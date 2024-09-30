Хакеры украли 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира»

Российский Следственный комитет (СК) в настоящее время ведет расследование кражи хакерами около 4,5 тыс. подарочных сертификатов крупной отечественной сети детских товаров. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Кража данных

СК России расследует дело о краже почти 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом в конце сентября 2024 г. пишет РИА «Новости» ссылаясь на данные CК. По данным следствия, хакеры подключались к веб-сайту отечественной сети детских товаров.

Группа компаний (ГК) «Детский мир» - мультивертикальный цифровой ритейлер, игрок рынка детских товаров в России и Казахстане, а также в Белоруссии. На 2021 г. ГК объединяет: розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс Detmir, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». За 10 лет (с сентября 2012 г. по сентябрь 2022 г.) количество магазинов под вывеской «Детский мир» увеличилось более чем в пять раз: с 216 до 1,12 тыс. торговых точек в России, Казахстане и Белоруссии, а онлайн-ассортимент - в рекордные 300 раз (с 3,2 тыс. Stock Keeping Unit (SKU) до 902, тыс. SKU).

По данным СК России, с помощью компьютерных программ хакеры подбирали номера и PIN-коды к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО «Детский мир». В итоге хакеры приобрели право на чужие предоплаченные карточки. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере компьютерной информации.

unsplash - Hack Capital Хакеры взломали почти 4,5 тысячи обладателей подарочных сертификатов крупной отечественной сети детских товаров

Компания «Детский мир» предоставляет два вида подарочного сертификата - это электронные сертификаты, для приобретения покупок онлайн или физическая карта. Подарочная карта и электронный сертификат имеют номинал от 500 до 5 тыс. руб. Это своего рода безналичный расчет, поэтому можно не беспокоится за потерю денег или их нецелевое использование. Подарочный сертификат и подарочная карта торговой сети действуют один год. Вернуть продавцу их нельзя, а при утере или краже они не восстанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК России (Использование вредоносных компьютерных программ). Расследованием занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного следственного управления СК России.

Как уточнила CNews PR-директор в ГК «Детский мир» Наталья Рычкова, следствие по этому делу длится уже более двух лет. Изначально проводилось внутреннее расследование, затем материалы преданы в СК. Персональным данным клиентов «Детский мир» ничего не угрожало и не угрожает. ИТ-уязвимости устранены сразу после их обнаружения, а дальнейшие попытки хакерской кибератаки на ИТ-системы компании предотвращены.

От универмага до общеизвестного товарного знака

«Детский мир» - советская и российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в СССР в 1947 г. и ставшая крупнейшей. Первый магазин с названием «Детский мир» открылся 8 сентября 1947 г. в Москве на улице Кирова (ныне Мясницкая) и был филиалом ЦУМа.

На базе универмага «Детский мир» в 1964 г. по решению Исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся создается специализированная торговая фирма по продаже товаров детского ассортимента, которая носила то же название, что и универмаг. Так к головному универмагу присоединили 17 магазинов, располагавшихся в разных районах столицы. «Детский мир» становится первым торговым объединением в стране и монополистом в розничной торговле товарами для детей уже к семидесятым годам. Торговая марка «Детский мир» уже на 1970 г. была широко известна на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и являлась единственным брендом в Советском Союзе в сфере торговли детскими товарами и игрушками.

В 2000 гг. «Детский мир» на Лубянке стал монопольным владельцем прав на свое название, зарегистрировав данное словосочетание как товарный знак. Решение о регистрации не логотипа, а самого названия вызвало волну осуждения со стороны торговых учреждений с таким наименованием - около 148 магазинов по всей стране были вынуждены отказаться от его использования или отчислять законному владельцу роялти.

В 2007 г. «Детский мир» шагнул еще дальше и подал заявление в Палату по патентным спорам о признании словесного обозначения компании в качестве общеизвестного товарного знака в России. В дальнейшем «Детский мир» весьма активно защищал свою интеллектуальную собственность.

За 2015 г. ГК «Детский мир» открыла 104 новых магазина, за 2016 г. − 100 супермаркетов. В январе 2016 г. стало известно, что АФК «Система» продала Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФу) 23,1% акций сети «Детский мир» за 9,75 млрд руб., а таким образом, на 1 августа того же года основными акционерами компании «Детский мир» являются АФК «Система» (72,6%) и РКИФ (23,1%). В феврале 2017 г. российская сеть вышла на IPO на Московской бирже, где цена акции составила 85 руб., общий размер сделки − около 21,1 млрд руб.

Активность мошенников в России не снижается

По подсчетам Центрального банка (ЦБ) России, в 2023 г. каждый пятый россиянин сталкивался с тем или иным видом финансового мошенничества. В этом году фродеры не снижают активность: только в первом полугодии 2024 г. мошенники сумели похитить со счетов клиентов российских банков 9 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2023 г.

По данным заместителя начальника Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Байло, количество преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством лишь растет. В 2023 г., по данным МВД России по Петербургу и Ленобласти, было зарегистрировано около 24 тыс. дистанционных мошенничеств, за 8 месяцев 2024 г. - уже более 17 тыс. преступлений. Со слов Байло, фактически 50% всех зарегистрированных в регионе преступлений — это децентрализованное хищение денежных средств. Раскрываемость в данной категории очень низкая, не превышает 12-13% от общего числа преступлений, при этом к ответственности зачастую привлекаются лишь исполнители. Это связано с тем, что организаторы находятся за границей, в основном на территории Украины.