Microsoft доигралась. Гигантская российская компания полностью отказывается от Windows и переводит 130 тыс. рабочих мест на отечественный Linux

«Почта России» решила полностью отказаться от Windows и перейти на российский Linux семейства «Альт». Американскую ОС удалят со 130 тыс. компьютеров. «Почта России» – один из крупнейших клиентов Microsoft в России и уже не первый, кто решился на массовый переход с Windows. Microsoft ушла из России в начале 2022 г., но продолжила зарабатывать деньги в стране. Возможно, потеря столь крупного клиента больно ударит по ней.

Windows больше не нужна

В России начинается процесс крупномасштабного отказа от Windows. «Почта России» сообщила CNews о старте проекта по переходу с ОС американской корпорации Microsoft на отечественные ОС на базе Linux семейства «Альт». Это семейство развивает российская компания «Базальт СПО».

В этом случае речь идет о полном импортозамещении Windows. Иностранная ОС будет удалена буквально со всех рабочих мест в корпорации, пишет ТАСС. По предварительным подсчетам, российский Linux будет установлен на 130 тыс. рабочих мест.

Столь грандиозный по своим масштабам процесс невозможно выполнить в кратчайшие сроки, потому что недостаточно будет просто отформатировать 130 тыс. системных накопителей и установить на них «Альт». Также потребуется настройка ОС, установка необходимого ПО и, что немаловажно, обучение персонала работе в новой системе. «Почта России» планирует управиться со всем этим за три года.

Microsoft Windows изгонят со всех компьютеров "Почты России"

Важно отметить, что о переходе с Windows на российcкий Linux «Почта России» объявила спустя месяц с того момента, как Президент России Владимир Путин потребовал в течение месяца отчитаться о цифровой трансформации корпорации. Соответствующее поручение глава государства дал Правительству России.

Импортозамещай, но проверяй

Перед принятием столь ответственного решения по полному отказу от Windows «Почта России» тестировала возможности «Альт» непосредственно внутри своей ИТ-инфраструктуры. Как сообщили CNews в «Почте России», система была установлена на компьютеры в нескольких почтовых отделениях – в общей сложности ее развернули приблизительно на 2000 клиентских компьютеров, не трогая при этом рабочие места сотрудников. Теперь же решение принято – ПК, за которыми трудятся сотрудники отделений, а также компьютеры административного персонала и ПК логистических центров, все они будут переведены на «Альт».

Отметим также, что с недавних пор «Почта России» и «Базальт СПО» являются партнерами в сфере информационных технологий. Как сообщал CNews, соответствующее соглашение было подписано в начале сентября 2024 г. Партнеры договорились развивать взаимодействие в вопросах разработки отечественного программного обеспечения и намерены заниматься разработкой российского программного обеспечения. Стороны проработают возможность реализации совместных проектов и инициатив, направленных на достижение цифровой технологической независимости в области ИT-решений.

Работников поддержат

Одна из основных проблем перехода на любую новую ОС – это необходимость ее изучения с нуля, потому что она в любом случае будет отличаться от нынешней. Это в полной мере касается и простых пользователей, которые решили сменить программную платформу – им потребуется время на освоение в новой системе. В случае с компаниями, тем более из сферы крупного бизнеса, таких пользователей могут быть десятки и сотни тысяч.

«Базальт СПО» постарается упростить работникам «Почты России» процесс перехода на новую ОС. Компания займется их обучением, для чего она подготовила для них специальные курсы базового и экспертного уровня.

Потому что нечего было поворачиваться спиной

Windows – это самая востребованная ОС в мире, где она занимает 71,47% рынка настольных ОС, и в России, где ее доля и вовсе достигает 84,65% (StatCounter, август 2024 г.). Но из России Microsoft ушла еще в первых числах марта 2022 г., и на протяжении прошедших с того момента двух с половиной лет не проходит и месяца, чтобы она не обрушила на россиян новые санкции. Сейчас она активно бьет по своим корпоративным клиентам.

Это вынуждает компании все активнее искать альтернативы Windows. К примеру, «Почта России» задумалась о переходе на отечественный Linux c 2022 г., когда начала прорабатывать этот проект. Она приступила к тестированию предложений российских разработчиков, а также с того момента она «формировала потребности, определяла финальный список потенциальных вендоров, формировала техническое задание и делала закупку по традиционной конкурсной процедуре», пишет ТАСС.

В мире ситуация аналогичная. В последние годы Microsoft сильно усложнила жизнь пользователям Windows – она регулярно встраивает в нее рекламу, выпускает ломающие ее обновления, а также повышает ее системные требования, мешая устанавливать Windows 11 на старые компьютеры. Все меньше пользователей желают это терпеть, в результате чего доля Linux начала стремительно расти. Если весной 2024 г. она составляла 4%, что уже было мировым рекордом, то к концу лета 2024 г. она достигла 4,45%, демонстрируя стремительный рост. К началу 2025 г. прогнозируется переход через 5%.

Не первый случай

Как сообщал CNews, Microsoft хоть и ушла из России, но все же продолжает зарабатывать в стране деньги и совершенно не торопится ликвидировать свои российские юрлица, коих у нее довольно много. Но ее нынешнее отношение к россиянам и российским компаниям приводит к тому, что она стремительно теряет крупных клиентов.

За полгода до «Почты России», в конце февраля 2024 г., о массовом переходе с Windows объявил ВТБ – один из крупнейших российских банков. CNews писал, что в качестве альтернативы ВТБ выбрал отечественный дистрибутив Astra Linux. План предполагает перевод на эту систему нескольких десятков тысяч компьютеров во всей ИТ-инфраструктуре банка.

В мае 2022 г. «Росатом» объявил о закупке лицензий российской ОС Astra Linux для 130 тыс. рабочих мест – ее установили вместо Windows. Осенью 2023 г. массовое избавление от Windows инициировали «Россети» - они сообщили о приобретении более 100 тыс. лицензий ОС «Альт» компании «Базальт СПО».