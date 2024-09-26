Популярность Windows в российских облаках за три года упала вдвое. Она составляет 25%

Падение спроса на виртуальные серверы, работающие под Windows, и рост популярности Linux продолжается, отмечает российский хостинг-провайдер RUVDS. Тенденция, стартовавшая с доли Windows в 54% в 2021 г., в настоящий момент достигла 25%.

Windows отступает с серверов

Российский хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. С 2021 г. востребованность этой ОС среди пользователей компании снизилась более чем вдвое. Клиенты RUVDS все чаще делают выбор в пользу альтернативных ОС семейства Linux, продолжая тренд, начавшийся в 2022-23 годах.

«Популярность Windows продолжает снижаться: в сентябре 2021 г. доля этой ОС составляла 54%, через год снизилась до 38%, а сегодня мы и вовсе говорим о доле в 25%. – Отметил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. – Таким образом, за три года востребованность этой ОС среди наших пользователей упала более чем в два раза. Конечно, это продолжение вектора на импортозамещение – выбор все чаще делается в пользу ОС, не зависящих от западных разработчиков. Мы ожидаем дальнейшего снижения доли Windows, но уже гораздо менее значительного – все еще значимая доля сервисов и систем опирается на ОС именно этого семейства, и вряд ли его популярность сойдет на нет окончательно в обозримой перспективе».

«Если в мире десктопных систем ситуация плюс минус неизменна, то в части серверных ОС Windows продолжает терять позиции. – Рассказал CNews Кирилл Дмитриев, менеджер продукта «Серверная операционная система Selectel». – Основные причины — отсутствие технической поддержки и прямого доступа к обновлениям (в том числе по безопасности). Большое значение также имеет степень развития серверных ОС на базе открытого исходного кода – такие ОС уже сейчас обеспечивают пользовательский опыт, надежность и совместимость с другим ПО на уровне, не уступающем проприетарным ОС. При этом нельзя сказать, что в среднесрочной перспективе спрос на Windows полностью исчезнет. Все еще существует большое количество ПО, предназначенного именно для систем на базе ОС Windows».

Чем заменяют привычную ОС

Общее число виртуальных серверов, которые создали клиенты RUVDS, сегодня превысило отметку 850 тыс. Это показатель, достигнутый за восемь лет работы компании. Эта цифра учитывает как серверы, созданные на площадках внутри России, так мощности компании за границей – в странах Европы и ближнего зарубежья. Следовательно, под Windows работает чуть более 200 виртуальных серверов компании.

Как рассказал CNews представитель компании RUVDS, частью тенденции с отказом от Windows становится повышение популярности Linux. Нередко при выборе на старте между сервером Windows и сервером Linux, клиенты предпочитают Linux. Не называя конкретных цифр, в RUVDS отмечают, что выбор Linux происходит примерно в той же степени, в какой отказываются от Windows. Эта тенденция стала массовой в последние три года. Выбор происходит в пользу различных вариантов решений под Linux – Ubuntu, Debian, CentOS.

С этой позицией согласен Кирилл Дмитриев, по его мнению, главные кандидаты на замену Windows — это решения на базе Open Source (Ubuntu, Debian и прочие). Для энтерпрайз-заказчиков большую актуальность приобретают решения от российских разработчиков.

Свободные решения – от VPS до СУБД

Из популярных свободных решений сегодня кроме операционных систем в числе самых ходовых в RUVDS называют VPS, то есть виртуальные серверы. Спрос на них стабильно растет, потому что всегда есть потребность в новых мощностях и месте для хранения.

Также, по словам Кирилла Дмитриева, сегодня немало решений на базе Open Source пользуются популярностью, как среди небольших, так и среди корпоративных заказчиков. Среди наиболее востребованных решений этой категории он назвал сервисы для бэкапирования, ldap-системы, СУБД.

Что же касается ситуации с облачными сервисами, то сейчас в этой сфере особого движений нет. В RUVDS напоминают о тенденции, возникшей после начала СВО, когда компании стремились открыть зарубежные серверы. Но это было связано именно с волной переездов компаний в другие страны. Сейчас рынок стагнирует и понемногу укрупняется, поскольку уход западных игроков и новые регуляционные механизмы стимулируют передел рынка, и не исключено, что его ждет череда слияний и поглощений.