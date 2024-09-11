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«Софтлайн» начал повторную международную экспансию

Softline открыла представительство во Вьетнаме. Компания уже выходила на этот рынок в конце 2010 г., но после реструктуризации зарубежные активы компании были выделены в отдельное подразделение – Noventiq.

Softline открыл представительство во Вьетнаме

ИТ-компания «Софтлайн» (Softline) объявила об открытии своего представительства во Вьетнаме, в городе Хошимин.

Целью открытия представительства является продвижение портфеля собственных продуктов и услуг, в частности, отраслевых ИТ-решений на основе искусственного интеллекта и решений в области информационной безопасности.

Кроме того, «Софтлайн» будет содействовать расширению присутствия российских вендоров для совместного продвижения технологий в регионе. Как пояснили в «Софтлайне», выбор Вьетнама для размещения хаба в Юго-Восточной Азии обусловлен высокими темпами роста цифровизации экономики.

Кроме того, в целях развития инноваций во Вьетнаме реализуется национальная стратегия исследований, разработки и применения искусственного интеллекта до 2030 г. По данным Всемирного банка, цифровая экономика Вьетнама растет на 10% ежегодно и к 2045 г. может превысить $200 млрд. По словам директора по развитию международного «Софтлайн» Александра Рожкова, перед выходом в регион Юго-Восточной Азии компания провела необходимые рыночные исследования, изучила ИТ-ландшафт и приняла участие в профильных выставках и конференциях.

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tawatchai07 by Freepik
Softline открыла представительство во Вьетнаме вторично после первого выхода на этот рынок в 2010 году

«Во Вьетнаме сложились оптимальные условия для формирования хаба благодаря позитивной динамике цифровизации экономики, положительному отношению к российским ИТ-решениям и более широким возможностям подбора квалифицированных технических специалистов по сравнению с рядом соседних стран, - говорит Рожков. – Уровень владения английским языком среди населения достаточно высокий, а среди топ-менеджеров многих заказчиков встречаются и те, кто владеет русскими языком, что зачастую упрощает коммуникации.

Краткая история «Софтлайн»

«Софтлайн» была создана в 1993 г. в России Игорем Боровиковым. Компания активно развивалась на международных рынках, включая Юго-Восточную и Латинскую Америку. В конце 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской бирже (LSE) и на Московской бирже.

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса компании на российский и международный. Российская часть за символические $1 была продана Боровикову. В качестве компании остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%.

После этого российское подразделение компании было преобразовано в ПАО «Софтлайн» и продано фонду «Тетис Капитал». Затем компания вышла на Московскую биржу. Международное подразделение Softline было преобразовано в Noventiq.

Как Softline уже работал во Вьетнаме

На рынок Вьетнама Softline вышел в конце 2010-х годов. Основным направлением работы компании во Вьетнаме, как и в целом в мире на тот момент, была дистрибуция продуктов Microsoft. По состоянию на 2020 г., Sodftline был третьим по величине партнером Microsoft во Вьетнаме и продажам продуктов Microsoft компания занимала третьем месте. Microsoft также награждала Sosftline во Вьетнаме титулом «партнер года» в 2020 и 2021 гг.

Помимо Softline, на вьетнамском ИТ-рынке на тот момент работала только одна другая глобальная компания – SoftwareOne, также специализирующая на продаже продуктов Microsoft. По оценкам AMR International, в 2020 г. ИТ-рынок Вьетнама оценивался в $5 млрд и до 2024 г. он должен был расти на 7% в год. Доля цифровой экономики в ВВП (внутренний валовой продукт) Вьетнама в 2019 г. составляла 5%, к 2030 г. она должна была увеличится до 305.

Noventiq продолжает работать во Вьетнаме через свою «дочку» Sl International. Наряду с Индией и Малазией, этот рынок является одним из ключевых для компании в регионе Юго-Восточной Азии. Компания продает здесь продукты Check point, Palo Alto, Fortinet и CloudFlare.

Стратегия международной экспансии российского «Софтлайн» в настоящее время предусматривает выход на рынке дружественных стран. В настоящее время идут переговоры о покупке системного интегратора в Индии. Таким образом, «Софтлайн» возвращается на те рынки, на которые ранее уже выходила компания.

Игорь Королев

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