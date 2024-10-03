Армия США применила искусственный интеллект для выявления плохих новобранцев

Корпус морской пехоты США задействовал искусственный интеллект (ИИ) для выявления новобранцев, которые не смогут отслужить до конца. Задействованный ИТ-инструмент позволяет не только дать прогноз относительно возможностей американских новобранцев, но и выявить факторы, которые способны помешать им отслужить весь срок службы в армии.

Внедрение технологии

Корпус морской пехоты США задействовал ИИ-инструмент для выявления новобранцев, которые не смогут отслужить до конца срока службы предусмотренные контрактом четыре года. Об этом в начале октября 2024 г. пишет издание Nextgov.

Служба в Корпусе морской пехоты США не для всех, но пока не существует реального процесса отсеивания тех, кто подписывает документы о зачислении, но вряд ли дослужить до конца своего четырехлетнего контракта. По словам руководителя ИИ-отдела, в новой инициативе используется ИИ, позволяющий предсказать, пройдет ли новобранец полный срок службы, и, что еще важнее, выявить факторы, которые могут помешать достижению этой цели.

«Мы используем ИИ-технологии, чтобы понять, как набирать морских пехотинцев, и как их удерживать. Мы можем оценить, по каким признакам можно... сначала предсказать, завершит ли морпех четырехлетний срок службы или нет, а затем вернуться назад и посмотреть, какие признаки могут повлиять на этот прогноз. И тогда мы сможем информировать рекрутеров. Минобороны США может использовать это для более эффективной подготовки этих морских пехотинцев, чтобы они могли отправиться в Корпус морской пехоты и завершить службу, а затем решить, хотят ли они остаться или пойти дальше и заняться чем-то другим», - сказал капитан военно-морских сил США Крис Кларк (Chris Clark).

Freepik - Aleksandarlittlewolf Военные США задействовал технологию искусственного интеллекта для выявления плохих новобранцев

Корпус морской пехоты не публикует регулярно данные о морских пехотинцах, которые покидают службу до окончания контракта. Но в 2017 г. их число составило 5% от всего активного компонента, или 27% от всех увольнений.

Корпус морской пехоты США начал предлагать новые стимулы для удержания своих людей, особенно после окончания контракта. Но существует множество других факторов, которые могут способствовать увольнению - такие как физическая форма, переутомление, личный или семейный стресс и другие факторы, на которые не повлияет обещание премиальных. Эти данные руководство может начать собирать еще во время набора, чтобы предсказать вероятность того, что новобранцы закончат четырехлетнюю службу.

ИТ-сервис под названием сеть прогнозирования удержания, как называет ее Кларк, пока находится на экспериментальной стадии. Использование ИИ в подборе и управлении персоналом - спорная область, чреватая судебными исками в Соединенных Штатах. Но чиновники в сфере военной и национальной безопасности США уже не первый год экспериментируют с ИИ-технологиями для управления, чтобы обнаружить или предсказать возникающие внутренние угрозы, которые могут повлиять на национальную безопасность.

ИИ-технологии в армии

Экспериментальная программа «Службы оборонной безопасности» в 2019 г. была направлена на то, чтобы помочь руководителям лучше предсказывать, когда у сотрудника могут возникнуть проблемы. Со слов разработчиков ИТ-инструмента, не для того, чтобы вытеснить людей со службы, а для того, чтобы лучше предвидеть, когда у сотрудника возникают проблемы, влияющие на его производительность, чтобы разговор мог состояться на ранней стадии, до подачи заявления об увольнении.

По словам Кларка, ценность сети прогнозирования морских пехотинцев аналогична «Службы оборонной безопасности». Это не замена человеческому мнению, но возможный инструмент, позволяющий рекрутерам или тренерам увидеть то, что они могут упустить.

Морские пехотинцы США используют инструмент для более эффективного планирования учений и операций - большую языковую модель (LLM), специально применяемую к огромному хранилищу текстов, накопленных Корпусом морской пехоты за годы различных боевых действий. ИИ-разработчики хотят создать ИТ-инструмент, который сможет предоставить важную информацию для морских пехотинцев. Для того чтобы они могли принимать решения о том, как планировать следующие учения, операции, развертывание, что бы они ни делали. Программисты могут взять эти данные и сделать с ними многое, будь то обобщение десятилетий информации в краткий отчет или просто найти ключевые фрагменты информации и тенденции в этих данных.

США сократят численность армии

Армия США из-за трудностей с набором персонала ждет сокращение на 24 тыс. человек в рамках реструктуризации, об этом в начале этого года передавал телеканал Fox News.

Это количество составляет почти 5% рабочих мест, но сокращение в основном затронет вакантные должности и не коснется непосредственно солдат.

«Армия не просит действующих солдат увольняться. По мере того, как армия нарастит внутреннюю численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, вероятно, увеличится число фактически размещенных там солдат», — заявили в армии.

The Washington Post указывал на то, что сократят позиции тех, кто был связан с борьбой с повстанцами в Ираке и Афганистане, а также в силах специальных операций, в области обучения военных и т.д. При этом у американской армии есть планы расширить на 7,5 тыс. число военнослужащих в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО), борьбы с беспилотниками и др., также появятся пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями киберразведки и нанесения ударов на большие расстояния.

Как отмечает Washington Post, численность американской армии по нормам может доходить до 494 тыс. солдат, но по факту число находящихся на действительной службе составляет около 445 тыс. человек. Согласно новому плану, цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет, к 2029 г., достичь уровня в 470 тыс.

При этом в два последних финансовых года армия страны не смогла набрать требуемое количество призывников (60-65 тыс.), в обоих случаях недобор составлял 15 тыс. Цели по заключению новых контрактов армия не выполняет с 2014 г.