это с серьезными изменениями в дизайне автомобиля Tesla, удаление традиционных элементов управления функциями, а также смены указателей поворота и изменения подрулевых переключателей стеклоочистителей.