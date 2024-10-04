На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов

Минцифры направит 2,5 млрд руб. в виде субсидий АНО «Диалог Регионы» для запуска цифровых Центров управления региона в новых российских субъектах. В 2023 г. Минцифры получило 2,4 млрд руб. на перевод в электронный вид государственных услуг на тех же территориях.

Создание цифровых центров управления в новых регионах

АНО (автономная некоммерческая организация) «Диалог Регионы» получит в 2025-2027 гг. 871 млн руб. в качестве субсидий из федерального бюджета на создание и обеспечение работы центров управления регионов (ЦУР) на территориях новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Это следует из проекта федерального бюджета, утвержденного Правительством и внесенного в Государственную думу.

Также АНО «Диалог Регионы» в 2025-2027 гг. получит 1,025 млрд руб. на внедрение и развитие в указанных регионах цифровой системы «ИнфоЦУР», включая обеспечение функционирования центров модерации.

В обоих случаях распорядителем госсредств выступает Минцифры.

В 2024 г. АНО «Диалог Регионы» должно было получить на создание ЦУР в указанных регионах 264 млн руб. и еще 339 млн руб. на создание «ИнфоЦУР». То есть всего на указанные цели АНО «Диалог регионы» получит в 2024-2027 гг. 2,5 млрд руб.

ЦУР – это единый пункт мониторинга, в который поступает и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.

Также в ЦУР формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию. К концу 2022 г. ЦУР были созданы во всех субъектах федерации, входивших на тот момент в состав России.

«ИнфоЦУР» - информационная система, используемая организацией для мониторинга и анализа информационных поводов, проведение информационных мкероприятий в сети интернет посредством социальных сетей, мессенджеров и средств массовой информации с учетом географического размещения и других характеристик целевой аудитории.

Затраты на перевод госуслуг в электронный вид для жителей новых регионов

В 2023 г., федеральный бюджет выделил 2,4 млрд руб. на внедрение в новых регионах ключевых подсистем федеральной инфраструктуры электронного правительства для предоставления массовых социально значимых государственных услуг в электронном виде и обеспечения исполнения региональных и муниципальных полномочий. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Распределителем средств также выступило Минцифры.

Предполагалось обеспечить исполнение в электронном виде государственных и муниципальных в таких сферах, как градостроительство, социальное обеспечение, образование, здравоохранение, транспорт и логистика, земельно-имущественные отношения, экология и природопользование.

Должны быть обеспечены: развитие ФГИС ЕПГУ (федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», Портал «Госуслуги») в части функциональности единого окна цифровой обратной связи (развертывание платформы обратной связи); доступ пользователей к информации органов и организаций, размещаемой на официальных сайтах в сети интернет («Госвеб»); развитие ФГИС ЕСИА («Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме») в целях обеспечения организации регистрации и подтверждения учетных записей пользователей.

Также было запланировано внедрение типовых региональных сегментов ФГИС «Моя школа» и внедрение платформы государственных сервисов (типовой платформы деятельности для органов местного самоуправления - ОМСУ), а также цифровых решений и сервисов. Всего в 2023 г. на территории новых регионов должно было быть запущено 30 новых госуслуг и сервисов в электронном виде. Таким образом, общие затраты по линии Минцифры на цифровые госуслуги и Центры управления регионами на новых территориях составят 4,9 млрд руб. за период 2023-2027 гг.

Что было сделано в части цифровизации новых регионов

Пресс-служба Минцифры не ответила на вопрос CNews относительно данного проекта. Известно, что на территории указанных регионов еще в 2022 г. заработал Портал «Госуслуги». В 2023 г. на базе данного портала был запущен сервис «Я в России», представляющий из себя базу знаний для жителей новых регионов. Он позволяет получить информацию обо всех доступных услугах, оформить нужные документы (СНИЛС, ИНН, паспорт), пособия и выплаты, зарегистрировать по месту жительства, получить доступ к медицинским сервисам (в том числе получить полис ОМС).

Замминистра цифрового развития и связи Херсонской области Михаил Шпир сообщил CNews, что за последнее время в его регионе были внедрено две информационные системы: региональный СЭД (система электронного документооборота) и система соцобеспечения на базе «СоцИнфрмТех».Также было внедрено пять региональных массовых социально значимых услуг на портале «Госуслуги».

Откуда в России новые регионы

В 2014 г. на территории Донецкой и Луганской областей Украины образовалось два непризнанных государства – соответственно ДНР и ЛНР.

В начале 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР и начала проведение СВО (специальной военной операции) на территории Украины.

Вскоре под контролем России оказалась большая часть территорий Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г., по результатами референдумов, все четыре региона были приняты в состав России.