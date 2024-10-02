Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»

Российское частное облако

Как стало известно CNews, «Группа Астра» выводит на рынок новый программный продукт – платформу для построения частного облака Astra Infrastructure Cloud (AIC).

AIC представляет собой защищенное модульное решение, предназначенное для создания и управления ИТ-инфраструктурой частного облака. ПО позволяет развернуть на локальных ресурсах заказчика среду облачных вычислений для работы во внутреннем контуре компании и обеспечить предоставление облачных сервисов всем своим сотрудникам через портал самообслуживания.

Ранее AIC была доступна исключительно в составе программного-аппаратного комплекса (ПАК), разработанного компанией ICL Astra Services, совместным предприятием «ICL Техно» и «Группы Астра», пояснили CNews в «Группе Астра». Теперь клиентам платформа предлагается и виде самостоятельного продукта.

Группа Астра Создатель Astra Linux вывел на рынок полностью российскую платформу для развертывания частного облака на базе собственных программных продуктов

AIC доступна заказчикам в двух редакциях: Base (базовая) и Standard (стандартная). Различия между ними проявляются в некоторых функциях планирования и распределения ресурсов, отказоустойчивости и управлении виртуальными машинами, поясняют в «Группе Астра».

Компоненты платформы

AIC включает набор компонентов, интегрированных между собой и представляющих единое решение. Фундаментом облачной платформы является защищенная ОС Astra Linux Special Edition со встроенными средствами защиты информации (СЗИ), которые являются неотъемлемой частью AIC. Другие компоненты AIC – портал самообслуживания и биллинга, подсистема виртуализации и управления виртуальными машинами.

Согласно материалам, опубликованным на официальном сайте «Группы Астра», помимо Astra Linux SE, в состав платформы AIC: система виртуализации «Брест» (KVM, QEMU, libvirt); служба каталогов ALD Pro (аналог Microsoft Active Directory), представленная осенью 2021 г.; система резервного копирования и восстановления данных RuBackup; оркестратор BILLmanager; платформы централизованного управления оборудованием DCImanager; сквозная система мониторинга инфраструктуры Astra Monitoring; комплекс для автоматизированного развертывания ПО серверной ИТ-инфраструктуры Astra Automation.

Функциональность AIC

AIC позволяет формировать кластеры из групп серверов с гиперконвергентными, конвергентными или внешними аппаратными хранилищами, а также управлять их масштабированием. Платформа обеспечивает балансировку нагрузки между кластерами, за счет чего достигается оптимальное использование ресурсов.

В случае сбоя виртуальные машины или отдельные диски легко перемещаются между хостами, что позволяет оперативно восстановить работу системы. Подсистема сервиса каталогов на базе ALD Pro позволяет управлять пользователями и правами доступа в частном облаке таким же образом, как и в корпоративной сети. Сквозная подсистема мониторинга Astra Monitoring, представленная компанией во второй половине сентября 2024 г., предупреждает о сбоях и нештатных ситуациях. Встроенная система резервного копирования RuBackup обеспечивает сохранность компонентов частного облака.

Процесс запуска облачной платформы автоматизирован, что обеспечивает минимальный порог входа к освоению продукта, отмечают в «Группе Астра».

В своем нынешнем состоянии AIC поддерживает развертывание IaaS-ресурсов («инфраструктура как услуга»). В дальнейшем разработчики планируют реализовать поддержку PaaS- («платформа как услуга») и SaaS-сервисов («ПО как услуга»), рассказали CNews в «Группе Астра».

Кроме ПО для развертывания частного облака, «Группа Астра» также оказывает услуги публичного облака бизнес-клиентам в рамках Astra Cloud на основе программных продуктов собственной разработки.

Платформа в составе ПАКов

Помимо программных комплексов, AIC будет поставляться в виде программно-аппаратных комплексов (ПАК) в предустановленном виде на серверном оборудовании под ключ, рассказали CNews в «Группе Астра». Линейка ПАК AIC включает в себя три редакции: AIC Starter (3-10 хостов), AIC PreCloud (11-30 хостов) и AIC Multicloud (более 31 хоста).

Платформа AIC дебютировала в составе ПАКа ICL Astra Services в мае 2024 г. ПАК, созданный «Группой Астра» и «ICL Техно», предназначен для развертывания среды частного облака на вычислительных площадках заказчика и предоставления инфраструктуры виртуальных машин в ландшафте частного облака. CNews писал, что продукт подходит для создания базовой инфраструктуры, размещения информационных систем и средств защиты информации, порталов и сайтов, а также точки сбора информации и мониторинга.

В «Группе Астра» утверждали, что «ПАК не имеет аналогов на российском рынке», а наиболее похожим на новый отечественный продукт западным решением называли гиперконвергентную платформу VxRail (Dell EMC и VMware).